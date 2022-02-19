Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
0:0
Перерыв

Стадион:
Челси
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 154
Кристал Пэлас 1.9% (3)
X 5.2% (8)
Челси 92.9% (143)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Челси
5.80
4.08
1.78
Все Коэффициенты
Новости
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Куйяте
Шейку
18
Макартур
Джеймс
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
16
Менди
Эдуар
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
31
Сарр
Маланг
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
10
Пулишич
Кристиан
22
Зиеш
Хаким
9
Лукаку
Ромелу
29
Хаверц
Кай
Кристал Пэлас
4-3-3
Челси
4-3-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Челси

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
4 победы 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 7 0.28
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.24
Заха Уилфрид 6 (2) 0.24
Бентеке Кристиан 4 0.16
Олисе Майкл 2 0.08
Шлупп Джеффри 2 0.08
Гехи Марк 2 0.08
Айю Джордан 1 0.04
Матета Жан-Филипп 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.28
Жоржиньо II 6 (6) 0.24
Лукаку Ромелу 5 0.2
Джеймс Рис II 4 0.16
Зиеш Хаким 3 0.12
Чилуэлл Бен 3 0.12
Силва Тьяго 3 0.12
Пулишич Кристиан 3 0.12
Ковачич Матео 2 0.08
Канте Н'Голо 2 0.08
Хаверц Кай 2 0.08
Рюдигер Антонио 2 0.08
Чалоба Трево 2 0.08
Алонсо Маркос 1 0.04
Хадсон-Одои Каллум 1 0.04
Вернер Тимо 1 0.04
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 6 0
Галлахер Конор 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Рюдигер Антонио 5 0
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 3 0
Силва Тьяго 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
22
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
2
10%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
8
38%
4
18%
76-90

Пропущено

15
7
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
17%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
17%
6
23%
31-45
3
25%
6
23%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
2
17%
6
23%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

33
48
10 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
4
12%
5
10%
1-15
0
0%
9
19%
16-30
6
18%
10
21%
31-45
5
15%
9
19%
46-60
8
24%
5
10%
61-75
10
30%
10
21%
76-90

