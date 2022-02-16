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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

История личных встреч

Манчестер Сити
Тоттенхэм

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

50%
8.8%
41.2%
17 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.4
Марез Рияд 7 (3) 0.28
Де Брёйне Кевин 7 0.28
Силва Бернарду 7 0.28
Фоден Фил 6 0.24
Гюндоган Илкай 4 0.16
Родри Эрнандес 3 0.12
Лапорт Эмерик 3 0.12
Жезус Габриэль 2 0.08
Диаш Рубен 2 0.08
Грилиш Джек 2 0.08
Торрес Ферран 2 0.08
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 9 0.41
Кейн Гарри 5 (1) 0.23
Лукас Моура 2 0.09
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.09
Бергвейн Стевен 2 0.09
Санчес Давинсон 2 0.09
Регилон Серхио 1 0.05
Н'Домбеле Тангай 1 0.05
Алли Деле 1 (1) 0.05
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Грилиш Джек 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 6 0
Ромеро Кристиан 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
11
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
7
21%
1
9%
1-15
3
9%
2
18%
16-30
5
15%
3
27%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
9
27%
0
0%
61-75
6
18%
5
45%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
12%
2
13%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
6
23%
6
40%
61-75
5
19%
1
7%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
22%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Забито

59
26
27 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
10
17%
3
12%
1-15
7
12%
3
12%
16-30
10
17%
6
23%
31-45
6
10%
2
8%
46-60
15
25%
6
23%
61-75
11
19%
6
23%
76-90

Пропущено

16
31
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
4
25%
4
13%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
5
31%
4
13%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
4
25%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 25 12 5 8 44 - 33 41
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 24 7 12 5 25 - 25 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
5. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Манчестер Сити 92.3% (36)
    X 5.1% (2)
    Тоттенхэм 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Тоттенхэм
    1.30
    6.35
    12.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    92.3% (36)
    Ничья
    5.1% (2)
    Тоттенхэм
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (26)
    Нет
    31.58% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    41% (16)
    3:1 Манчестер Сити
    23.1% (9)
    2:0 Манчестер Сити
    17.9% (7)
    3:0 Манчестер Сити
    7.7% (3)
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    Манчестер Сити
    Тоттенхэм

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