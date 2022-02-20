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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
0:2
Второй тайм: 87'

Стадион:
Ольборг
0'
6' Желтая карточка
Святченко Эрик
12' Желтая карточка
Паллесен Кристоффер
23' Желтая карточка
Шарлес
0:1
28' Гол
Гранли Даниэль
33' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
45' Желтая карточка
Бо Энриксен
0:2
56' Гол
Kasper Waarst Hoegh
87'

Ход матча

6'
Святченко Эрик
 
12'
 
Паллесен Кристоффер
23'
Шарлес
 
28'
0:1
Гранли Даниэль
(Андреасен Лука)
33'
 
Хёйхольт Мальте
45'
Бо Энриксен
 
46'
 
Kasper Waarst Hoegh
Макарич Милан
50'
Линн Виктор
Шарлес
 
56'
0:2
Kasper Waarst Hoegh
61'
Вагнер Лав
Систо Пионе
 
61'
Паулиньо VI
Jose Ferreira
 
61'
Майер Макс
Феррейра Эвандер
 
65'
 
Росс Матиас
Паллесен Кристоффер
71'
Фрауло Оскар
Брумадо Жуниор
 
79'
 
Альманн Якоб
Frederik Boersting

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Ольборг
15.00
6.20
5.50
Все Коэффициенты
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
37
Рафаэль
Онедика
44
Дюр
Николас
10
Феррейра
Эвандер
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
25
Frederik
Boersting
18
Андреасен
Лука
8
Фоссум
Ивер
9
Макарич
Милан
Митьюлланд
3-4-1-2
Ольборг
3-4-2-1

История личных встреч

Митьюлланд
Ольборг

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

79.3%
24.1%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
24.1%
10.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

47 матчей

55.3%
14.9%
29.8%
26 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

48.9%
31.9%
19.2%
23 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.4%
36.2%
23.4%
19 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

К
3:1
СД
0:1
СД
0:2
ТМК
3:1
СД
0:0
СДЧГ
1:2
СД
0:2
ТМС
0:3
ТМК
0:3
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:0
СД
3:3
СД
0:1
СД
4:1
ТМК
1:0
К
2:3
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:0
СД
2:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
3:0
С
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.39
Феррейра Эвандер 5 (2) 0.28
Святченко Эрик 4 0.22
Дрейер Андерс 3 0.17
Линн Виктор 3 0.17
Систо Пионе 2 0.11
Исаксен Густав 2 0.11
Рафаэль Онедика 2 0.11
Мабиль Авер 1 0.06
Паулиньо VI 1 0.06
Хансен Мадс 1 0.06
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Лука 7 0.39
Фоссум Ивер 6 (1) 0.33
Макарич Милан 4 0.22
Куск Каспер 3 0.17
Теландер Расмус 2 0.11
Феррейра Педру 2 0.11
Гранли Даниэль 1 0.06
Kasper Waarst Hoegh 1 0.06
Росс Матиас 1 0.06
Прица Тим 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Anosike Ementa 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 3 1
Паулиньо VI 4 0
Святченко Эрик 3 0
Систо Пионе 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Феррейра Эвандер 1 1
Шарлес 2 0
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Jose Ferreira 1 0
Бо Энриксен 1 0
Маррони 1 0
Дюр Николас 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 7 1
Паллесен Кристоффер 4 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 4 0
Кристенсен Магнус 4 0
Росс Матиас 4 0
Хёйхольт Мальте 4 0
Frederik Boersting 2 0
Ринне Якоб 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
4
21%
5
38%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
3
27%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

31
27
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
16%
3
11%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
5
16%
8
30%
30%
31-45
7
23%
6
22%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
6
19%
4
15%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
19%
4
20%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
3
19%
6
30%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
3
19%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0
Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1
Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:2 18 11 2 5 31 - 18 35
2. Копенгаген 17 9 6 2 34 - 13 33
3. Ольборг 2:0 18 9 4 5 29 - 20 31
4. Брондбю 17 8 6 3 25 - 20 30
5. Силькеборг 3:0 18 6 10 2 29 - 16 28
6. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
7. Орхус 18 6 6 6 18 - 21 24
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
12. Вайле 0:3 18 2 3 13 16 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 0:2 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 3:0 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
5. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Ольборг 2:0 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 0:3 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 2:0 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 0:2 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 3:0 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Орхус 9 2 3 4 6 - 12 9
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 0:3 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Ольборг
15.00
6.20
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд 0:2 Ольборг онлайн


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