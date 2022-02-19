Салах ворвался в штрафную с правого края, с первого раза не получилось, но египтянин слишком прыткий, и вернул себе мяч. Теперь уже удар состоялся. Выше ворот.

"Ливерпуль" перехватил мяч на своей половине, вновь Салах пробует сам все сделать справа, однако на этот раз его не пускают.

Подача в штрафную на Мане, защитник первый на мяче, Цимикас подобрал и пробил. Мимо цели.

41' Уильямс получил желтую за фол на Диасе на чужой половине.

40' Не получился угловой у "канареек", но и без контратаки в исполнении "Ливерпуля".

39' Матип здорово не пустил соперника на правом краю обороны, однако при этом угловой для "Норвича" все же будет.

37' А вот и гол "Ливерпуля", но пока только из офсайда. Ван Дейк забил этот незасчитанный гол.

36' Хендерсон отобрал мяч у соперника, отдал Диасу, который выкатил Цимикасу. Плотный удар в ближний. Ганн сейвит.

35' Ван Дейк попытался забросом найти Салаха в штрафной гостей. Ганн уверенно играет на выходе.

34' Вновь Сарджент в центре внимания, но на этот раз он на газоне. Медики на поле.

33' Длиннющий заброс на угол вратарской Алиссона, слишком сильно, Сардженту не хватило скорости, чтобы догнать мяч.

32' Длинный пас на левый край атаки "Норвича", оттуда следует прострел в штрафную, там никого из нападающих.

31' Джо Гомес нашел голову Диаса в штрафной "канареек". Акцентированного удара не вышло.

29' Подача слева от "Норвича", проходит она прямо над Алиссоном, который кулаком касается мяча и предотвращает всю опасность.

28' Кейта подал с левого края штрафной на Мане, Садио головой пробил совсем не в цель.

27' Передача на левый фланг, оттуда мяч дошел до противоположного фланга, подача Хендерсона, безуспешно

26' Оксленд-Чемберлен показал свой дриблинг и вышел на ударную позицию. Сам удар подкачал.

25' Заброс на Пукки, который в очередной раз пытается зацепиться за мяч, не выходит.

24' "Норвич" наконец сбил темп соперника, и решил подержать мяч у себя. Пока вполне получается.

22' Хендерсон закинул мяч на Мане, но получилось чуть сильнее, чем надо, Ганн подоспел первее.

21' Разозлился "Ливерпуль" после момента Пукки у ворот Алиссона, давление все сильнее и сильнее.

20' Вот это да! Подача с углового от хозяев, Ганн ошибся на выходе, Салах бил уже почти в пустые, но Норманн успел занять место вратаря и выбить мяч из пустых!

19' Вот это несколько минут выдали команды, причем "Норвич" тоже имел невероятный шанс для открытия счета.

18' Мане из-за штрафной пробил в створ ворот. Мяч отрикошетил от защитника, и попал в руки Ганна.

17' Тут же моментище у ворот гостей!!! Салах подал справа, подбор за "Ливерпулем", Диас переложил под правую и мощно пробил чуть выше цели!

16' Стандартное положение для "Норвича", конкретно им они не воспользовались, но вот в атаке вторым темпом Пукки вошел в штрафную и фактически вышел один на один, опасно пробил в дальний, но промахнулся на сантиметры!

15' Ух! А вот это уже интереснее. Ван Дайк пришел в чужую штрафную, на него пошла подача, Вирджил то ли скидывал партнеру, то ли бил в створ, так или иначе Ганну пришлось вытянуться в струнку, чтобы достать мяч!

14' Цимикас направляет мяч на ближнюю, но второй этаж пока полностью за обороной "Норвича".

13' Навес со стандарта, защита отбилась, подопечные Клоппа первые на подборе, и Чемберлен зарабатывает угловой.

12' Опять фол примерно в том же месте, где и предыдущий. Чуть ближе только, так что отсюда будет подача.

11' Гилмор нарушил правила на Цимикасе на левом фланге. Хозяева быстро разыграли и продолжили комбинировать.

10' Корнер для мерсисайдцев, подача в штрафную не самая плохая, однако до удара дело не доходит.

9' Длинный заброс на Пукки, который борется за мяч с Ван Дайком, голландец выходит победителем из этого столкновения.

8' Не прошла передача на Мане в штрафную, "Норвич" отбился, но "Ливерпуль" быстро вернул владение.

7' Цимикас получил мяч на левом фланге, стал смещаться в центр, но затем отдал неточную передачу.

6' Моментище! Мане отдал направо на Салаха, тот подал на дальнюю штангу, Цимикас вбежал туда и пробил мимо цели с пары метров!

5' Подача с угла поля в исполнении гостей, Алиссон выбил мяч кулаком.

4' Не прошла атака "Норвича" по правому краю, однако Ван Дайк выбил на угловой.

3' Салах вошел справа в штрафную, защитника обошел и пробил выше цели.

2' Подача с правого фланга от "Норвича", довольно необычно, на даже опасно. Аллисону пришлось перевести мяч за лицевую.