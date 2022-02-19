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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
0:2
Перерыв

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
4' Гол
Бёрджесс Кристиан
26' Желтая карточка
Багер Йонас
0:2
38' Гол
Амани Жан
38' Желтая карточка
Голизадех Али
44' Желтая карточка
Пирар Люка
45' Красная карточка
Ванзейр Данте
1
Камара
Бингуру
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
5
Бессиль
Лоик
4
Ван
Клеемпут
Жюль
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
2
Ниукоп
Барт
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
8
Амани
Жан
9
Deniz
Undav
13
Ванзейр
Данте
Шарлеруа
3-4-2-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
4:0
ТМК
0:2
ТМС
0:4
ТМК
0:2
ТМК
0:3
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.46
Голизадех Али 6 0.21
Мориока Риота 4 0.14
Anass Zaroury 4 0.14
Ван Клеемпут Жюль 2 0.07
Бессиль Лоик 2 0.07
Кайембе Йорис 1 0.04
Зоргане Адем 1 0.04
Илаймахаритра Марко 1 0.04
Jackson Tchatchoua 1 0.04
Кнежевич Стефан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Байо Вакун 1 0.04
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 20 (2) 0.71
Ванзейр Данте 15 (1) 0.54
Casper Nielsen2 5 0.18
Митома Каору 5 0.18
Теума Тедди 4 (2) 0.14
Бёрджесс Кристиан 4 0.14
Loic Lapoussin 2 0.07
Ниукоп Барт 2 0.07
Амани Жан 2 0.07
Senne Lynen 1 0.04
Matthew Sorinola 1 0.04
Франсуа Гийом 0 0
Багер Йонас 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 6 1
Илаймахаритра Марко 6 0
Jackson Tchatchoua 6 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Бессиль Лоик 2 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зоргане Адем 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 10 0
Ниукоп Барт 8 0
Амани Жан 5 1
Багер Йонас 1 3
Бёрджесс Кристиан 6 0
Ismael Kandouss 5 0
Casper Nielsen2 5 0
Ванзейр Данте 3 1
Deniz Undav 4 0
Теума Тедди 4 0
Loic Lapoussin 4 0
Франсуа Гийом 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Авенатти Фелипе 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Морис Антони 1 0
Пирар Люка 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
33
3 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
0
0%
6
18%
1-15
2
12%
5
15%
16-30
1
6%
5
15%
31-45
4
24%
5
15%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
10
59%
7
21%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

26
24
17 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
9
35%
2
8%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
5
19%
7
29%
29%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
3
12%
4
17%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
8
44%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
6
40%
76-90

Забито

43
57
20 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
9
21%
8
14%
1-15
7
16%
8
14%
16-30
4
9%
10
18%
31-45
9
21%
12
21%
46-60
1
2%
8
14%
61-75
13
30%
11
19%
76-90

Пропущено

30
24
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
1
3%
3
13%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
10
33%
4
17%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
5
17%
5
21%
61-75
7
23%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1
Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 28 20 3 5 63 - 22 63
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 27 14 9 4 49 - 32 51
4. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
5. Шарлеруа 0:2 28 12 7 9 42 - 37 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 26 13 3 10 46 - 45 42
8. Генк 27 12 5 10 54 - 39 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
11. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
12. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
13. Остенде 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 27 4 4 19 27 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
5. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
7. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 0:2 14 5 4 5 16 - 15 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Остенде 14 5 1 8 16 - 32 16
14. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 14 11 2 1 37 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 0:2 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
12. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
13. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
16. Мехелен 12 4 1 7 17 - 27 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
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    УДАЛЕНИЕ! - Ванзейр Данте увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    44'
    Пирар Люка получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Голизадех Али получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Амани Жан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Багер Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бёрджесс Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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