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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Оденсе
0'
1:0
32' Гол
Биэл Пеп
33' Желтая карточка
Лерагер Лукас
36' Желтая карточка
Анкерсен Петер
54'

Ход матча

32'
Биэл Пеп
1:0
33'
Лерагер Лукас
 
36'
Анкерсен Петер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Оденсе
1.62
4.70
7.50
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
40
Roony
Bardghji
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
24
Бовинг
Виллиам
16
Биэл
Пеп
9
Йоргенсен
Николай
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
7
Джейбали
Иссам
20
Окосун
Айо
8
Jakob
Martinsen
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
Копенгаген
4-4-2
Оденсе
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Оденсе

33 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.8%
9.1%
12.1%
26 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

42 матча

64.3%
21.4%
14.3%
27 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
40.5%
21.4%
16 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

61.9%
21.4%
16.7%
26 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:2
СД
1:1
СД
3:2
ТМС
2:2
СД
2:1
СД
2:3
СДЧГ
4:0
СДЧГ
0:1
СД
6:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
3:2
СД
0:1
К
4:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
5:0
СЛ
2:3
СЛ
2:0
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.44
Винд Жонас 6 (1) 0.33
Стаге Йенс 5 0.28
Лерагер Лукас 3 0.17
Дикс Кевин 2 0.11
Бовинг Виллиам 2 0.11
Дарами Мохаммед 2 0.11
Зека Карлос 1 0.06
Хочолава Давид 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Вильчек Камиль 1 0.06
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.06
Roony Bardghji 1 0.06
Кристансен Виктор 0 0
Анкерсен Петер 0 0
Фальк Расмус 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.28
Джейбали Иссам 4 (1) 0.22
Фенгер Макс 3 0.17
Сабби Эммануэль 2 0.11
Шельвик Йорген 2 0.11
Лидер Март 2 0.11
Томасен Йенс 2 0.11
Кадри Башким 1 0.06
Опондо Мозес 1 0.06
Андерсен Александр 1 0.06
Клеве Троэльс 1 0.06
Jakob Martinsen 1 0.06
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 6 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Фальк Расмус 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 5 0
Джейбали Иссам 3 1
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
7%
4
44%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
15%
3
19%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
5
31%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
4
57%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

34
25
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
12%
7
28%
1-15
6
18%
4
16%
16-30
6
18%
1
4%
31-45
7
21%
4
16%
46-60
6
18%
1
4%
61-75
5
15%
8
32%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
0
0%
5
21%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
6
46%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0
Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0
Оденсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1
Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 18 10 6 2 35 - 13 36
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Ольборг 18 9 4 5 29 - 20 31
5. Силькеборг 18 6 10 2 29 - 16 28
6. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
7. Орхус 18 6 6 6 18 - 21 24
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 0:1 18 4 7 7 25 - 25 19
10. Нордшелланн 18 4 4 10 20 - 33 16
11. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
12. Вайле 18 2 3 13 16 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 1:0 9 4 4 1 14 - 7 16
5. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 0:1 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 9 2 3 4 11 - 16 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
6. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
7. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
8. Орхус 9 2 3 4 6 - 12 9
9. Оденсе 0:1 9 1 4 4 9 - 14 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Оденсе
1.62
4.70
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Копенгаген 1:0 Оденсе онлайн


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