Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
1:3
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
0:1
16' Гол
Кадзиор Дамиан
18' Желтая карточка
Голла Войцех
23' Желтая карточка
Вильчек Камиль
1:1
25' Пенальти
Пясецки Фабиан
26' Желтая карточка
Гук Томаш
29' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль
1:2
35' Гол в свои ворота
Янасик Патрик
1:3
45' Гол
Вильчек Камиль
90' Желтая карточка
Alberto Toril
90'+5
22
Шромник
Михал
2
Вердаска
Диогу
14
Голла
Войцех
6
Гретарссон
Даниэль
19
Янасик
Патрик
39
Левкот
Шимон
29
Мончиньски
Кжиштоф
10
Ястржембски
Деннис
17
Шварц
Петр
25
Цилла
Марсель
11
Пясецки
Фабиан
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
2
Мосур
Ариэль
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
14
Голубек
Якуб
11
Саппинен
Рауно
18
Вильчек
Камиль
Шлёнск
3-4-2-1
Пяст
4-4-2

История личных встреч

Шлёнск
Пяст

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
ЭГА
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:0
Э
3:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:1
КЛ
1:2
OE
0:1
КЛ
3:1
ВД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.41
Пих Роберт 5 (3) 0.23
Лыщаш Адриан 5 0.23
Прашелик Матеуш 4 0.18
Штиглец Дино 1 0.05
Маковски Рафал 1 0.05
Гарсия Виктор III 1 0.05
Вердаска Диогу 1 0.05
Цилла Марсель 1 0.05
Шварц Петр 1 0.05
Левкот Шимон 1 0.05
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.23
Соколовски Патрик 5 0.23
Храпек Михал 4 0.18
Кадзиор Дамиан 3 (1) 0.14
Вида Кристофер 3 0.14
Пырка Аркадиуш 2 0.09
Вильчек Камиль 2 0.09
Червински Якуб 2 0.09
Кончковски Мартин 1 0.05
Стоилькович Никола 1 0.05
Michael Ameyaw 1 0.05
Липски Патрик 0 0
Катранис Александрос 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 7 0
Мончиньски Кжиштоф 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Шварц Петр 2 1
Голла Войцех 3 0
Вердаска Диогу 3 0
Тамаш Марк 1 1
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Маковски Рафал 2 0
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Вида Кристофер 4 0
Хэйтли Том 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Стечик Доминик 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
4
19%
5
31%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
9
43%
2
13%
76-90

Пропущено

20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
9
45%
3
16%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
3
15%
5
26%
76-90

Забито

35
29
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
4
11%
6
21%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
6
17%
6
21%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
3
9%
7
24%
61-75
14
40%
3
10%
76-90

Пропущено

33
31
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
2
6%
1
3%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
2
6%
8
26%
31-45
11
33%
6
19%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
7
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1
Пяст
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1
Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 21 9 4 8 30 - 29 31
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
15. Варта Познань 21 4 8 9 16 - 25 20
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 0:0 21 6 1 14 22 - 32 19
18. Брук-Бет Термалица 0:0 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 11 5 2 4 16 - 14 17
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Брук-Бет Термалица 0:0 11 3 4 4 16 - 19 13
15. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
16. Легия 0:0 10 4 0 6 12 - 14 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Легия 0:0 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 0:0 10 0 3 7 6 - 19 3
Где смотреть матч Шлёнск 1:3 Пяст онлайн


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