Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
73' Желтая карточкаХебо Матиас
82' Желтая карточкаKarol Knap
85' Желтая карточкаСтруски Кароль
Ход матча
73'
82'
85'
25
Цэру
Богдан
10
Черных
Фёдор
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жиро МихалНападающий
-
42 Jakub Orpik
-
-
20 Kacper Tabis
-
-
-
Главный тренер: Петер Новак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Ягеллония
Краковия
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.32
|Пржикрыл Томаш
|5
|0.23
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.18
|Романчук Тарас
|3
|0.14
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.09
|Бида Бартош
|2
|0.09
|Жиро Михал
|1
|0.05
|Струски Кароль
|1
|0.05
|Августин Блажей
|1
|0.05
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.05
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.36
|Рыпэ Корнел
|3
|0.14
|Какабадзе Отар
|3
|0.14
|Ракочи Михал
|3
|0.14
|Мишор Якуб
|2
|0.09
|Ханка Серджу
|2
|0.09
|Пищек Филип
|2
|0.09
|Родин Матай
|2
|0.09
|Альварес Маркос
|1
|0.05
|Хебо Матиас
|1
|0.05
|Балай Филип
|1
|0.05
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|6
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Романчук Тарас
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Поспишил Мартин
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Струски Кароль
|3
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Паздан Михал
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Milosz Matysik
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|6
|0
|Ханка Серджу
|4
|1
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Родин Матай
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
12
15
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
17%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
4
33%
3
20%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Забито
11
17
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
3
27%
5
29%
29%
61-75
2
18%
7
41%
76-90
Пропущено
22
16
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
5%
5
31%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
6
27%
3
19%
76-90
Забито
27
28
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
0
0%
1
4%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
7
26%
5
18%
46-60
5
19%
7
25%
61-75
6
22%
9
32%
76-90
Пропущено
34
31
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
2
6%
4
13%
1-15
4
12%
6
19%
16-30
11
32%
6
19%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
7
21%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0
Краковия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2
Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|3.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|21
|9
|4
|8
|30 - 29
|31
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|10.
|Пяст
|3:1
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|1:3
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|15.
|Варта Познань
|21
|4
|8
|9
|16 - 25
|20
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|20
|6
|0
|14
|22 - 32
|18
|18.
|Брук-Бет Термалица
|20
|3
|6
|11
|22 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|3:1
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Шлёнск
|1:3
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|14.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|15.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Пяст
|3:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|1:3
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3