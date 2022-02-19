Англия: Премьер-лига 2021-2022
40' Желтая карточкаУильямс Брендон
Ход матча
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
12
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
28
Ганн
Энгус
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гомес ДжоЗащитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
-
46 Роу ДжонатанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Норвич
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16 (2)
|0.64
|Жота Диогу
|12
|0.48
|Мане Садио
|8
|0.32
|Фирмино Роберто
|4
|0.16
|Фабиньо Энрике
|4 (1)
|0.16
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.08
|Хендерсон Джордан
|2
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.08
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.08
|Кейта Наби
|2
|0.08
|Минамино Такуми
|2
|0.08
|Ориги Дивок
|2
|0.08
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Алькантара Тьяго
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Матип Жоэль
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|6 (2)
|0.24
|Сарджент Джош
|2
|0.08
|Айда Адам
|1
|0.04
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|Хэнли Грант
|1
|0.04
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.04
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фирмино Роберто
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|6
|0
|Ааронс Макс
|5
|0
|Гибсон Бен
|3
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Пукки Теэму
|3
|0
|Маклин Кенни
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
7
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
2
7%
2
29%
1-15
4
15%
1
14%
16-30
7
26%
0
0%
31-45
3
11%
1
14%
46-60
4
15%
2
29%
61-75
7
26%
1
14%
76-90
Пропущено
6
24
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
17%
3
13%
1-15
1
17%
3
13%
16-30
1
17%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
33%
5
21%
61-75
1
17%
7
29%
29%
76-90
Забито
35
7
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 1
12 Не забивали 18
7
20%
2
29%
1-15
4
11%
1
14%
16-30
8
23%
2
29%
31-45
5
14%
1
14%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
6
17%
1
14%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
4
33%
6
23%
61-75
1
8%
6
23%
76-90
Забито
62
14
32 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 6
19 Забивали первыми 4
1 Не забивали 13
9
15%
4
29%
1-15
8
13%
2
14%
16-30
15
24%
2
14%
31-45
8
13%
2
14%
46-60
9
15%
2
14%
61-75
13
21%
2
14%
76-90
Пропущено
18
50
8 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 31
5 Пропускали первыми 17
11 Не пропускали 21
2
11%
6
12%
1-15
2
11%
6
12%
16-30
4
22%
7
14%
31-45
2
11%
7
14%
46-60
6
33%
11
22%
61-75
2
11%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0
Норвич
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3
Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|25
|16
|7
|2
|61 - 19
|55
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|25
|13
|9
|3
|48 - 18
|48
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 32
|43
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|6.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|23
|12
|4
|7
|34 - 25
|40
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 27
|33
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|25
|6
|12
|7
|30 - 37
|30
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|24
|8
|4
|12
|31 - 36
|28
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|25
|5
|12
|8
|32 - 35
|27
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|26
|6
|7
|13
|26 - 40
|25
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|23
|6
|5
|12
|28 - 38
|23
|16.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|18.
|Норвич
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|14 - 50
|18
|19.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|22
|2
|11
|9
|19 - 29
|17
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|24
|4
|4
|16
|23 - 43
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 6
|28
|3.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 15
|18
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|14 - 10
|17
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 13
|14
|15.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 8
|25
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 23
|11
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Норвич
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 16
|9
|17.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Норвич
Исход игры
Ливерпуль
95.8% (137)
Ничья
3.5% (5)
Норвич
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (67)
Меньше
50% (67)
Обе команды забьют
Да
15.67% (21)
Нет
84.33% (113)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
42.7% (61)
3:0 Ливерпуль
29.4% (42)
3:1 Ливерпуль
6.3% (9)
2:1 Ливерпуль
6.3% (9)
4:0 Ливерпуль
2.1% (3)
1:0 Ливерпуль
2.1% (3)
5:0 Ливерпуль
1.4% (2)
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