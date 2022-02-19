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Добрый вечер, уважаемые болельщики! В центральном поединке игрового дня АПЛ нас ждет противостояние "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма". Комментировать эту увлекательную игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!