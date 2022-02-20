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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 26255
Оденсе
0'
1:0
32' Гол
Биэл Пеп
33' Желтая карточка
Лерагер Лукас
36' Желтая карточка
Анкерсен Петер
2:0
75' Гол
Бабакар Хоума
90'+5

Ход матча

32'
Биэл Пеп
1:0
33'
Лерагер Лукас
 
36'
Анкерсен Петер
 
59'
Бабакар Хоума
Йоргенсен Николай
 
69'
Фальк Расмус
Roony Bardghji
 
69'
Мукайру Пол
Бовинг Виллиам
 
73'
 
Сабби Эммануэль
Свеннсен Сандер
73'
 
Фенгер Макс
Кадри Башким
75'
Бабакар Хоума
(Вавро Денис)
2:0
87'
 
Эстрём Робин
Микельсон Николас
87'
 
Шельвик Йорген
Кинг Джоэл
87'
 
Клеве Троэльс
Jakob Martinsen
89'
Elias Jelert Kristensen
Анкерсен Петер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
40
Roony
Bardghji
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
24
Бовинг
Виллиам
16
Биэл
Пеп
9
Йоргенсен
Николай
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
25
Кинг
Джоэл
14
Томасен
Йенс
7
Джейбали
Иссам
20
Окосун
Айо
8
Jakob
Martinsen
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
Копенгаген
4-4-2
Оденсе
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Оденсе

33 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.8%
9.1%
12.1%
26 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

42 матча

64.3%
21.4%
14.3%
27 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
40.5%
21.4%
16 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

61.9%
21.4%
16.7%
26 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:2
СД
1:1
СД
3:2
ТМС
2:2
СД
2:1
СД
2:3
СДЧГ
4:0
СДЧГ
0:1
СД
6:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
3:2
СД
0:1
К
4:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
5:0
СЛ
2:3
СЛ
2:0
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.44
Винд Жонас 6 (1) 0.33
Стаге Йенс 5 0.28
Лерагер Лукас 3 0.17
Дикс Кевин 2 0.11
Бовинг Виллиам 2 0.11
Дарами Мохаммед 2 0.11
Зека Карлос 1 0.06
Хочолава Давид 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Вильчек Камиль 1 0.06
Бабакар Хоума 1 0.06
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.06
Roony Bardghji 1 0.06
Кристансен Виктор 0 0
Анкерсен Петер 0 0
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.28
Джейбали Иссам 4 (1) 0.22
Фенгер Макс 3 0.17
Сабби Эммануэль 2 0.11
Шельвик Йорген 2 0.11
Лидер Март 2 0.11
Томасен Йенс 2 0.11
Кадри Башким 1 0.06
Опондо Мозес 1 0.06
Андерсен Александр 1 0.06
Клеве Троэльс 1 0.06
Jakob Martinsen 1 0.06
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 6 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Фальк Расмус 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 5 0
Джейбали Иссам 3 1
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
6%
4
44%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
15%
3
19%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
5
31%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
4
57%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

36
25
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
4
11%
7
28%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
7
19%
1
4%
31-45
7
19%
4
16%
46-60
7
19%
1
4%
61-75
5
14%
8
32%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
0
0%
5
19%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
6
46%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0
Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0
Оденсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1
Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 18 10 6 2 36 - 13 36
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Ольборг 18 9 4 5 29 - 20 31
5. Силькеборг 18 6 10 2 29 - 16 28
6. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
7. Орхус 18 6 6 6 18 - 21 24
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 18 4 7 7 25 - 26 19
10. Нордшелланн 18 4 4 10 20 - 33 16
11. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
12. Вайле 18 2 3 13 16 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 9 2 3 4 11 - 16 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
6. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
7. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
8. Орхус 9 2 3 4 6 - 12 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Копенгаген 2:0 Оденсе онлайн


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