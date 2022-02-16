Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Селхерст Парк
История личных встреч
Кристал Пэлас
Челси
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
4 победы 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|7
|0.29
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.25
|Заха Уилфрид
|6 (2)
|0.25
|Бентеке Кристиан
|4
|0.17
|Олисе Майкл
|2
|0.08
|Шлупп Джеффри
|2
|0.08
|Гехи Марк
|2
|0.08
|Айю Джордан
|1
|0.04
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.04
|Томкинс Джеймс
|1
|0.04
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.29
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.25
|Лукаку Ромелу
|5
|0.21
|Джеймс Рис II
|4
|0.17
|Зиеш Хаким
|3
|0.13
|Чилуэлл Бен
|3
|0.13
|Силва Тьяго
|3
|0.13
|Пулишич Кристиан
|3
|0.13
|Ковачич Матео
|2
|0.08
|Канте Н'Голо
|2
|0.08
|Хаверц Кай
|2
|0.08
|Рюдигер Антонио
|2
|0.08
|Чалоба Трево
|2
|0.08
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.04
|Вернер Тимо
|1
|0.04
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Галлахер Конор
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Рюдигер Антонио
|5
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
22
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
2
10%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
8
38%
4
18%
76-90
Пропущено
15
7
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
17%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
17%
6
23%
31-45
3
25%
6
23%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
2
17%
6
23%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Забито
33
48
10 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
4
12%
5
10%
1-15
0
0%
9
19%
16-30
6
18%
10
21%
31-45
5
15%
9
19%
46-60
8
24%
5
10%
61-75
10
30%
10
21%
76-90
Пропущено
34
18
20 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
4
12%
1
6%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
11
32%
3
17%
31-45
2
6%
4
22%
46-60
4
12%
4
22%
61-75
8
24%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|61 - 19
|54
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 32
|43
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 33
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|Заявка
|24
|7
|12
|5
|25 - 25
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|31 - 36
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|25 - 44
|21
|18.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 50
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|1
|11
|9
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси
Исход игры
Кристал Пэлас
2.4% (1)
Ничья
2.4% (1)
Челси
95.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (29)
Меньше
25.64% (10)
Обе команды забьют
Да
71.79% (28)
Нет
28.21% (11)
Популярный счёт
1:2 Челси
50% (21)
0:2 Челси
14.3% (6)
1:3 Челси
9.5% (4)
0:1 Челси
7.1% (3)
0:3 Челси
4.8% (2)
2:3 Челси
4.8% (2)
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