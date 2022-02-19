Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Брук-Бет
3' Желтая карточкаСлиш Бартош
13' Желтая карточкаПутивцев Артём
57' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
60' Желтая карточкаСкибицки Кацпер
68' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
73' Вторая желтая карточкаЛопеш Рафаэл
79' Желтая карточкаMateusz Grzybek
81' Желтая карточкаВетеска Матеуш
87' Желтая карточкаРоуз Линдси
Ход матча
3'
13'
60'
68'
73'
79'
81'
87'
17
Гибш
Матей
18
Piotr
Wlazlo
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Veton Tusha
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Легия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.38
|Мешанович Мурис
|4
|0.19
|Adam Radwanski
|2
|0.1
|Kacper Spiewak
|2
|0.1
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|1
|0.05
|Patryk Czarnowski
|1
|0.05
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.05
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.19
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.14
|Пекхарт Томаш
|3 (1)
|0.14
|Ветеска Матеуш
|2
|0.1
|Эмрели Махир
|2
|0.1
|Холовня Матеуш
|1
|0.05
|Навроцкий Майк
|1
|0.05
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.05
|Вшолек Павел
|1
|0.05
|Харатин Игорь
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|1
|0.05
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Путивцев Артём
|3
|0
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Sebastian Bonecki
|1
|0
|Губинек Михал
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Грабовски Марцин
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|8
|0
|Младенович Филип
|5
|1
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Лопеш Рафаэл
|3
|1
|Йоханссон Маттиас
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Пропущено
19
19
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
7
37%
4
21%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
5
26%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
5
42%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
5
28%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
7
30%
7
33%
31-45
5
22%
5
24%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
4
19%
76-90
Пропущено
37
33
13 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
4
11%
3
9%
1-15
6
16%
4
12%
16-30
3
8%
9
27%
31-45
12
32%
8
24%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
8
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3
Легия
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3
Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|3.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|21
|9
|4
|8
|30 - 29
|31
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|15.
|Варта Познань
|21
|4
|8
|9
|16 - 25
|20
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|21
|6
|1
|14
|22 - 32
|19
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|15.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|16.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3