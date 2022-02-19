Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
21' ГолВегхорст Ваут
25' Желтая карточкаКорк Джек
0:2
40' ГолБраунхилл Джош
Ход матча
21'
25'
40'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
24
Даффи
Шейн
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
11
Макнил
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Леонард МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
50 Sam Waller
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брайтон
Бёрнли
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
17 матчей
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.32
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.16
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.16
|Уэлбек Данни
|3
|0.12
|Уэбстер Адам
|2
|0.08
|Мвепу Энок
|1
|0.04
|Даффи Шейн
|1
|0.04
|Бёрн Дэн
|1
|0.04
|Модер Якуб
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.27
|Вуд Крис
|3
|0.14
|Ми Бен
|2
|0.09
|Лоутон Мэттью
|1
|0.05
|Тарковски Джеймс
|1
|0.05
|Вегхорст Ваут
|1
|0.05
|Родригес Джей
|1
|0.05
|Выдра Матей
|1
|0.05
|Леннон Аарон
|1
|0.05
|Браунхилл Джош
|1
|0.05
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|0
|Даффи Шейн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Данк Льюис
|1
|1
|Макаллистер Алексис
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Браунхилл Джош
|6
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 15
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
6
32%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
2
17%
3
16%
76-90
Забито
15
9
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
8
53%
0
0%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
8%
3
18%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
6
25%
4
24%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
9
38%
1
6%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
15%
4
14%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
4
15%
9
31%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
6
23%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1
Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0
Бёрнли
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|25
|16
|7
|2
|61 - 19
|55
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|25
|13
|9
|3
|48 - 18
|48
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 32
|43
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|6.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|23
|12
|4
|7
|34 - 25
|40
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 27
|33
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|25
|6
|12
|7
|30 - 37
|30
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|24
|8
|4
|12
|31 - 36
|28
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|25
|5
|12
|8
|32 - 35
|27
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|26
|6
|7
|13
|26 - 40
|25
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|23
|6
|5
|12
|28 - 38
|23
|16.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|18.
|Норвич
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|14 - 50
|18
|19.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|22
|2
|11
|9
|19 - 29
|17
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|24
|4
|4
|16
|23 - 43
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 6
|28
|3.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 15
|18
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|14 - 10
|17
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 13
|14
|15.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 8
|25
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 23
|11
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Норвич
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 16
|9
|17.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Бёрнли
Исход игры
Брайтон
75% (99)
Ничья
23.5% (31)
Бёрнли
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.24% (32)
Меньше
75.76% (100)
Обе команды забьют
Да
37.88% (50)
Нет
62.12% (82)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
41.7% (55)
2:1 Брайтон
15.9% (21)
2:0 Брайтон
14.4% (19)
1:1 Ничья
14.4% (19)
0:0 Ничья
4.5% (6)
2:2 Ничья
4.5% (6)
3:1 Брайтон
2.3% (3)
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