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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Легия
0'
3' Желтая карточка
Слиш Бартош
12'

Ход матча

3'
 
Слиш Бартош
Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Легия
3.95
3.67
1.96
Все Коэффициенты
35
Павлюченко
Павел
13
Mateusz
Grzybek
97
Wiktor
Biedrzycki
77
Путивцев
Артём
17
Гибш
Матей
8
Стефаник
Самуэль
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
3
Грабовски
Марцин
11
Мешанович
Мурис
10
Adam
Radwanski
31
Мишта
Цезарий
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
6
Йоханссон
Маттиас
18
Соколовски
Патрик
99
Слиш
Бартош
25
Младенович
Филип
27
Жозуэ
Филипе
22
Скибицки
Кацпер
9
Пекхарт
Томаш
Брук-Бет Термалица
4-4-2
Легия
3-4-2-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Легия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
ЭГА
6:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.38
Мешанович Мурис 4 0.19
Adam Radwanski 2 0.1
Kacper Spiewak 2 0.1
Стефаник Самуэль 1 0.05
Mateusz Grzybek 1 0.05
Patryk Czarnowski 1 0.05
Nemanja Tekijaski 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.05
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.19
Лопеш Рафаэл 3 0.14
Пекхарт Томаш 3 (1) 0.14
Ветеска Матеуш 2 0.1
Эмрели Махир 2 0.1
Холовня Матеуш 1 0.05
Навроцкий Майк 1 0.05
Йоханссон Маттиас 1 0.05
Вшолек Павел 1 0.05
Харатин Игорь 1 0.05
Росолек Мацей 1 0.05
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Mateusz Grzybek 3 0
Wiktor Biedrzycki 3 0
Земан Мартин 2 0
Путивцев Артём 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Bartlomiej Kukulowicz 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Sebastian Bonecki 1 0
Губинек Михал 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Домгени Давид 1 0
Adam Radwanski 1 0
Грабовски Марцин 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 8 0
Младенович Филип 5 1
Енджейчик Артур 6 0
Жозуэ Филипе 4 1
Пекхарт Томаш 4 0
Ветеска Матеуш 4 0
Йоханссон Маттиас 3 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Роуз Линдси 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Пропущено

19
19
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
7
37%
4
21%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
5
26%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
5
42%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
5
28%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
7
30%
7
33%
31-45
5
22%
5
24%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
4
19%
76-90

Пропущено

37
33
13 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
4
11%
3
9%
1-15
6
16%
4
12%
16-30
3
8%
9
27%
31-45
12
32%
8
24%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
8
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3
Легия
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3
Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 21 9 4 8 30 - 29 31
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
15. Варта Познань 21 4 8 9 16 - 25 20
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 0:0 21 6 1 14 22 - 32 19
18. Брук-Бет Термалица 0:0 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 11 5 2 4 16 - 14 17
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Брук-Бет Термалица 0:0 11 3 4 4 16 - 19 13
15. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
16. Легия 0:0 10 4 0 6 12 - 14 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Легия 0:0 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 0:0 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Легия
3.95
3.67
1.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 0:0 Легия онлайн


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Брук-Бет Термалица
Легия

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