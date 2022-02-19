Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Ян Брейдель
23' Желтая карточкаДе Смет Тибо
1:0
27' ГолДенкей Кевин
29' Красная карточкаНубисси Мариус
Ход матча
23'
27'
1:0
29'
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
29
Де
Смет
Тибо
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
11
Вака
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Защитник
-
35 Риго ДантеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Gregoire Vanderidt
История личных встреч
Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|7
|0.25
|Хотич Дино
|6 (3)
|0.21
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.11
|Деман Оливье
|3
|0.11
|Уткус Эдгарас
|3
|0.11
|Сомерс Тибо
|3
|0.11
|Рубио Вальдо
|2
|0.07
|Даланн Йеспер
|2
|0.07
|Денкей Кевин
|2
|0.07
|Попович Борис
|2
|0.07
|David Sousa
|1
|0.04
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|Мьянге Сенна
|1
|0.04
|Лопес Леонардо
|1
|0.04
|Кануте Франк
|1
|0.04
|Ванхутт Шарль
|1
|0.04
|Велковски Димитар
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.15
|Нубисси Мариус
|4
|0.15
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.11
|Дом Джорен
|3
|0.11
|Берг Ян
|2
|0.07
|Ilias Sebaoui
|2 (1)
|0.07
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Сануси Райан
|1
|0.04
|Авенатти Фелипе
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Саньянг Абдулия
|1
|0.04
|Сумаре Исса
|1
|0.04
|Константопулос Апостолос
|1
|0.04
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|8
|1
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Деман Оливье
|7
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Мьянге Сенна
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|6
|1
|Stipe Radic
|3
|2
|Берг Ян
|4
|1
|Бурден Пьер
|5
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Риго Данте
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 1
18 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
6
46%
76-90
Пропущено
16
31
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
5
31%
6
19%
1-15
3
19%
5
16%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
31%
7
23%
76-90
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
13 Не забивали 21
2
8%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
6
25%
2
15%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
7
29%
29%
5
38%
76-90
Пропущено
17
25
3 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
0
0%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
18%
7
28%
31-45
5
29%
29%
4
16%
46-60
6
35%
5
20%
61-75
3
18%
1
4%
76-90
Забито
39
26
18 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
4
10%
2
8%
1-15
4
10%
3
12%
16-30
10
26%
3
12%
31-45
2
5%
5
19%
46-60
8
21%
2
8%
61-75
11
28%
11
42%
76-90
Пропущено
33
56
12 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 23
5
15%
11
20%
1-15
3
9%
8
14%
16-30
4
12%
12
21%
31-45
7
21%
9
16%
46-60
6
18%
8
14%
61-75
8
24%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|27
|19
|3
|5
|61 - 22
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|27
|14
|9
|4
|49 - 32
|51
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|27
|12
|7
|8
|42 - 35
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|26
|13
|3
|10
|46 - 45
|42
|8.
|Генк
|27
|12
|5
|10
|54 - 39
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|1:0
|28
|11
|5
|12
|40 - 34
|38
|10.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|11.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|12.
|Кортрейк
|27
|8
|10
|9
|32 - 34
|34
|13.
|Стандард
|26
|7
|8
|11
|29 - 42
|29
|14.
|Остенде
|27
|8
|4
|15
|27 - 52
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|27
|6
|8
|13
|37 - 56
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|27
|4
|4
|19
|27 - 57
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Серкль Брюгге
|1:0
|14
|5
|2
|7
|16 - 16
|17
|11.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|12.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|1:0
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|11.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|12
|4
|1
|7
|17 - 27
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|13
|0
|3
|10
|14 - 31
|3