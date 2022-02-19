Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Брук-Бет
3' Желтая карточкаСлиш Бартош
Ход матча
3'
17
Гибш
Матей
18
Piotr
Wlazlo
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Veton Tusha
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Легия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.38
|Мешанович Мурис
|4
|0.19
|Adam Radwanski
|2
|0.1
|Kacper Spiewak
|2
|0.1
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|1
|0.05
|Patryk Czarnowski
|1
|0.05
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.05
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.19
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.14
|Пекхарт Томаш
|3 (1)
|0.14
|Ветеска Матеуш
|2
|0.1
|Эмрели Махир
|2
|0.1
|Холовня Матеуш
|1
|0.05
|Навроцкий Майк
|1
|0.05
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.05
|Вшолек Павел
|1
|0.05
|Харатин Игорь
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|1
|0.05
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|0
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Путивцев Артём
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Sebastian Bonecki
|1
|0
|Губинек Михал
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Грабовски Марцин
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|8
|0
|Младенович Филип
|5
|1
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|4
|0
|Йоханссон Маттиас
|3
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Роуз Линдси
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Пропущено
19
19
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
7
37%
4
21%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
5
26%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
5
42%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
5
28%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
7
30%
7
33%
31-45
5
22%
5
24%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
4
19%
76-90
Пропущено
37
33
13 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
4
11%
3
9%
1-15
6
16%
4
12%
16-30
3
8%
9
27%
31-45
12
32%
8
24%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
8
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3
Легия
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3
Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|3.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|21
|9
|4
|8
|30 - 29
|31
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|15.
|Варта Познань
|21
|4
|8
|9
|16 - 25
|20
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|0:0
|21
|6
|1
|14
|22 - 32
|19
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|15.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|16.
|Легия
|0:0
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Легия
|0:0
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3