Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
26' Желтая карточкаЭмон Рено
1:0
28' ГолРоша Кенни
34' Желтая карточкаКафаро Матьё
53' Желтая карточкаРаскин Николас
62' Желтая карточкаКапон Брехт
81' Желтая карточкаБокади Мервей
86' Желтая карточкаНкунку Нильс
Ход матча
26'
28'
1:0
34'
53'
62'
81'
86'
10
Роша
Кенни
27
Капон
Брехт
16
Бодар
Арно
33
Nathan
Ngoy
11
Доннум
Арон
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
27 Капон БрехтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
33 Nathan NgoyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
18 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Остенде
Стандард
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
20 матчей
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.39
|Амброз Тьерри
|5
|0.18
|Бэтцнер Ник
|2
|0.07
|Д'Арпино Максим
|2
|0.07
|Якель Фредерик
|2
|0.07
|Амаде Альфонс
|2
|0.07
|Роша Кенни
|1
|0.04
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Капон Брехт
|1
|0.04
|Медли Зех
|1
|0.04
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|5
|0.19
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.07
|Кафаро Матьё
|2
|0.07
|Тапсоба Абдул
|2
|0.07
|Лайфис Константинос
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Раскин Николас
|1
|0.04
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.04
|Фаи Коллинс
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Бастьен Самюэль
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.04
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Хендри Джек
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Капон Брехт
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Амалла Селим
|6
|0
|Раскин Николас
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Сиссако Мусса
|4
|1
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Эмон Рено
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Бокади Мервей
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
3
19%
7
41%
76-90
Пропущено
32
21
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
6
19%
4
19%
1-15
2
6%
5
24%
16-30
6
19%
5
24%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
19%
4
19%
61-75
8
25%
1
5%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 18
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
20
22
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
5
25%
7
32%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
5
25%
5
23%
76-90
Забито
28
29
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
12 Не забивали 7
4
14%
2
7%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
7
25%
8
28%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
5
18%
10
34%
76-90
Пропущено
52
43
20 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
6
12%
6
14%
1-15
5
10%
6
14%
16-30
9
17%
10
23%
31-45
9
17%
9
21%
46-60
10
19%
6
14%
61-75
13
25%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1
Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2
Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|28
|20
|3
|5
|63 - 22
|63
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|27
|14
|9
|4
|49 - 32
|51
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|0:2
|28
|12
|7
|9
|42 - 37
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|26
|13
|3
|10
|46 - 45
|42
|8.
|Генк
|27
|12
|5
|10
|54 - 39
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|11.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|12.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|27
|4
|4
|19
|27 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|0:2
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|14.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|14
|11
|2
|1
|37 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|0:2
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|16.
|Мехелен
|12
|4
|1
|7
|17 - 27
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3