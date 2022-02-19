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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
23' Желтая карточка
Де Смет Тибо
1:0
27' Гол
Денкей Кевин
29' Красная карточка
Нубисси Мариус
34'

Ход матча

23'
 
Де Смет Тибо
27'
Денкей Кевин
1:0
29'
 
Нубисси Мариус
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.51
4.70
8.20
Все Коэффициенты
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
9
Денкей
Кевин
11
Матондо
Рабби
31
Ванхамел
Майк
5
Дом
Джорен
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
29
Де
Смет
Тибо
40
Ilias
Sebaoui
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
11
Вака
Рамиро
8
Хольцхаузер
Рафаэль
9
Нубисси
Мариус
Серкль Брюгге
4-3-3
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:2
ПДБ
3:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:3
ПДБ
4:0
ПДБ
0:3
ПДБ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 7 0.25
Хотич Дино 6 (3) 0.21
Миллан Алехандро 3 (2) 0.11
Деман Оливье 3 0.11
Уткус Эдгарас 3 0.11
Сомерс Тибо 3 0.11
Рубио Вальдо 2 0.07
Даланн Йеспер 2 0.07
Денкей Кевин 2 0.07
Попович Борис 2 0.07
David Sousa 1 0.04
Витиньо Виктор II 1 0.04
Мьянге Сенна 1 0.04
Лопес Леонардо 1 0.04
Кануте Франк 1 0.04
Ванхутт Шарль 1 0.04
Велковски Димитар 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Декостере Роббе 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 4 0.15
Нубисси Мариус 4 0.15
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.11
Дом Джорен 3 0.11
Берг Ян 2 0.07
Ilias Sebaoui 2 (1) 0.07
Кайседо Мойсес 1 0.04
Сануси Райан 1 0.04
Авенатти Фелипе 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Саньянг Абдулия 1 0.04
Сумаре Исса 1 0.04
Константопулос Апостолос 1 0.04
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0
Де Смет Тибо 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 8 1
Лопес Леонардо 9 0
Деман Оливье 7 0
Даланн Йеспер 6 0
Матондо Рабби 4 1
Хотич Дино 3 0
Мьянге Сенна 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Велковски Димитар 2 0
Витиньо Виктор II 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Кануте Франк 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Денкей Кевин 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Хольцхаузер Рафаэль 6 1
Stipe Radic 3 2
Берг Ян 4 1
Бурден Пьер 5 0
Питермат Том 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Риго Данте 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 1
18 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
6
46%
76-90

Пропущено

16
31
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
5
31%
6
19%
1-15
3
19%
5
16%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
31%
7
23%
76-90

Забито

24
13
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
13 Не забивали 21
2
8%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
6
25%
2
15%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
7
29%
29%
5
38%
76-90

Пропущено

17
25
3 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
0
0%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
18%
7
28%
31-45
5
29%
29%
4
16%
46-60
6
35%
5
20%
61-75
3
18%
1
4%
76-90

Забито

39
26
18 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
4
10%
2
8%
1-15
4
10%
3
12%
16-30
10
26%
3
12%
31-45
2
5%
5
19%
46-60
8
21%
2
8%
61-75
11
28%
11
42%
76-90

Пропущено

33
56
12 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 23
5
15%
11
20%
1-15
3
9%
8
14%
16-30
4
12%
12
21%
31-45
7
21%
9
16%
46-60
6
18%
8
14%
61-75
8
24%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 27 19 3 5 61 - 22 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 27 14 9 4 49 - 32 51
4. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
5. Шарлеруа 27 12 7 8 42 - 35 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 26 13 3 10 46 - 45 42
8. Генк 27 12 5 10 54 - 39 41
9. Серкль Брюгге 1:0 28 11 5 12 40 - 34 38
10. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
11. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
12. Кортрейк 27 8 10 9 32 - 34 34
13. Стандард 26 7 8 11 29 - 42 29
14. Остенде 27 8 4 15 27 - 52 28
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 27 6 8 13 37 - 56 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 0:1 27 4 4 19 27 - 57 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
5. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
7. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Серкль Брюгге 1:0 14 5 2 7 16 - 16 17
11. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
12. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Беерсхот-Вильрейк 0:1 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 1:0 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 13 5 3 5 16 - 21 18
11. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
12. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
13. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 12 4 1 7 17 - 27 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:1 13 0 3 10 14 - 31 3
  • Первый тайм
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Нубисси Мариус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Де Смет Тибо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.51
4.70
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серкль Брюгге 1:0 Беерсхот-Вильрейк онлайн


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Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк

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