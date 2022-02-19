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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
0:3
Конец матча

Стадион:
Бёрнли
0'
0:1
21' Гол
Вегхорст Ваут
25' Желтая карточка
Корк Джек
0:2
40' Гол
Браунхилл Джош
59' Желтая карточка
Робертс Коннор
61' Желтая карточка
Леннон Аарон
0:3
69' Гол
Леннон Аарон
84' Желтая карточка
Даффи Шейн
87' Желтая карточка
Браунхилл Джош
90'+5

Ход матча

21'
0:1
Вегхорст Ваут
(Робертс Коннор II)
25'
 
Корк Джек
40'
0:2
Браунхилл Джош
(Вегхорст Ваут)
55'
 
Родригес Джей
Корне Максвелл
55'
Марч Соломон
Модер Якуб
 
56'
Троссар Леандро
Лаллана Адам
 
59'
 
Робертс Коннор
61'
 
Леннон Аарон
68'
Фергюсон Эван
Уэлбек Данни
 
69'
0:3
Леннон Аарон
(Родригес Джей)
84'
Даффи Шейн
 
87'
 
Браунхилл Джош
88'
 
Барнс Эшли
Вегхорст Ваут
90'
 
Лоутон Мэттью
Леннон Аарон

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 132
Брайтон 75% (99)
X 23.5% (31)
Бёрнли 1.5% (2)
Все прогнозы
Новости
1
Санчес
Роберт
2
Лемпти
Тарик
24
Даффи
Шейн
34
Вельтман
Йоел
3
Кукурелья
Марк
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
8
Биссума
Ив
10
Макаллистер
Алексис
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
22
Коллинз
Натан
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
4
Корк
Джек
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
20
Корне
Максвелл
9
Вегхорст
Ваут
Брайтон
4-4-2
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Брайтон
Бёрнли

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:3
Ч
1:0
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.32
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.16
Троссар Леандро 4 (1) 0.16
Уэлбек Данни 3 0.12
Уэбстер Адам 2 0.08
Мвепу Энок 1 0.04
Даффи Шейн 1 0.04
Бёрн Дэн 1 0.04
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.27
Вуд Крис 3 0.14
Леннон Аарон 2 0.09
Ми Бен 2 0.09
Родригес Джей 1 0.05
Лоутон Мэттью 1 0.05
Тарковски Джеймс 1 0.05
Вегхорст Ваут 1 0.05
Выдра Матей 1 0.05
Браунхилл Джош 1 0.05
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 6 0
Биссума Ив 6 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Данк Льюис 1 1
Макаллистер Алексис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 7 0
Вествуд Эшли 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Леннон Аарон 2 0
Барнс Эшли 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 15
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
4
27%
6
32%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
8
53%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
6
25%
5
25%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
9
38%
1
5%
76-90

Пропущено

29
29
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
4
14%
4
14%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
6
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1
Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0
Бёрнли
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 25 17 6 2 64 - 20 57
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 25 5 11 9 32 - 36 26
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд Заявка 24 5 3 16 24 - 43 18
19. Бёрнли Заявка 22 2 11 9 20 - 29 17
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 12 9 3 0 30 - 7 30
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
13. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
14. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
15. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
16. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Брайтон 75% (99)
X 23.5% (31)
Бёрнли 1.5% (2)
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Где смотреть матч Брайтон 0:3 Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Брайтон 0:3 Бёрнли

Исход игры
Брайтон
75% (99)
Ничья
23.5% (31)
Бёрнли
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.24% (32)
Меньше
75.76% (100)
Обе команды забьют
Да
37.88% (50)
Нет
62.12% (82)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
41.7% (55)
2:1 Брайтон
15.9% (21)
1:1 Ничья
14.4% (19)
2:0 Брайтон
14.4% (19)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:0 Ничья
4.5% (6)
3:1 Брайтон
2.3% (3)
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