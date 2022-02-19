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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
Прогнозы 142
Вест Хэм 76.8% (109)
X 19% (27)
Ньюкасл 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Ньюкасл
1.77
4.03
5.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
22
Бенрахма
Саид
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
21
Фрейзер
Райан
20
Вуд
Крис
23
Мёрфи
Джейкоб
Вест Хэм
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Ньюкасл

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.32
Антонио Майкл 8 0.32
Бенрахма Саид 5 0.2
Форнальс Пабло 5 0.2
Лансини Мануэль 4 (2) 0.16
Соучек Томаш 3 0.12
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Доусон Крэйг 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.26
Сен-Максимен Аллан 5 0.22
Шелви Джонджо 2 0.09
Триппьер Киран 2 0.09
Манкильо Хави 1 0.04
Фрейзер Райан 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Жоэлинтон 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Хендрик Джефф 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Хэйден Айзак 1 0.04
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 7 0
Антонио Майкл 5 1
Цоуфал Владимир 3 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Жоэлинтон 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Фрейзер Райан 2 0
Крафт Эмиль 2 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
5%
1
14%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
6
27%
3
43%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
4
21%
5
25%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 12
2
10%
4
22%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
6
33%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90

Забито

42
25
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
3
7%
5
20%
1-15
7
17%
1
4%
16-30
6
14%
7
28%
31-45
6
14%
4
16%
46-60
9
21%
6
24%
61-75
11
26%
2
8%
76-90

Пропущено

35
44
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
5
14%
3
7%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
8
23%
6
14%
31-45
5
14%
5
11%
46-60
5
14%
10
23%
61-75
9
26%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Ньюкасл
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 25 12 5 8 44 - 33 41
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 24 7 12 5 25 - 25 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
5. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 13 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 142
    Вест Хэм 76.8% (109)
    X 19% (27)
    Ньюкасл 4.2% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Ньюкасл
    1.77
    4.03
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Ньюкасл онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Ньюкасл

    Исход игры
    Вест Хэм
    75.7% (109)
    Ничья
    19.4% (28)
    Ньюкасл
    4.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.07% (80)
    Меньше
    38.93% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    74.81% (98)
    Нет
    25.19% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    45.1% (65)
    1:1 Ничья
    13.2% (19)
    1:0 Вест Хэм
    12.5% (18)
    2:0 Вест Хэм
    9% (13)
    3:1 Вест Хэм
    2.8% (4)
    3:2 Вест Хэм
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    1:2 Ньюкасл
    2.1% (3)
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    Вест Хэм
    Ньюкасл

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