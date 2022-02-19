Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
0:1
4' ГолБёрджесс Кристиан
26' Желтая карточкаБагер Йонас
0:2
38' ГолАмани Жан
38' Желтая карточкаГолизадех Али
44' Желтая карточкаПирар Люка
45' Красная карточкаВанзейр Данте
67' Желтая карточкаВан Клеемпут Жюль
73' Желтая карточкаБайо Вакун
84' Желтая карточкаDeniz Undav
87' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
0:3
90' ГолМиллан Алехандро
Ход матча
4'
26'
38'
0:2
38'
44'
45'
73'
84'
87'
90'
0:3
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Ilyes Ziani
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Шарлеруа
Унион Сент-Жиллуаз
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.46
|Голизадех Али
|6
|0.21
|Мориока Риота
|4
|0.14
|Anass Zaroury
|4
|0.14
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.07
|Бессиль Лоик
|2
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Зоргане Адем
|1
|0.04
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.04
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.04
|Кнежевич Стефан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Байо Вакун
|1
|0.04
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|20 (2)
|0.71
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.54
|Casper Nielsen2
|5
|0.18
|Митома Каору
|5
|0.18
|Теума Тедди
|4 (2)
|0.14
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0.14
|Loic Lapoussin
|2
|0.07
|Ниукоп Барт
|2
|0.07
|Амани Жан
|2
|0.07
|Senne Lynen
|1
|0.04
|Миллан Алехандро
|1
|0.04
|Matthew Sorinola
|1
|0.04
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|6
|1
|Илаймахаритра Марко
|6
|0
|Jackson Tchatchoua
|6
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Байо Вакун
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|10
|0
|Ниукоп Барт
|8
|0
|Амани Жан
|5
|1
|Багер Йонас
|1
|3
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Deniz Undav
|5
|0
|Ismael Kandouss
|5
|0
|Casper Nielsen2
|5
|0
|Ванзейр Данте
|3
|1
|Теума Тедди
|4
|0
|Loic Lapoussin
|4
|0
|Франсуа Гийом
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Пирар Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
36
3 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 12
20 Не забивали 15
0
0%
7
19%
1-15
2
12%
5
14%
16-30
1
6%
6
17%
31-45
4
24%
5
14%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
10
59%
8
22%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
26
24
17 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
9
35%
2
8%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
5
19%
7
29%
29%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
3
12%
4
17%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
8
44%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
6
40%
76-90
Забито
43
60
20 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 20
8 Не забивали 4
9
21%
9
15%
1-15
7
16%
8
13%
16-30
4
9%
11
18%
31-45
9
21%
12
20%
46-60
1
2%
8
13%
61-75
13
30%
12
20%
76-90
Пропущено
33
24
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
2
6%
3
13%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
11
33%
4
17%
31-45
4
12%
2
8%
46-60
5
15%
5
21%
61-75
8
24%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1
Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|28
|20
|3
|5
|64 - 22
|63
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|27
|14
|9
|4
|49 - 32
|51
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|28
|12
|7
|9
|42 - 38
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|26
|13
|3
|10
|46 - 45
|42
|8.
|Генк
|27
|12
|5
|10
|54 - 39
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|11.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|12.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|27
|4
|4
|19
|27 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|14.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|16.
|Мехелен
|12
|4
|1
|7
|17 - 27
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3