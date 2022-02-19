Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Модер Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Модер Якуб из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Игрок команды Бёрнли совершает фол

42' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Отличные скиллы показывает Браунхилл Джош , обводя своих соперников

40' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Г О О О О Л - Браунхилл Джош забивает с левой ноги!

39' Санчес Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Тарик Лэмпти наказан за толчок Вегхорст Ваут

37' Удар от ворот произведет Бёрнли

37' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает отличный кросс...

36' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Даффи Шейн пробует нанести удар издали, но Ник Поуп держит все под контролем

35' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Робертс Коннор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Коллинз Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

33' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

30' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

28' Вегхорст Ваут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

27' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

26' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

25' Корк Джек получил желтую карточку от судьи

25' Отличные скиллы показывает Макнил Дуайт , обводя своих соперников

25' Уэлбек Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Вельтман Йоел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

23' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

21' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Г О О О О Л - Вегхорст Ваут забивает с правой ноги!

21' Тарик Лэмпти наказан за толчок Макнил Дуайт

20' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

18' Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Уэлбек Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Тарик Лэмпти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

16' Брайтон выполняет удар от ворот.

15' Модер Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Отличные скиллы показывает Корне Максвелл , обводя своих соперников

15' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

11' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Брайтон

9' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

6' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вельтман Йоел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Леннон Аарон из команды Бёрнли делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

2' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Бёрнли начинает с центра поля