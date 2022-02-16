Олимпиада 2022
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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Норвич

История личных встреч

Ливерпуль
Норвич

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

КЛ
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (2) 0.67
Жота Диогу 12 0.5
Мане Садио 8 0.33
Фирмино Роберто 4 0.17
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.17
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Хендерсон Джордан 2 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.08
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.08
Кейта Наби 2 0.08
Минамино Такуми 2 0.08
Ориги Дивок 2 0.08
Робертсон Эндрю 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Милнер Джеймс 0 0
Матип Жоэль 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 6 (2) 0.25
Сарджент Джош 2 0.08
Айда Адам 1 0.04
Норманн Матиас 1 0.04
Хэнли Грант 1 0.04
Омобамиделе Эндрю 1 0.04
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 5 0
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 3 0
Маклин Кенни 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
7
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
2
7%
2
29%
1-15
4
15%
1
14%
16-30
7
26%
0
0%
31-45
3
11%
1
14%
46-60
4
15%
2
29%
61-75
7
26%
1
14%
76-90

Пропущено

6
24
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
17%
3
13%
1-15
1
17%
3
13%
16-30
1
17%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
33%
5
21%
61-75
1
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

35
7
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 1
12 Не забивали 18
7
20%
2
29%
1-15
4
11%
1
14%
16-30
8
23%
2
29%
31-45
5
14%
1
14%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
6
17%
1
14%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
4
33%
6
23%
61-75
1
8%
6
23%
76-90

Забито

62
14
32 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 6
19 Забивали первыми 4
1 Не забивали 13
9
15%
4
29%
1-15
8
13%
2
14%
16-30
15
24%
2
14%
31-45
8
13%
2
14%
46-60
9
15%
2
14%
61-75
13
21%
2
14%
76-90

Пропущено

18
50
8 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 31
5 Пропускали первыми 17
11 Не пропускали 21
2
11%
6
12%
1-15
2
11%
6
12%
16-30
4
22%
7
14%
31-45
2
11%
7
14%
46-60
6
33%
11
22%
61-75
2
11%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0
Норвич
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3
Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 25 12 5 8 44 - 33 41
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 24 7 12 5 25 - 25 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
5. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Ливерпуль 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Норвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Норвич
    1.13
    9.91
    33.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Норвич

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Норвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    15.38% (6)
    Нет
    84.62% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    40% (16)
    3:0 Ливерпуль
    30% (12)
    2:1 Ливерпуль
    7.5% (3)
    5:0 Ливерпуль
    5% (2)
    3:1 Ливерпуль
    5% (2)
    4:0 Ливерпуль
    5% (2)
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    Норвич

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