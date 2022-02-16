Олимпиада 2022
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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Брентфорд

История личных встреч

Арсенал
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ТМС
2:3
КЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 8 0.36
Сака Букайо 6 0.27
Эдегор Мартин 4 0.18
Мартинелли Габриэл 4 0.18
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.18
Ляказетт Александр 3 (1) 0.14
Габриэль дос Сантос 3 0.14
Тирни Киран 1 0.05
Парти Томас 1 0.05
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.24
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.12
Висса Йоан 3 0.12
Каньос Серхи 2 0.08
Генри Рико 2 0.08
Янельт Витали 2 0.08
Норгор Кристиан 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 5 1
Габриэль дос Сантос 4 1
Парти Томас 4 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Сака Букайо 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Каньос Серхи 6 0
Тони Айвен 5 0
Янссон Понтус 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Бех Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
11%
3
23%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

8
22
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
13%
4
18%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
7
32%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
6
27%
61-75
3
38%
3
14%
76-90

Забито

16
14
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
19%
5
36%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Забито

34
27
20 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
5
15%
3
11%
1-15
9
26%
6
22%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
5
15%
7
26%
76-90

Пропущено

25
39
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 20
3
12%
6
15%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
5
20%
4
10%
46-60
5
20%
9
23%
61-75
7
28%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Брентфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 25 12 5 8 44 - 33 41
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 24 7 12 5 25 - 25 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
5. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Арсенал 100% (40)
    X 0% (0)
    Брентфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Брентфорд
    1.47
    4.80
    8.80
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Арсенал - Брентфорд онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Брентфорд

    Исход игры
    Арсенал
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.21% (11)
    Меньше
    71.79% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    20.51% (8)
    Нет
    79.49% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    60% (24)
    2:1 Арсенал
    12.5% (5)
    1:0 Арсенал
    10% (4)
    3:1 Арсенал
    7.5% (3)
    3:0 Арсенал
    5% (2)
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    Арсенал
    Брентфорд

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