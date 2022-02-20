Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 9004
6' Желтая карточкаСвятченко Эрик
12' Желтая карточкаПаллесен Кристоффер
23' Желтая карточкаШарлес
0:1
28' ГолГранли Даниэль
33' Желтая карточкаХёйхольт Мальте
45' Желтая карточкаБо Энриксен
0:2
56' ГолKasper Waarst Hoegh
90' Желтая карточкаФрауло Оскар
90' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
Ход матча
23'
28'
0:1
33'
45'
50'
56'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
8 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
54 Фрауло ОскарПолузащитник
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
-
40 Theo Sander
-
-
-
31 Anders Noshe
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Митьюлланд
Ольборг
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
79.3%
24.1%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
24.1%
10.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
47 матчей
55.3%
14.9%
29.8%
26 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
48.9%
31.9%
19.2%
23 победы 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.4%
36.2%
23.4%
19 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|7 (1)
|0.39
|Феррейра Эвандер
|5 (2)
|0.28
|Святченко Эрик
|4
|0.22
|Дрейер Андерс
|3
|0.17
|Линн Виктор
|3
|0.17
|Систо Пионе
|2
|0.11
|Исаксен Густав
|2
|0.11
|Рафаэль Онедика
|2
|0.11
|Мабиль Авер
|1
|0.06
|Паулиньо VI
|1
|0.06
|Хансен Мадс
|1
|0.06
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреасен Лука
|7
|0.39
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.33
|Макарич Милан
|4
|0.22
|Куск Каспер
|3
|0.17
|Теландер Расмус
|2
|0.11
|Феррейра Педру
|2
|0.11
|Гранли Даниэль
|1
|0.06
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0.06
|Росс Матиас
|1
|0.06
|Прица Тим
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Anosike Ementa
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Паулиньо VI
|4
|0
|Святченко Эрик
|3
|0
|Систо Пионе
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|1
|Шарлес
|2
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Jose Ferreira
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Маррони
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|7
|1
|Паллесен Кристоффер
|4
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|4
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Росс Матиас
|4
|0
|Хёйхольт Мальте
|4
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
5
33%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
17%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
3
27%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
31
29
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
5
16%
3
10%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
5
16%
8
28%
31-45
7
23%
7
24%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
19%
4
14%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
17%
4
20%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
3
17%
6
30%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
3
17%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0
Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1
Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|18
|11
|2
|5
|31 - 18
|35
|2.
|Копенгаген
|17
|9
|6
|2
|34 - 13
|33
|3.
|Брондбю
|2:0
|18
|9
|6
|3
|27 - 20
|33
|4.
|Ольборг
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|5.
|Силькеборг
|18
|6
|10
|2
|29 - 16
|28
|6.
|Раннерс
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|7.
|Орхус
|18
|6
|6
|6
|18 - 21
|24
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|0:2
|18
|4
|4
|10
|20 - 33
|16
|11.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|12.
|Вайле
|18
|2
|3
|13
|16 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|5.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|6.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Ольборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Нордшелланн
|0:2
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|Брондбю
|2:0
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|6.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|7.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|0:2
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0