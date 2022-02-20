Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Оскар Фрауло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Хорошую попытку сделал Виктор Линд. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Рефери не любит споров - именно за это Бо Энриксен сейчас получил желтую

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Митьюлланд

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

45' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' ШАНС! Это должен был быть гол. Жуниньо упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

43' Должен был быть гол! Брумадо Жуниор имел отличный шанс, но Джейкоб Ринн не дал голу состоятся!

43' Шарлес из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Ольборг

40' Рафаэль Онедика оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Брумадо Жуниор нанес удар, мяч был парирован, но Джейкоб Ринн не удержал его в руках.

36' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Рафаэль Онедика рано отмечает, но гол будет отменен!

34' Фоссум Ивер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

33' Хёйхольт Мальте - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

32' Хёйхольт Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Фредерик Бурстеринг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Игрок команды Митьюлланд исполняет передачу

31' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Г О О О О Л - Гранли Даниэль забивает с правой ноги!

28' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд

28' Игрок Макарич Милан из команды Ольборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' Удар от ворот произведет Митьюлланд

26' Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

25' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Митьюлланд

23' Шарлес получил желтую карточку от судьи

22' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

21' Хороший удар издали нанес Андреасен Лука , но отличный сейв сделал Элиас Олафссон. Угловой.

21' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Олафссон Элиас-Рафн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Митьюлланд

18' Отличный пас сделал Гранли Даниэль из команды Ольборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

16' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Андерссон Йоэль имел все шансы забить, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв!

16' ШАНС! Андерссон Йоэль вышел один на один с голкипером...

15' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Ольборг

15' Отличный пас сделал Рафаэль Онедика из команды Митьюлланд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

13' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Паллесен Кристоффер получил желтую карточку от судьи

12' Вратарь команды Ольборг выходит и забирает мяч.

11' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Ольборг

10' Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали

10' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Гранли Даниэль из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Систо Пионе . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

7' Фоссум Ивер пробил со штрафного прямо в стенку

6' Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи

5' Удар от ворот произведет Митьюлланд

5' Брумадо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Далсгор Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Митьюлланд

2' Кристенсен Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Митьюлланд начинает с центра поля