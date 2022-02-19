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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Перерыв

Стадион:
Норвич
0'
40' Желтая карточка
Уильямс Брендон

Ход матча

40'
 
Уильямс Брендон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 144
Ливерпуль 95.8% (138)
X 3.5% (5)
Норвич 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Норвич
1.16
9.91
33.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
12
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
14
Хендерсон
Джордан
8
Кейта
Наби
11
Салах
Мохамед
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
28
Ганн
Энгус
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
16
Норманн
Матиас
8
Гилмор
Билли
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
Ливерпуль
4-3-3
Норвич
4-3-2-1

История личных встреч

Ливерпуль
Норвич

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

КЛ
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (2) 0.64
Жота Диогу 12 0.48
Мане Садио 8 0.32
Фирмино Роберто 4 0.16
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.16
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Хендерсон Джордан 2 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.08
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.08
Кейта Наби 2 0.08
Минамино Такуми 2 0.08
Ориги Дивок 2 0.08
Робертсон Эндрю 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Милнер Джеймс 0 0
Матип Жоэль 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 6 (2) 0.24
Сарджент Джош 2 0.08
Айда Адам 1 0.04
Норманн Матиас 1 0.04
Хэнли Грант 1 0.04
Омобамиделе Эндрю 1 0.04
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 6 0
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 3 0
Маклин Кенни 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
7
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
2
7%
2
29%
1-15
4
15%
1
14%
16-30
7
26%
0
0%
31-45
3
11%
1
14%
46-60
4
15%
2
29%
61-75
7
26%
1
14%
76-90

Пропущено

6
24
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
17%
3
13%
1-15
1
17%
3
13%
16-30
1
17%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
33%
5
21%
61-75
1
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

35
7
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 1
12 Не забивали 18
7
20%
2
29%
1-15
4
11%
1
14%
16-30
8
23%
2
29%
31-45
5
14%
1
14%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
6
17%
1
14%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
4
33%
6
23%
61-75
1
8%
6
23%
76-90

Забито

62
14
32 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 6
19 Забивали первыми 4
1 Не забивали 13
9
15%
4
29%
1-15
8
13%
2
14%
16-30
15
24%
2
14%
31-45
8
13%
2
14%
46-60
9
15%
2
14%
61-75
13
21%
2
14%
76-90

