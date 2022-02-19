Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
0:1
4' ГолБёрджесс Кристиан
26' Желтая карточкаБагер Йонас
0:2
38' ГолАмани Жан
38' Желтая карточкаГолизадех Али
44' Желтая карточкаПирар Люка
45' Красная карточкаВанзейр Данте
Ход матча
4'
26'
38'
0:2
38'
44'
45'
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Ilyes Ziani
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.46
|Голизадех Али
|6
|0.21
|Мориока Риота
|4
|0.14
|Anass Zaroury
|4
|0.14
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.07
|Бессиль Лоик
|2
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Зоргане Адем
|1
|0.04
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.04
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.04
|Кнежевич Стефан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Байо Вакун
|1
|0.04
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|20 (2)
|0.71
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.54
|Casper Nielsen2
|5
|0.18
|Митома Каору
|5
|0.18
|Теума Тедди
|4 (2)
|0.14
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0.14
|Loic Lapoussin
|2
|0.07
|Ниукоп Барт
|2
|0.07
|Амани Жан
|2
|0.07
|Senne Lynen
|1
|0.04
|Matthew Sorinola
|1
|0.04
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|6
|1
|Илаймахаритра Марко
|6
|0
|Jackson Tchatchoua
|6
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|10
|0
|Ниукоп Барт
|8
|0
|Амани Жан
|5
|1
|Багер Йонас
|1
|3
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Ismael Kandouss
|5
|0
|Casper Nielsen2
|5
|0
|Ванзейр Данте
|3
|1
|Deniz Undav
|4
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Loic Lapoussin
|4
|0
|Франсуа Гийом
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Пирар Люка
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
33
3 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
0
0%
6
18%
1-15
2
12%
5
15%
16-30
1
6%
5
15%
31-45
4
24%
5
15%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
10
59%
7
21%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
26
24
17 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
9
35%
2
8%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
5
19%
7
29%
29%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
3
12%
4
17%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
8
44%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
6
40%
76-90
Забито
43
57
20 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
9
21%
8
14%
1-15
7
16%
8
14%
16-30
4
9%
10
18%
31-45
9
21%
12
21%
46-60
1
2%
8
14%
61-75
13
30%
11
19%
76-90
Пропущено
30
24
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
1
3%
3
13%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
10
33%
4
17%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
5
17%
5
21%
61-75
7
23%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1
Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|28
|20
|3
|5
|63 - 22
|63
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|27
|14
|9
|4
|49 - 32
|51
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|0:2
|28
|12
|7
|9
|42 - 37
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|26
|13
|3
|10
|46 - 45
|42
|8.
|Генк
|27
|12
|5
|10
|54 - 39
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|11.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|12.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|27
|4
|4
|19
|27 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|0:2
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|14.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|14
|11
|2
|1
|37 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|0:2
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|16.
|Мехелен
|12
|4
|1
|7
|17 - 27
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3