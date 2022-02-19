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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
1:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Стандард
0'
26' Желтая карточка
Эмон Рено
1:0
28' Гол
Роша Кенни
34' Желтая карточка
Кафаро Матьё
53' Желтая карточка
Раскин Николас
62' Желтая карточка
Капон Брехт
81' Желтая карточка
Бокади Мервей
86'
1
Схерпен
Кьелл
4
Данкан
Кайл
17
Фортес
Стивен
15
Якель
Фредерик
7
Матам
Тео
Ндика
8
Макгихан
Кэмерон
6
Д'Арпино
Максим
10
Роша
Кенни
27
Капон
Брехт
9
Гейе
Махтар
18
Сакамото
Тацухиро
16
Бодар
Арно
33
Nathan
Ngoy
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
31
Калут
Александро
11
Доннум
Арон
26
Раскин
Николас
28
Бастьен
Самюэль
24
Кафаро
Матьё
7
Драгус
Денис
18
Эмон
Рено
Остенде
4-3-3
Стандард
4-4-2

История личных встреч

Остенде
Стандард

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
6:2
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:4
ПДА
3:1
ПДА
1:3
ПДА
2:3
К
2:3
ПДА
0:0
ЛП
2:2
ЛП
3:1
ЛП
4:1
ЛП
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
3:5
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.39
Амброз Тьерри 5 0.18
Бэтцнер Ник 2 0.07
Д'Арпино Максим 2 0.07
Якель Фредерик 2 0.07
Амаде Альфонс 2 0.07
Роша Кенни 1 0.04
Квасина Марко 1 0.04
Капон Брехт 1 0.04
Медли Зех 1 0.04
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.19
Клаусс Жоао 2 (1) 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Амалла Селим 2 (1) 0.07
Кафаро Матьё 2 0.07
Тапсоба Абдул 2 0.07
Лайфис Константинос 2 0.07
Эмон Рено 2 0.07
Мулека Джексон 2 0.07
Раскин Николас 1 0.04
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.04
Фаи Коллинс 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Бастьен Самюэль 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.04
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Танье Антон 5 0
Козьелло Венсан 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Хендри Джек 2 1
Квасина Марко 3 0
Макгихан Кэмерон 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Капон Брехт 2 0
Д'Арпино Максим 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Атанга Давид 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Амалла Селим 6 0
Раскин Николас 6 0
Клаусс Жоао 6 0
Сиссако Мусса 4 1
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Сике Уго 5 0
Эмон Рено 4 0
Бастьен Самюэль 4 0
Доннум Арон 4 0
Нкунку Нильс 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Бокади Мервей 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Николя Гавори 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Калут Александро 1 0
Nathan Ngoy 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
7
41%
76-90

Пропущено

32
20
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
19%
4
20%
1-15
2
6%
4
20%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
19%
4
20%
61-75
8
25%
1
5%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

20
22
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
5
25%
7
32%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
5
25%
5
23%
76-90

Забито

27
29
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
12 Не забивали 6
4
15%
2
7%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
7
26%
8
28%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
5
19%
10
34%
76-90

Пропущено

52
42
20 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
6
12%
6
14%
1-15
5
10%
5
12%
16-30
9
17%
10
24%
31-45
9
17%
9
21%
46-60
10
19%
6
14%
61-75
13
25%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1
Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2
Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 27 19 3 5 61 - 22 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 27 14 9 4 49 - 32 51
4. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
5. Шарлеруа 27 12 7 8 42 - 35 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 26 13 3 10 46 - 45 42
8. Генк 27 12 5 10 54 - 39 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Кортрейк 5:0 28 9 10 9 37 - 34 37
11. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
12. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
13. Остенде 1:0 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 0:1 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 0:5 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 27 4 4 19 27 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
5. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
7. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Кортрейк 5:0 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Остенде 1:0 14 5 1 8 16 - 32 16
14. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
15. Зульте-Варегем 0:5 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Стандард 0:1 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 5:0 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 0:1 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
12. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
13. Остенде 1:0 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 0:5 14 3 4 7 18 - 31 13
16. Мехелен 12 4 1 7 17 - 27 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Кафаро Матьё получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Роша Кенни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Эмон Рено получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Стандард
2.78
3.58
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 1:0 Стандард онлайн


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