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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 145
Манчестер Сити 87.6% (127)
X 9% (13)
Тоттенхэм 3.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Тоттенхэм
1.33
6.30
12.00
Все Коэффициенты
Новости
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
7
Стерлинг
Рахим
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Манчестер Сити
4-3-3
Тоттенхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Тоттенхэм

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

50%
8.8%
41.2%
17 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.4
Марез Рияд 7 (3) 0.28
Де Брёйне Кевин 7 0.28
Силва Бернарду 7 0.28
Фоден Фил 6 0.24
Гюндоган Илкай 4 0.16
Родри Эрнандес 3 0.12
Лапорт Эмерик 3 0.12
Жезус Габриэль 2 0.08
Диаш Рубен 2 0.08
Грилиш Джек 2 0.08
Торрес Ферран 2 0.08
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 9 0.41
Кейн Гарри 5 (1) 0.23
Лукас Моура 2 0.09
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.09
Бергвейн Стевен 2 0.09
Санчес Давинсон 2 0.09
Регилон Серхио 1 0.05
Н'Домбеле Тангай 1 0.05
Алли Деле 1 (1) 0.05
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Грилиш Джек 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 6 0
Ромеро Кристиан 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
11
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
7
21%
1
9%
1-15
3
9%
2
18%
16-30
5
15%
3
27%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
9
27%
0
0%
61-75
6
18%
5
45%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
12%
2
13%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
6
23%
6
40%
61-75
5
19%
1
7%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
22%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Забито

59
26
27 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
10
17%
3
12%
1-15
7
12%
3
12%
16-30
10
17%
6
23%
31-45
6
10%
2
8%
46-60
15
25%
6
23%
61-75
11
19%
6
23%
76-90

Пропущено

16
31
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
4
25%
4
13%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
5
31%
4
13%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
4
25%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 25 17 6 2 64 - 20 57
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 25 5 11 9 32 - 36 26
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд Заявка 24 5 3 16 24 - 43 18
19. Бёрнли Заявка 22 2 11 9 20 - 29 17
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 12 9 3 0 30 - 7 30
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
13. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
14. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
15. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
16. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Тоттенхэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Сити - Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм

Исход игры
Манчестер Сити
88% (132)
Ничья
8.7% (13)
Тоттенхэм
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.43% (85)
Меньше
36.57% (49)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
24.7% (37)
3:1 Манчестер Сити
22.7% (34)
2:0 Манчестер Сити
22.7% (34)
1:0 Манчестер Сити
4.7% (7)
3:0 Манчестер Сити
4.7% (7)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:2 Манчестер Сити
2% (3)
0:1 Тоттенхэм
1.3% (2)
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Манчестер Сити
Тоттенхэм

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