Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Паркен
1:0
32' ГолБиэл Пеп
33' Желтая карточкаЛерагер Лукас
36' Желтая карточкаАнкерсен Петер
Ход матча
32'
1:0
33'
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Оденсе
33 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.8%
9.1%
12.1%
26 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
42 матча
64.3%
21.4%
14.3%
27 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
40.5%
21.4%
16 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
61.9%
21.4%
16.7%
26 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|8
|0.44
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.33
|Стаге Йенс
|5
|0.28
|Лерагер Лукас
|3
|0.17
|Дикс Кевин
|2
|0.11
|Бовинг Виллиам
|2
|0.11
|Дарами Мохаммед
|2
|0.11
|Зека Карлос
|1
|0.06
|Хочолава Давид
|1
|0.06
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.06
|Вильчек Камиль
|1
|0.06
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.06
|Roony Bardghji
|1
|0.06
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Анкерсен Петер
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5
|0.28
|Джейбали Иссам
|4 (1)
|0.22
|Фенгер Макс
|3
|0.17
|Сабби Эммануэль
|2
|0.11
|Шельвик Йорген
|2
|0.11
|Лидер Март
|2
|0.11
|Томасен Йенс
|2
|0.11
|Кадри Башким
|1
|0.06
|Опондо Мозес
|1
|0.06
|Андерсен Александр
|1
|0.06
|Клеве Троэльс
|1
|0.06
|Jakob Martinsen
|1
|0.06
|Тверсков Йеппе
|0
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|8
|0
|Лерагер Лукас
|6
|0
|Бойлесен Николай
|4
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Биэл Пеп
|3
|0
|Винд Жонас
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Грабара Камил
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабби Эммануэль
|5
|0
|Джейбали Иссам
|3
|1
|Трандарсон Арон-Элис
|3
|0
|Томасен Йенс
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
7%
4
44%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
15%
3
19%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
5
31%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
4
57%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
34
25
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
12%
7
28%
1-15
6
18%
4
16%
16-30
6
18%
1
4%
31-45
7
21%
4
16%
46-60
6
18%
1
4%
61-75
5
15%
8
32%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
0
0%
5
21%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
6
46%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0
Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0
Оденсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1
Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|18
|10
|6
|2
|35 - 13
|36
|2.
|Митьюлланд
|18
|11
|2
|5
|31 - 18
|35
|3.
|Брондбю
|18
|9
|6
|3
|27 - 20
|33
|4.
|Ольборг
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|5.
|Силькеборг
|18
|6
|10
|2
|29 - 16
|28
|6.
|Раннерс
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|7.
|Орхус
|18
|6
|6
|6
|18 - 21
|24
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|0:1
|18
|4
|7
|7
|25 - 25
|19
|10.
|Нордшелланн
|18
|4
|4
|10
|20 - 33
|16
|11.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|12.
|Вайле
|18
|2
|3
|13
|16 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Копенгаген
|1:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Оденсе
|0:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|6.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|7.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Оденсе
|0:1
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0