Пропущено

34
18
20 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
4
12%
1
6%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
11
32%
3
17%
31-45
2
6%
4
22%
46-60
4
12%
4
22%
61-75
8
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 16 7 2 61 - 19 55
3. Челси 0:0 Заявка 25 13 9 3 48 - 18 48
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
6. Арсенал 0:0 Заявка 23 12 4 7 34 - 25 40
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон 0:2 Заявка 25 7 12 6 25 - 27 33
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 6 12 7 30 - 37 30
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 24 8 4 12 31 - 36 28
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 5 12 8 32 - 35 27
14. Брентфорд 0:0 Заявка 26 6 7 13 26 - 40 25
15. Эвертон 0:0 Заявка 23 6 5 12 28 - 38 23
16. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
17. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
18. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 14 - 50 18
19. Бёрнли 2:0 Заявка 22 2 11 9 19 - 29 17
20. Уотфорд 0:0 Заявка 24 4 4 16 23 - 43 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 12 8 4 0 27 - 6 28
3. Арсенал 0:0 Заявка 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 6 3 21 - 15 18
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 12 3 8 1 14 - 10 17
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Брайтон 0:2 Заявка 12 3 5 4 10 - 13 14
15. Брентфорд 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
16. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли 2:0 Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич 0:0 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси 0:0 Заявка 13 7 4 2 21 - 8 25
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон 0:2 Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал 0:0 Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 23 11
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич 0:0 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 16 9
17. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
18. Бёрнли 2:0 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Счёт пока нулевой. Отдохнём минут 15.
  • 45'
    Олисе забросил мяч со штрафного на дальнюю штангу, и снаряд покинул пределы поля, никого не коснувшись.
  • Фол, нарушение
    45'
    Рюдигер на фланге попал по ногам Айю, пытавшемуся поработать с мячом.
  • Опасный момент
    45'
    Заха прорвался по зоне левого инсайда на отличную ударную позицию, однако запустил мяч мимо дальнего угла.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты.
  • 45'
    Судья показывает, что корнер надо будет исполнить заново, а то Андерсен решил потолкаться в штрафной с Рюдигером.
  • Угловой
    45'
    Рюдигер забросил мяч в левую часть чужой штрафной на Хаверца, заработавшего угловой.
  • 44'
    Игра возобновилась, "Челси" взял мяч и стал контролировать его в середине поля.
  • Фол, нарушение
    42'
    Гехи получил повреждение ноги в столкновении с Зиешем и получает медицинскую помощь.
  • 41'
    Выглянуло солнце в Лондоне над стадионом.
  • Угловой
    40'
    Дошло дело до третьего углового у ворот "Челси" за пару минут. Корнер подан - ничего опасного.
  • Угловой
    39'
    Второй подряд корнер подали хозяева, отбились гости, но вторым темпом продолжилась атака "Кристал Пэлас".
  • Угловой
    38'
    Заха выполнил подачу со стандарта, и игрок "Челси" выбил мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    38'
    Сарр на левом фланге обороны толкнул Айю - фол не избежал внимания арбитра.
  • 37'
    Сарр с подступов к штрафной после паса слева от Хаверца отправил мяч рядом с дальней штангой.
  • 35'
    Рюдигер издали закинул мяч в правую часть чужой штрафной, и Зиеш сохранил снаряд в поле, но толковый пас никому сделать не сумел.
  • 34'
    Зиеш бросился с мячом в правую часть чужой штрафной, где не сохранил владение в окружении оппонентов.
  • Фол, нарушение
    33'
    Шлуппп в центре поля остановил Пулишича нарушительным подкатом.
  • 32'
    Олисе со стандарта навесил на дальнюю штангу, где никто до мяча так и не добрался.
  • Фол, нарушение
    31'
    Пулишич сыграл рукой на своей половине поля, следствием чего станет штрафной хозяев с правого фланга.
  • Офсайд
    30'
    Лукаку пальнул справа с острого угла под перекладину - Гуаита вытащил, и оказалось, что был офсайд.
  • 29'
    Зиеш, обыграв Заха, подал с левого фланга на дальнюю штангу, получилось безадресно.
  • Угловой
    28'
    Хаверц уже в подкате простреливал с левого полуфланга, и от Андерсена мяч ушёл на угловой.
  • 27'
    Гуаита сделал вынос мяча в центр поля и таким образом возобновил игру.
  • Судья
    26'
    Патрик Виейра плодотворно использует паузу в игре - для него это своего рода тайм-аут для общения с подопечными.
  • Травма, повреждение
    25'
    Появился на поле медработник - он оказывает помощь Митчеллу, врачует его ногу.
  • 24'
    Не так уж легко гостям выбирать хорошие продолжения в ходе своих позиционных атак.
  • 23'
    Айю, чтобы не потерять мяч, отпасовал с правого края в центр на Заха, который не смог выиграть борьбу у опекуна.
  • 22'
    "Аристократы" вернули себе формат игры первым номером, можно говорить об этом уверенно.
  • 21'
    У команд разные весовые категории: "Челси" борется за призовые места, а "Кристал Пэлас" идёт в третьей четверти таблицы.
  • Опасный момент
    20'
    Сарр придумал по центру проникающий пас-конфетку на Канте. Тот оказался с глазу на глаз с Гуаитой и пробил со средней дистанции прямо в голкипера.
  • 19'
    Рюдигер исполнил диагональ вправо на Зиеша, который не смог накрутить Митчелла.
  • 18'
    Зиеш недоволен - ему нужно отдать мяч игроку соперника, потому что аут вбросит "Пэлас", а не "Челси".
  • 17'
    Пытаются исправить это дело "синие" - включили они режим доставок в чужую штрафную.
  • 16'
    Уже несколько минут команда гостей не проводит свои атаки.
  • 15'
    "Кристал Пэлас" испортил свою позиционную атаку слишком сильным забросом вперёд - Заха почти не имел шансов сохранить такой мяч в поле. 
  • Фол, нарушение
    14'
    В центральном круге отметился фолом Хаверц - он нарушил правила против Олисе.
  • 13'
    Как-то несобранно действуют игроки "Челси" в обороне. Сейчас вот гости позволили Айю перспективно прострелить с правого края. Счастье "синих", что никто не замкнул эту передачу.
  • 13'
    Теперь же Рюдигер вынужден извиняться перед своими партнёрами, поскольку в простой ситуации возле своей штрафной он послал мяч в аут.
  • Угловой
    12'
    Зиеш произвёл неудачный навес с левофлангового углового - Шлупп легко вынес мяч.
  • Опасный момент
    11'
    Рюдигер здорово приложился по воротам с дальней дистанции: мяч пикировал в левую девятку, его оттуда выудил Гуаита.
  • 10'
    Заха попрессинговал Менди, но вратарь "Челси" всё же сохранил хладнокровие и не выпустил мяч за лицевую.
  • Опасный момент
    9'
    Зиеш выполнил навес с правого фланга, Лукаку подкорректировал мяч головой, а свободный Пулишич на дальней штанге не смог нормально замкнуть этот пас ногой.
  • Опасный момент
    7'
    Заха передал мяч с левого полуфланга на правый, и Олисе низовым ударом за малым не поразил дальний угол.
  • 6'
    Второй раз подряд не могут "аристократы" пробиться к чужой штрафной по левому краю.
  • Фол, нарушение
    5'
    Олисе в той же части поля прочувствовал на себе, что такое фол со стороны Жоржиньо.
  • 4'
    Куйяте пришёл на правый фланг и отправил мяч в аут, прервав передачу соперника.
  • 3'
    Хозяева потеряли мяч, быстро его себе вернули и провели левым полуфлангом атаку, не завершившуюся ударом.
  • Фол, нарушение
    2'
    Пулишич в середине поля немножко сфолил против Андерсена.
  • 2'
    "Челси" контролирует мяч на своей половине, пока всё спокойно на поле.
  • 1'
    "Челси" вышел в жёлто-чёрной форме, "Пэлас" - в красно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал.
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:0 Челси онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Челси

Исход игры
Кристал Пэлас
1.9% (3)
Ничья
5.2% (8)
Челси
92.9% (143)
Тотал 2.5
Больше
65.93% (89)
Меньше
34.07% (46)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
1:2 Челси
43.5% (67)
0:1 Челси
14.3% (22)
0:2 Челси
11.7% (18)
1:3 Челси
10.4% (16)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:3 Челси
1.9% (3)
1:0 Кристал Пэлас
1.3% (2)
2:3 Челси
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кристал Пэлас
Челси

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 