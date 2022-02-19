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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
0:2
Перерыв

Стадион:
Бёрнли
0'
0:1
21' Гол
Вегхорст Ваут
25' Желтая карточка
Корк Джек
0:2
40' Гол
Браунхилл Джош

Ход матча

21'
0:1
Вегхорст Ваут
(Робертс Коннор II)
25'
 
Корк Джек
40'
0:2
Браунхилл Джош
(Вегхорст Ваут)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 132
Брайтон 75% (99)
X 23.5% (31)
Бёрнли 1.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Бёрнли
1.81
3.95
6.91
Все Коэффициенты
Новости
1
Санчес
Роберт
2
Лемпти
Тарик
24
Даффи
Шейн
34
Вельтман
Йоел
3
Кукурелья
Марк
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
8
Биссума
Ив
10
Макаллистер
Алексис
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
22
Коллинз
Натан
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
4
Корк
Джек
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
20
Корне
Максвелл
9
Вегхорст
Ваут
Брайтон
4-4-2
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Брайтон
Бёрнли

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:3
Ч
1:0
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.32
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.16
Троссар Леандро 4 (1) 0.16
Уэлбек Данни 3 0.12
Уэбстер Адам 2 0.08
Мвепу Энок 1 0.04
Даффи Шейн 1 0.04
Бёрн Дэн 1 0.04
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.27
Вуд Крис 3 0.14
Ми Бен 2 0.09
Лоутон Мэттью 1 0.05
Тарковски Джеймс 1 0.05
Вегхорст Ваут 1 0.05
Родригес Джей 1 0.05
Выдра Матей 1 0.05
Леннон Аарон 1 0.05
Браунхилл Джош 1 0.05
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 0
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Данк Льюис 1 1
Макаллистер Алексис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Браунхилл Джош 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 15
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
6
32%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
2
17%
3
16%
76-90

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
8
53%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
8%
3
18%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
6
25%
4
24%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
9
38%
1
6%
76-90

Пропущено

26
29
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
15%
4
14%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
4
15%
9
31%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
6
23%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1
Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0
Бёрнли
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 16 7 2 61 - 19 55
3. Челси 0:0 Заявка 25 13 9 3 48 - 18 48
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
6. Арсенал 0:0 Заявка 23 12 4 7 34 - 25 40
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон 0:2 Заявка 25 7 12 6 25 - 27 33
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 6 12 7 30 - 37 30
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 24 8 4 12 31 - 36 28
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 5 12 8 32 - 35 27
14. Брентфорд 0:0 Заявка 26 6 7 13 26 - 40 25
15. Эвертон 0:0 Заявка 23 6 5 12 28 - 38 23
16. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
17. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
18. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 14 - 50 18
19. Бёрнли 2:0 Заявка 22 2 11 9 19 - 29 17
20. Уотфорд 0:0 Заявка 24 4 4 16 23 - 43 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 12 8 4 0 27 - 6 28
3. Арсенал 0:0 Заявка 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 6 3 21 - 15 18
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 12 3 8 1 14 - 10 17
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Брайтон 0:2 Заявка 12 3 5 4 10 - 13 14
15. Брентфорд 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
16. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли 2:0 Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич 0:0 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси 0:0 Заявка 13 7 4 2 21 - 8 25
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон 0:2 Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал 0:0 Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 23 11
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич 0:0 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 16 9
17. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
18. Бёрнли 2:0 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Брайтон 75% (99)
X 23.5% (31)
Бёрнли 1.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Бёрнли
1.81
3.95
6.91
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Где смотреть матч Брайтон 0:2 Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Бёрнли

Исход игры
Брайтон
75% (99)
Ничья
23.5% (31)
Бёрнли
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.24% (32)
Меньше
75.76% (100)
Обе команды забьют
Да
37.88% (50)
Нет
62.12% (82)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
41.7% (55)
2:1 Брайтон
15.9% (21)
2:0 Брайтон
14.4% (19)
1:1 Ничья
14.4% (19)
0:0 Ничья
4.5% (6)
2:2 Ничья
4.5% (6)
3:1 Брайтон
2.3% (3)
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