Пропущено

18
50
8 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 31
5 Пропускали первыми 17
11 Не пропускали 21
2
11%
6
12%
1-15
2
11%
6
12%
16-30
4
22%
7
14%
31-45
2
11%
7
14%
46-60
6
33%
11
22%
61-75
2
11%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0
Норвич
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3
Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 16 7 2 61 - 19 55
3. Челси 0:0 Заявка 25 13 9 3 48 - 18 48
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
6. Арсенал 0:0 Заявка 23 12 4 7 34 - 25 40
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон 0:2 Заявка 25 7 12 6 25 - 27 33
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 6 12 7 30 - 37 30
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 24 8 4 12 31 - 36 28
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 5 12 8 32 - 35 27
14. Брентфорд 0:0 Заявка 26 6 7 13 26 - 40 25
15. Эвертон 0:0 Заявка 23 6 5 12 28 - 38 23
16. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
17. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
18. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 14 - 50 18
19. Бёрнли 2:0 Заявка 22 2 11 9 19 - 29 17
20. Уотфорд 0:0 Заявка 24 4 4 16 23 - 43 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 12 8 4 0 27 - 6 28
3. Арсенал 0:0 Заявка 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 6 3 21 - 15 18
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 12 3 8 1 14 - 10 17
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Брайтон 0:2 Заявка 12 3 5 4 10 - 13 14
15. Брентфорд 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
16. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли 2:0 Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич 0:0 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси 0:0 Заявка 13 7 4 2 21 - 8 25
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон 0:2 Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал 0:0 Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 23 11
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич 0:0 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 16 9
17. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
18. Бёрнли 2:0 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена. 
  • 44'
    Подача в штрафную на Мане, защитник первый на мяче, Цимикас подобрал и пробил. Мимо цели. 
  • 43'
    "Ливерпуль" перехватил мяч на своей половине, вновь Салах пробует сам все сделать справа, однако на этот раз его не пускают. 
  • 42'
    Салах ворвался в штрафную с правого края, с первого раза не получилось, но египтянин слишком прыткий, и вернул себе мяч. Теперь уже удар состоялся. Выше ворот. 
  • Желтая карточка
    41'
    Уильямс получил желтую за фол на Диасе на чужой половине. 
  • Угловой
    40'
    Не получился угловой у "канареек", но и без контратаки в исполнении "Ливерпуля". 
  • 39'
    Матип здорово не пустил соперника на правом краю обороны, однако при этом угловой для "Норвича" все же будет. 
  • Офсайд
    37'
    А вот и гол "Ливерпуля", но пока только из офсайда. Ван Дейк забил этот незасчитанный гол. 
  • 36'
    Хендерсон отобрал мяч у соперника, отдал Диасу, который выкатил Цимикасу. Плотный удар в ближний. Ганн сейвит. 
  • 35'
    Ван Дейк попытался забросом найти Салаха в штрафной гостей. Ганн уверенно играет на выходе. 
  • Травма, повреждение
    34'
    Вновь Сарджент в центре внимания, но на этот раз он на газоне. Медики на поле. 
  • 33'
    Длиннющий заброс на угол вратарской Алиссона, слишком сильно, Сардженту не хватило скорости, чтобы догнать мяч. 
  • 32'
    Длинный пас на левый край атаки "Норвича", оттуда следует прострел в штрафную, там никого из нападающих. 
  • 31'
    Джо Гомес нашел голову Диаса в штрафной "канареек". Акцентированного удара не вышло. 
  • 29'
    Подача слева от "Норвича", проходит она прямо над Алиссоном, который кулаком касается мяча и предотвращает всю опасность. 
  • 28'
    Кейта подал с левого края штрафной на Мане, Садио головой пробил совсем не в цель. 
  • 27'
    Передача на левый фланг, оттуда мяч дошел до противоположного фланга, подача Хендерсона, безуспешно
  • 26'
    Оксленд-Чемберлен показал свой дриблинг и вышел на ударную позицию. Сам удар подкачал. 
  • 25'
    Заброс на Пукки, который в очередной раз пытается зацепиться за мяч, не выходит. 
  • 24'
    "Норвич" наконец сбил темп соперника, и решил подержать мяч у себя. Пока вполне получается. 
  • 22'
    Хендерсон закинул мяч на Мане, но получилось чуть сильнее, чем надо, Ганн подоспел первее. 
  • 21'
    Разозлился "Ливерпуль" после момента Пукки у ворот Алиссона, давление все сильнее и сильнее. 
  • Опасный момент
    20'
    Вот это да! Подача с углового от хозяев, Ганн ошибся на выходе, Салах бил уже почти в пустые, но Норманн успел занять место вратаря и выбить мяч из пустых!
  • 19'
    Вот это несколько минут выдали команды, причем "Норвич" тоже имел невероятный шанс для открытия счета. 
  • 18'
    Мане из-за штрафной пробил в створ ворот. Мяч отрикошетил от защитника, и попал в руки Ганна. 
  • Опасный момент
    17'
    Тут же моментище у ворот гостей!!! Салах подал справа, подбор за "Ливерпулем", Диас переложил под правую и мощно пробил чуть выше цели!
  • Опасный момент
    16'
    Стандартное положение для "Норвича", конкретно им они не воспользовались, но вот в атаке вторым темпом Пукки вошел в штрафную и фактически вышел один на один, опасно пробил в дальний, но промахнулся на сантиметры!
  • Опасный момент
    15'
    Ух! А вот это уже интереснее. Ван Дайк пришел в чужую штрафную, на него пошла подача, Вирджил то ли скидывал партнеру, то ли бил в створ, так или иначе Ганну пришлось вытянуться в струнку, чтобы достать мяч!
  • Угловой
    14'
    Цимикас направляет мяч на ближнюю, но второй этаж пока полностью за обороной "Норвича". 
  • 13'
    Навес со стандарта, защита отбилась, подопечные Клоппа первые на подборе, и Чемберлен зарабатывает угловой. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Опять фол примерно в том же месте, где и предыдущий. Чуть ближе только, так что отсюда будет подача. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Гилмор нарушил правила на Цимикасе на левом фланге. Хозяева быстро разыграли и продолжили комбинировать. 
  • Угловой
    10'
    Корнер для мерсисайдцев, подача в штрафную не самая плохая, однако до удара дело не доходит.
  • 9'
    Длинный заброс на Пукки, который борется за мяч с Ван Дайком, голландец выходит победителем из этого столкновения. 
  • 8'
    Не прошла передача на Мане в штрафную, "Норвич" отбился, но "Ливерпуль" быстро вернул владение. 
  • 7'
    Цимикас получил мяч на левом фланге, стал смещаться в центр, но затем отдал неточную передачу. 
  • Опасный момент
    6'
    Моментище! Мане отдал направо на Салаха, тот подал на дальнюю штангу, Цимикас вбежал туда и пробил мимо цели с пары метров!
  • Угловой
    5'
    Подача с угла поля в исполнении гостей, Алиссон выбил мяч кулаком. 
  • 4'
    Не прошла атака "Норвича" по правому краю, однако Ван Дайк выбил на угловой. 
  • 3'
    Салах вошел справа в штрафную, защитника обошел и пробил выше цели. 
  • 2'
    Подача с правого фланга от "Норвича", довольно необычно, на даже опасно. Аллисону пришлось перевести мяч за лицевую. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался. 
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Где смотреть матч Ливерпуль 0:0 Норвич онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Норвич

Исход игры
Ливерпуль
95.8% (137)
Ничья
3.5% (5)
Норвич
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (67)
Меньше
50% (67)
Обе команды забьют
Да
15.67% (21)
Нет
84.33% (113)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
42.7% (61)
3:0 Ливерпуль
29.4% (42)
3:1 Ливерпуль
6.3% (9)
2:1 Ливерпуль
6.3% (9)
4:0 Ливерпуль
2.1% (3)
1:0 Ливерпуль
2.1% (3)
5:0 Ливерпуль
1.4% (2)
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Ливерпуль
Норвич

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