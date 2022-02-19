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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
5:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
6' Желтая карточка
Хамфриз Кэмерон
1:0
17' Гол
Сейнсбери Трент
36' Вторая желтая карточка
Хамфриз Кэмерон
2:0
44' Гол
Сейнсбери Трент
45' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
51' Желтая карточка
Сиссако Абдулайе
3:0
53' Пенальти
Селемани Фаиз
4:0
61' Гол
Бадамоси Мохамед
62' Желтая карточка
Бадамоси Мохамед
5:0
65' Гол
Селемани Фаиз
81'
31
Илич
Марко
2
Рейнолдс
Брайан
66
Радованович
Александар
5
Сейнсбери
Трент
30
Д'Эне
Кристоф
7
Мбайо
Дилан
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
9
Billel
Messaoudi
10
Селемани
Фаиз
19
Бадамоси
Мохамед
25
Бостин
Луи
5
Коолс
Дион
76
Дерейк
Тимоти
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
98
Думбия
Идрисса
21
Сек
Ибраима
54
Dion
De
Neve
8
Кристенсен
Лассе
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
Кортрейк
4-4-2
Зульте-Варегем
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Зульте-Варегем

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:5
ПДАТЗПВЛЕПО
4:2
ПДА
4:2
К
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
2:2
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 11 (5) 0.39
Гейе Папе Хабиб 5 0.18
Д'Эне Кристоф 3 0.11
Сейнсбери Трент 3 0.11
Вандандриш Кевин 2 0.07
Мбайо Дилан 2 0.07
Шевалье Тедди 2 0.07
Марлос Морено 2 0.07
Ружо Лукас 1 0.04
Палаверса Анте 1 0.04
Алиуи Рашид 1 0.04
Бадамоси Мохамед 1 0.04
Billel Messaoudi 1 0.04
Abdelkahar Kadri 1 0.04
Оканси Эрик 1 0.04
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Радованович Александар 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 14 (2) 0.5
Гано Зиньо 13 (1) 0.46
Кутеса Дерек 3 0.11
Жан-Люк Домпе 2 0.07
Сиссако Абдулайе 2 0.07
Dion De Neve 2 0.07
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Эне Кристоф 8 0
Палаверса Анте 6 1
Сейнсбери Трент 7 0
Вандандриш Кевин 7 0
Ружо Лукас 7 0
Mathias Fixelles 4 1
Марлос Морено 5 0
Мбайо Дилан 5 0
Дерейк Тимоти 4 0
Селемани Фаиз 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Бадамоси Мохамед 3 0
Сиссоко Самбу II 3 0
Abdelkahar Kadri 1 1
Илич Марко 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Торп Виктор 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамфриз Кэмерон 5 1
Сиссако Абдулайе 5 1
Де Бок Лоренс 6 0
Бойя Франк 4 1
Юбер Давид 5 0
Срарфи Бассем 4 0
Думбия Идрисса 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Кристенсен Лассе 2 0
Коолс Дион 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
6
30%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
6
25%
1-15
4
25%
1
4%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
6
32%
3
16%
46-60
3
16%
4
21%
61-75
3
16%
7
37%
76-90

Пропущено

16
30
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
2
13%
1
3%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
4
25%
5
17%
31-45
3
19%
7
23%
46-60
0
0%
8
27%
61-75
4
25%
4
13%
76-90

Забито

33
39
12 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
5
15%
4
10%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
5
15%
7
18%
31-45
8
24%
5
13%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
7
21%
13
33%
76-90

Пропущено

32
54
16 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
4
13%
7
13%
1-15
7
22%
6
11%
16-30
5
16%
9
17%
31-45
6
19%
11
20%
46-60
3
9%
13
24%
61-75
7
22%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1
Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 27 19 3 5 61 - 22 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 27 14 9 4 49 - 32 51
4. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
5. Шарлеруа 27 12 7 8 42 - 35 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 26 13 3 10 46 - 45 42
8. Генк 27 12 5 10 54 - 39 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Кортрейк 5:0 28 9 10 9 37 - 34 37
11. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
12. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
13. Остенде 1:0 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 0:1 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 0:5 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 27 4 4 19 27 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
5. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
7. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Кортрейк 5:0 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Остенде 1:0 14 5 1 8 16 - 32 16
14. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
15. Зульте-Варегем 0:5 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Стандард 0:1 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 5:0 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 0:1 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
12. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
13. Остенде 1:0 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 0:5 14 3 4 7 18 - 31 13
16. Мехелен 12 4 1 7 17 - 27 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Кристенсен Лассе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Сейнсбери Трент бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Хамфриз Кэмерон получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Сейнсбери Трент бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Хамфриз Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Зульте-Варегем
2.16
4.00
3.53
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 5:0 Зульте-Варегем онлайн


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Кортрейк
Зульте-Варегем

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