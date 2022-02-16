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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Кристал Пэлас
Челси

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
4 победы 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 7 0.29
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.25
Заха Уилфрид 6 (2) 0.25
Бентеке Кристиан 4 0.17
Олисе Майкл 2 0.08
Шлупп Джеффри 2 0.08
Гехи Марк 2 0.08
Айю Джордан 1 0.04
Матета Жан-Филипп 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.29
Жоржиньо II 6 (6) 0.25
Лукаку Ромелу 5 0.21
Джеймс Рис II 4 0.17
Зиеш Хаким 3 0.13
Чилуэлл Бен 3 0.13
Силва Тьяго 3 0.13
Пулишич Кристиан 3 0.13
Ковачич Матео 2 0.08
Канте Н'Голо 2 0.08
Хаверц Кай 2 0.08
Рюдигер Антонио 2 0.08
Чалоба Трево 2 0.08
Алонсо Маркос 1 0.04
Хадсон-Одои Каллум 1 0.04
Вернер Тимо 1 0.04
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 6 0
Галлахер Конор 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Рюдигер Антонио 5 0
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 3 0
Силва Тьяго 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
22
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
2
10%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
8
38%
4
18%
76-90

Пропущено

15
7
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
17%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
17%
6
23%
31-45
3
25%
6
23%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
2
17%
6
23%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

33
48
10 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
4
12%
5
10%
1-15
0
0%
9
19%
16-30
6
18%
10
21%
31-45
5
15%
9
19%
46-60
8
24%
5
10%
61-75
10
30%
10
21%
76-90

Пропущено

34
18
20 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
4
12%
1
6%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
11
32%
3
17%
31-45
2
6%
4
22%
46-60
4
12%
4
22%
61-75
8
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 25 12 5 8 44 - 33 41
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 24 7 12 5 25 - 25 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
5. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Кристал Пэлас 2.4% (1)
    X 2.4% (1)
    Челси 95.2% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Челси
    6.00
    4.15
    1.69
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    2.4% (1)
    Ничья
    2.4% (1)
    Челси
    95.2% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    50% (21)
    0:2 Челси
    14.3% (6)
    1:3 Челси
    9.5% (4)
    0:1 Челси
    7.1% (3)
    0:3 Челси
    4.8% (2)
    2:3 Челси
    4.8% (2)
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    Кристал Пэлас
    Челси

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