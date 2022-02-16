Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Арсенал
Брентфорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|8
|0.36
|Сака Букайо
|6
|0.27
|Эдегор Мартин
|4
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.18
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.18
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.14
|Тирни Киран
|1
|0.05
|Парти Томас
|1
|0.05
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|6 (2)
|0.24
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.12
|Висса Йоан
|3
|0.12
|Каньос Серхи
|2
|0.08
|Генри Рико
|2
|0.08
|Янельт Витали
|2
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Расмуссен Мадс
|1
|0.04
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|5
|1
|Габриэль дос Сантос
|4
|1
|Парти Томас
|4
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Тони Айвен
|5
|0
|Янссон Понтус
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Айер Кристоффер
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Бех Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
11%
3
23%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
8
22
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
13%
4
18%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
7
32%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
6
27%
61-75
3
38%
3
14%
76-90
Забито
16
14
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
19%
5
36%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Забито
34
27
20 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
5
15%
3
11%
1-15
9
26%
6
22%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
5
15%
7
26%
76-90
Пропущено
25
39
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 20
3
12%
6
15%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
5
20%
4
10%
46-60
5
20%
9
23%
61-75
7
28%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Брентфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|61 - 19
|54
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 32
|43
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 33
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|Заявка
|24
|7
|12
|5
|25 - 25
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|31 - 36
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|25 - 44
|21
|18.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 50
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|1
|11
|9
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
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Прогнозы на матч Арсенал - Брентфорд
Исход игры
Арсенал
100% (40)
Ничья
0% (0)
Брентфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.21% (11)
Меньше
71.79% (28)
Обе команды забьют
Да
20.51% (8)
Нет
79.49% (31)
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