Польша: Экстракласса 2021-2022
1:3
Перерыв
Стадион: Городской стадион Вроцлава
0:1
16' ГолКадзиор Дамиан
18' Желтая карточкаГолла Войцех
23' Желтая карточкаВильчек Камиль
1:1
25' ПенальтиПясецки Фабиан
26' Желтая карточкаГук Томаш
29' Желтая карточкаГретарссон Даниэль
1:2
35' Гол в свои воротаЯнасик Патрик
1:3
45' ГолВильчек Камиль
Ход матча
16'
18'
23'
25'
1:1
26'
35'
1:2
45'
1:3
14
Голла
Войцех
39
Левкот
Шимон
17
Шварц
Петр
24
Хэйтли
Том
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Michal Kaput
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Шлёнск
Пяст
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
30 матчей
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.41
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.23
|Лыщаш Адриан
|5
|0.23
|Прашелик Матеуш
|4
|0.18
|Штиглец Дино
|1
|0.05
|Маковски Рафал
|1
|0.05
|Гарсия Виктор III
|1
|0.05
|Вердаска Диогу
|1
|0.05
|Цилла Марсель
|1
|0.05
|Шварц Петр
|1
|0.05
|Левкот Шимон
|1
|0.05
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.23
|Соколовски Патрик
|5
|0.23
|Храпек Михал
|4
|0.18
|Кадзиор Дамиан
|3 (1)
|0.14
|Вида Кристофер
|3
|0.14
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.09
|Вильчек Камиль
|2
|0.09
|Червински Якуб
|2
|0.09
|Кончковски Мартин
|1
|0.05
|Стоилькович Никола
|1
|0.05
|Michael Ameyaw
|1
|0.05
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Голла Войцех
|3
|0
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
5
42%
1
9%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
4
19%
5
31%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
9
43%
2
13%
76-90
Пропущено
20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
9
45%
3
16%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
3
15%
5
26%
76-90
Забито
33
27
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
4
12%
6
22%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
3
9%
7
26%
61-75
14
42%
3
11%
76-90
Пропущено
31
29
9 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
2
6%
1
3%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
1
3%
7
24%
31-45
11
35%
6
21%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
7
23%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1
Пяст
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1
Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|3.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|21
|9
|4
|8
|30 - 29
|31
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|10.
|Пяст
|3:1
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|1:3
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|15.
|Варта Познань
|21
|4
|8
|9
|16 - 25
|20
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|20
|6
|0
|14
|22 - 32
|18
|18.
|Брук-Бет Термалица
|20
|3
|6
|11
|22 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|3:1
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Шлёнск
|1:3
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|14.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|15.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Пяст
|3:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|1:3
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3