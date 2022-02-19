Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
0:0
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
3' Желтая карточка
Слиш Бартош
13' Желтая карточка
Путивцев Артём
57' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
60' Желтая карточка
Скибицки Кацпер
68' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
73' Вторая желтая карточка
Лопеш Рафаэл
79' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
81' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
87' Желтая карточка
Роуз Линдси
90'+5
35
Павлюченко
Павел
13
Mateusz
Grzybek
97
Wiktor
Biedrzycki
77
Путивцев
Артём
17
Гибш
Матей
8
Стефаник
Самуэль
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
3
Грабовски
Марцин
11
Мешанович
Мурис
10
Adam
Radwanski
31
Мишта
Цезарий
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
6
Йоханссон
Маттиас
18
Соколовски
Патрик
99
Слиш
Бартош
25
Младенович
Филип
27
Жозуэ
Филипе
22
Скибицки
Кацпер
9
Пекхарт
Томаш
Брук-Бет Термалица
4-4-2
Легия
3-4-2-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Легия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
ЭГА
6:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.38
Мешанович Мурис 4 0.19
Adam Radwanski 2 0.1
Kacper Spiewak 2 0.1
Стефаник Самуэль 1 0.05
Mateusz Grzybek 1 0.05
Patryk Czarnowski 1 0.05
Nemanja Tekijaski 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.05
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.19
Лопеш Рафаэл 3 0.14
Пекхарт Томаш 3 (1) 0.14
Ветеска Матеуш 2 0.1
Эмрели Махир 2 0.1
Холовня Матеуш 1 0.05
Навроцкий Майк 1 0.05
Йоханссон Маттиас 1 0.05
Вшолек Павел 1 0.05
Харатин Игорь 1 0.05
Росолек Мацей 1 0.05
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Mateusz Grzybek 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Путивцев Артём 3 0
Wiktor Biedrzycki 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Bartlomiej Kukulowicz 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Sebastian Bonecki 1 0
Губинек Михал 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Домгени Давид 1 0
Adam Radwanski 1 0
Грабовски Марцин 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 8 0
Младенович Филип 5 1
Енджейчик Артур 6 0
Жозуэ Филипе 4 1
Ветеска Матеуш 5 0
Лопеш Рафаэл 3 1
Йоханссон Маттиас 4 0
Пекхарт Томаш 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Пропущено

19
19
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
7
37%
4
21%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
5
26%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
5
42%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
5
28%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
7
30%
7
33%
31-45
5
22%
5
24%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
4
19%
76-90

Пропущено

37
33
13 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
4
11%
3
9%
1-15
6
16%
4
12%
16-30
3
8%
9
27%
31-45
12
32%
8
24%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
8
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3
Легия
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3
Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 21 9 4 8 30 - 29 31
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
15. Варта Познань 21 4 8 9 16 - 25 20
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 21 6 1 14 22 - 32 19
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 11 5 2 4 16 - 14 17
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
15. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
16. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Путивцев Артём получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 0:0 Легия онлайн


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