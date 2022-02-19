Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
20
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Ньюкасл
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.32
|Антонио Майкл
|8
|0.32
|Бенрахма Саид
|5
|0.2
|Форнальс Пабло
|5
|0.2
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.16
|Соучек Томаш
|3
|0.12
|Райс Деклан
|1
|0.04
|Крессуэлл Арон
|1
|0.04
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Масуаку Артур
|1
|0.04
|Огбонна Анджело
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Влашич Никола
|1
|0.04
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.26
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.22
|Шелви Джонджо
|2
|0.09
|Триппьер Киран
|2
|0.09
|Манкильо Хави
|1
|0.04
|Фрейзер Райан
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Жоэлинтон
|1
|0.04
|Лонгстафф Шон
|1
|0.04
|Хендрик Джефф
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Хэйден Айзак
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|7
|0
|Антонио Майкл
|5
|1
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0
|Фрейзер Райан
|2
|0
|Крафт Эмиль
|2
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
7
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
5%
1
14%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
6
27%
3
43%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
4
21%
5
25%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 12
2
10%
4
22%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
6
33%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90
Забито
42
25
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
3
7%
5
20%
1-15
7
17%
1
4%
16-30
6
14%
7
28%
31-45
6
14%
4
16%
46-60
9
21%
6
24%
61-75
11
26%
2
8%
76-90
Пропущено
35
44
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
5
14%
3
7%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
8
23%
6
14%
31-45
5
14%
5
11%
46-60
5
14%
10
23%
61-75
9
26%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Ньюкасл
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|61 - 19
|54
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 32
|43
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 33
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|Заявка
|24
|7
|12
|5
|25 - 25
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|31 - 36
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|25 - 44
|21
|18.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 50
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|1
|11
|9
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Ньюкасл
Исход игры
Вест Хэм
75.7% (109)
Ничья
19.4% (28)
Ньюкасл
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.07% (80)
Меньше
38.93% (51)
Обе команды забьют
Да
74.81% (98)
Нет
25.19% (33)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
45.1% (65)
1:1 Ничья
13.2% (19)
1:0 Вест Хэм
12.5% (18)
2:0 Вест Хэм
9% (13)
3:1 Вест Хэм
2.8% (4)
3:2 Вест Хэм
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Ньюкасл
2.1% (3)
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