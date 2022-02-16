Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
Тоттенхэм
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
50%
8.8%
41.2%
17 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.4
|Марез Рияд
|7 (3)
|0.28
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.28
|Силва Бернарду
|7
|0.28
|Фоден Фил
|6
|0.24
|Гюндоган Илкай
|4
|0.16
|Родри Эрнандес
|3
|0.12
|Лапорт Эмерик
|3
|0.12
|Жезус Габриэль
|2
|0.08
|Диаш Рубен
|2
|0.08
|Грилиш Джек
|2
|0.08
|Торрес Ферран
|2
|0.08
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.04
|Стоунс Джон
|1
|0.04
|Аке Натан
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|9
|0.41
|Кейн Гарри
|5 (1)
|0.23
|Лукас Моура
|2
|0.09
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.09
|Бергвейн Стевен
|2
|0.09
|Санчес Давинсон
|2
|0.09
|Регилон Серхио
|1
|0.05
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.05
|Алли Деле
|1 (1)
|0.05
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
11
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
7
21%
1
9%
1-15
3
9%
2
18%
16-30
5
15%
3
27%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
9
27%
0
0%
61-75
6
18%
5
45%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
12%
2
13%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
6
23%
6
40%
61-75
5
19%
1
7%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
22%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Забито
59
26
27 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
10
17%
3
12%
1-15
7
12%
3
12%
16-30
10
17%
6
23%
31-45
6
10%
2
8%
46-60
15
25%
6
23%
61-75
11
19%
6
23%
76-90
Пропущено
16
31
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
4
25%
4
13%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
5
31%
4
13%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
4
25%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|61 - 19
|54
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 32
|43
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 33
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|Заявка
|24
|7
|12
|5
|25 - 25
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|31 - 36
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|25 - 44
|21
|18.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 50
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|1
|11
|9
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм
Исход игры
Манчестер Сити
92.3% (36)
Ничья
5.1% (2)
Тоттенхэм
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
68.42% (26)
Нет
31.58% (12)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
41% (16)
3:1 Манчестер Сити
23.1% (9)
2:0 Манчестер Сити
17.9% (7)
3:0 Манчестер Сити
7.7% (3)
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