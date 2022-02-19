Заха прорвался по зоне левого инсайда на отличную ударную позицию, однако запустил мяч мимо дальнего угла.

Рюдигер на фланге попал по ногам Айю, пытавшемуся поработать с мячом.

Олисе забросил мяч со штрафного на дальнюю штангу, и снаряд покинул пределы поля, никого не коснувшись.

Свисток на перерыв. Счёт пока нулевой. Отдохнём минут 15.

45' Судья показывает, что корнер надо будет исполнить заново, а то Андерсен решил потолкаться в штрафной с Рюдигером.

45' Рюдигер забросил мяч в левую часть чужой штрафной на Хаверца, заработавшего угловой.

44' Игра возобновилась, "Челси" взял мяч и стал контролировать его в середине поля.

42' Гехи получил повреждение ноги в столкновении с Зиешем и получает медицинскую помощь.

41' Выглянуло солнце в Лондоне над стадионом.

40' Дошло дело до третьего углового у ворот "Челси" за пару минут. Корнер подан - ничего опасного.

39' Второй подряд корнер подали хозяева, отбились гости, но вторым темпом продолжилась атака "Кристал Пэлас".

38' Заха выполнил подачу со стандарта, и игрок "Челси" выбил мяч на угловой.

38' Сарр на левом фланге обороны толкнул Айю - фол не избежал внимания арбитра.

37' Сарр с подступов к штрафной после паса слева от Хаверца отправил мяч рядом с дальней штангой.

35' Рюдигер издали закинул мяч в правую часть чужой штрафной, и Зиеш сохранил снаряд в поле, но толковый пас никому сделать не сумел.

34' Зиеш бросился с мячом в правую часть чужой штрафной, где не сохранил владение в окружении оппонентов.

33' Шлуппп в центре поля остановил Пулишича нарушительным подкатом.

32' Олисе со стандарта навесил на дальнюю штангу, где никто до мяча так и не добрался.

31' Пулишич сыграл рукой на своей половине поля, следствием чего станет штрафной хозяев с правого фланга.

30' Лукаку пальнул справа с острого угла под перекладину - Гуаита вытащил, и оказалось, что был офсайд.

29' Зиеш, обыграв Заха, подал с левого фланга на дальнюю штангу, получилось безадресно.

28' Хаверц уже в подкате простреливал с левого полуфланга, и от Андерсена мяч ушёл на угловой.

27' Гуаита сделал вынос мяча в центр поля и таким образом возобновил игру.

26' Патрик Виейра плодотворно использует паузу в игре - для него это своего рода тайм-аут для общения с подопечными.

25' Появился на поле медработник - он оказывает помощь Митчеллу, врачует его ногу.

24' Не так уж легко гостям выбирать хорошие продолжения в ходе своих позиционных атак.

23' Айю, чтобы не потерять мяч, отпасовал с правого края в центр на Заха, который не смог выиграть борьбу у опекуна.

22' "Аристократы" вернули себе формат игры первым номером, можно говорить об этом уверенно.

21' У команд разные весовые категории: "Челси" борется за призовые места, а "Кристал Пэлас" идёт в третьей четверти таблицы.

20' Сарр придумал по центру проникающий пас-конфетку на Канте. Тот оказался с глазу на глаз с Гуаитой и пробил со средней дистанции прямо в голкипера.

19' Рюдигер исполнил диагональ вправо на Зиеша, который не смог накрутить Митчелла.

18' Зиеш недоволен - ему нужно отдать мяч игроку соперника, потому что аут вбросит "Пэлас", а не "Челси".

17' Пытаются исправить это дело "синие" - включили они режим доставок в чужую штрафную.

16' Уже несколько минут команда гостей не проводит свои атаки.

15' "Кристал Пэлас" испортил свою позиционную атаку слишком сильным забросом вперёд - Заха почти не имел шансов сохранить такой мяч в поле.

14' В центральном круге отметился фолом Хаверц - он нарушил правила против Олисе.

13' Как-то несобранно действуют игроки "Челси" в обороне. Сейчас вот гости позволили Айю перспективно прострелить с правого края. Счастье "синих", что никто не замкнул эту передачу.

13' Теперь же Рюдигер вынужден извиняться перед своими партнёрами, поскольку в простой ситуации возле своей штрафной он послал мяч в аут.

12' Зиеш произвёл неудачный навес с левофлангового углового - Шлупп легко вынес мяч.

11' Рюдигер здорово приложился по воротам с дальней дистанции: мяч пикировал в левую девятку, его оттуда выудил Гуаита.

10' Заха попрессинговал Менди, но вратарь "Челси" всё же сохранил хладнокровие и не выпустил мяч за лицевую.

9' Зиеш выполнил навес с правого фланга, Лукаку подкорректировал мяч головой, а свободный Пулишич на дальней штанге не смог нормально замкнуть этот пас ногой.

7' Заха передал мяч с левого полуфланга на правый, и Олисе низовым ударом за малым не поразил дальний угол.

6' Второй раз подряд не могут "аристократы" пробиться к чужой штрафной по левому краю.

5' Олисе в той же части поля прочувствовал на себе, что такое фол со стороны Жоржиньо.

4' Куйяте пришёл на правый фланг и отправил мяч в аут, прервав передачу соперника.

3' Хозяева потеряли мяч, быстро его себе вернули и провели левым полуфлангом атаку, не завершившуюся ударом.

2' Пулишич в середине поля немножко сфолил против Андерсена.

2' "Челси" контролирует мяч на своей половине, пока всё спокойно на поле.

1' "Челси" вышел в жёлто-чёрной форме, "Пэлас" - в красно-синей.