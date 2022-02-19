Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
6' Желтая карточкаХамфриз Кэмерон
1:0
17' ГолСейнсбери Трент
36' Вторая желтая карточкаХамфриз Кэмерон
2:0
44' ГолСейнсбери Трент
45' Желтая карточкаКристенсен Лассе
51' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
3:0
53' ПенальтиСелемани Фаиз
4:0
61' ГолБадамоси Мохамед
62' Желтая карточкаБадамоси Мохамед
5:0
65' ГолСелемани Фаиз
Ход матча
17'
1:0
36'
44'
45'
51'
53'
3:0
61'
62'
65'
5:0
31
Илич
Марко
25
Бостин
Луи
21
Сек
Ибраима
54
Dion
De
Neve
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
54 Dion De NeveПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Кортрейк
Зульте-Варегем
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|11 (5)
|0.39
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.18
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.11
|Сейнсбери Трент
|3
|0.11
|Вандандриш Кевин
|2
|0.07
|Мбайо Дилан
|2
|0.07
|Шевалье Тедди
|2
|0.07
|Марлос Морено
|2
|0.07
|Ружо Лукас
|1
|0.04
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|Алиуи Рашид
|1
|0.04
|Бадамоси Мохамед
|1
|0.04
|Billel Messaoudi
|1
|0.04
|Abdelkahar Kadri
|1
|0.04
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Радованович Александар
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|14 (2)
|0.5
|Гано Зиньо
|13 (1)
|0.46
|Кутеса Дерек
|3
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.07
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Эне Кристоф
|8
|0
|Палаверса Анте
|6
|1
|Сейнсбери Трент
|7
|0
|Вандандриш Кевин
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Мбайо Дилан
|5
|0
|Дерейк Тимоти
|4
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Девале Жиль
|3
|0
|Бадамоси Мохамед
|3
|0
|Сиссоко Самбу II
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Илич Марко
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамфриз Кэмерон
|5
|1
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Бойя Франк
|4
|1
|Юбер Давид
|5
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Думбия Идрисса
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
5%
2
10%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Пропущено
16
29
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
6
21%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
19%
5
17%
46-60
3
19%
7
24%
61-75
3
19%
4
14%
76-90
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
6
32%
3
16%
46-60
3
16%
4
21%
61-75
3
16%
7
37%
76-90
Пропущено
16
30
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
2
13%
1
3%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
4
25%
5
17%
31-45
3
19%
7
23%
46-60
0
0%
8
27%
61-75
4
25%
4
13%
76-90
Забито
38
39
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
5
13%
4
10%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
9
24%
5
13%
46-60
8
21%
6
15%
61-75
7
18%
13
33%
76-90
Пропущено
32
59
16 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 23
4
13%
7
12%
1-15
7
22%
7
12%
16-30
5
16%
10
17%
31-45
6
19%
12
20%
46-60
3
9%
15
25%
61-75
7
22%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1
Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|28
|20
|3
|5
|63 - 22
|63
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|27
|14
|9
|4
|49 - 32
|51
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|0:2
|28
|12
|7
|9
|42 - 37
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|26
|13
|3
|10
|46 - 45
|42
|8.
|Генк
|27
|12
|5
|10
|54 - 39
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|11.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|12.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|27
|4
|4
|19
|27 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|0:2
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|14.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|14
|11
|2
|1
|37 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|0:2
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|16.
|Мехелен
|12
|4
|1
|7
|17 - 27
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3