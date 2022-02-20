Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Jakob Breum нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

44' Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

43' Удар от ворот произведет Копенгаген

43' Джейбали Иссам из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' Удар от ворот произведет Оденсе

41' Уильям Бовинг из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хорошую попытку сделал Анкерсен Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.

38' Матч возобновлен

38' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

37' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Анкерсен Петер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Микельсон Николас наказан за толчок Уильям Бовинг

35' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Лерагер Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Г О О О О Л - Биэл Пеп правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

31' Jakob Breum наказан за толчок Уильям Бовинг

31' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кадри Башким нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

27' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Оденсе

26' Уильям Бовинг нанес удар чуть мимо. Близко!

25' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Отличные скиллы показывает Roony Bardghji , обводя своих соперников

23' Удар от ворот произведет Копенгаген

22' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Биэл Пеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Оденсе

17' Кинг Джоэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Оденсе

13' Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Удар от ворот произведет Копенгаген

12' Свеннсен Сандер из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

11' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Оденсе

9' Удар от ворот произведет Копенгаген

9' Отличные скиллы показывает Томасен Йенс , обводя своих соперников

8' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

8' Джейбали Иссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Удар от ворот произведет Копенгаген

7' Отличный пас сделал Джейбали Иссам из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

6' Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

3' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Оденсе

1' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Копенгаген начинает с центра поля