Второй тайм

95' Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Копенгаген

93' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' После штрафного удара,который нанес Джейбали Иссам мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

92' Стаге Йенс нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат спокойно отбил мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Эстрём Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Отличный пас сделал Мукайру Пол из команды Копенгаген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

89' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Сегодняшная посещаемость составляет 26255 болельщиков

86' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Сабби Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Сабби Эммануэль из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Удар от ворот произведет Оденсе

85' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

84' Удар от ворот произведет Копенгаген

83' Удар от ворот произведет Оденсе

82' Матч возобновлен

82' Сегодняшная посещаемость составляет 26125 болельщиков

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Камиль Грабара отбил мяч на угловой после удара Jakob Breum из штрафной площади.

78' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

77' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бабакар Хоума нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

75' Г О О О О Л - Бабакар Хоума забивает с правой ноги!

74' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

73' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Мукайру Пол

68' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Удар от ворот произведет Копенгаген

66' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Копенгаген

57' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Хорошую попытку сделал Кадри Башким . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Оденсе

46' Отличные скиллы показывает Уильям Бовинг, обводя своих соперников