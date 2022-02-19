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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
0:0
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
73' Желтая карточка
Хебо Матиас
82' Желтая карточка
Karol Knap
85' Желтая карточка
Струски Кароль
90'+8
33
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
2
Паздан
Михал
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
32
Milosz
Matysik
23
Струски
Кароль
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
8
Мыстковски
Пшемыслав
10
Черных
Фёдор
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
25
Какабадзе
Отар
6
Лусюш
Сильвестер
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
11
Ракочи
Михал
Ягеллония
3-4-3
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония
Краковия

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭГА
1:2
Э
0:1
Э
3:2
К
4:2
ЭГА
0:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:2
Э
0:1
Э
0:0
OE
2:0
OE
2:0
OE
0:2
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.32
Пржикрыл Томаш 5 0.23
Черных Фёдор 4 (1) 0.18
Романчук Тарас 3 0.14
Пуэрто Исраэль 2 0.09
Бида Бартош 2 0.09
Жиро Михал 1 0.05
Струски Кароль 1 0.05
Августин Блажей 1 0.05
Мыстковски Пшемыслав 1 0.05
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0
Цэру Богдан 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.36
Рыпэ Корнел 3 0.14
Какабадзе Отар 3 0.14
Ракочи Михал 3 0.14
Мишор Якуб 2 0.09
Ханка Серджу 2 0.09
Пищек Филип 2 0.09
Родин Матай 2 0.09
Альварес Маркос 1 0.05
Хебо Матиас 1 0.05
Балай Филип 1 0.05
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 6 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Романчук Тарас 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 3 0
Поспишил Мартин 3 0
Kacper Tabis 3 0
Струски Кароль 3 0
Квецень Бартош 2 0
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Паздан Михал 1 0
Аломерович Златан 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Milosz Matysik 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 6 0
Ханка Серджу 4 1
Лосаж Флорьян 5 0
Родин Матай 5 0
Сиплак Михал 4 0
Лусюш Сильвестер 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Хебо Матиас 2 0
Karol Knap 2 0
Роша Луиш 1 0
Ривалдиньо 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

12
15
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
17%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
4
33%
3
20%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

11
17
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
3
27%
5
29%
29%
61-75
2
18%
7
41%
76-90

Пропущено

22
16
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
5%
5
31%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
6
27%
3
19%
76-90

Забито

27
28
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
0
0%
1
4%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
7
26%
5
18%
46-60
5
19%
7
25%
61-75
6
22%
9
32%
76-90

Пропущено

34
31
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
2
6%
4
13%
1-15
4
12%
6
19%
16-30
11
32%
6
19%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
7
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0
Краковия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2
Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 21 9 4 8 30 - 29 31
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
10. Пяст 3:1 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 1:3 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
15. Варта Познань 21 4 8 9 16 - 25 20
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 20 6 0 14 22 - 32 18
18. Брук-Бет Термалица 20 3 6 11 22 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 11 5 2 4 16 - 14 17
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 3:1 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Шлёнск 1:3 10 3 4 3 13 - 14 13
14. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
15. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Пяст 3:1 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 1:3 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ягеллония 0:0 Краковия онлайн


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