Олимпиада 2022
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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
0:2
Второй тайм: 75'

Стадион:
Брондбю
0'
45' Желтая карточка
Рустед Сигурд
45' Желтая карточка
Радошевич Йосип
0:1
58' Гол
Слимане Анис
0:2
66' Гол
Бруус Андреас
75'

Ход матча

45'
 
Рустед Сигурд
45'
 
Радошевич Йосип
58'
0:1
Слимане Анис
(Менса Кевин)
64'
Фресе Мартин
Свенссон Даниэль
 
64'
Саймон Адингра
Антман Оливер
 
66'
0:2
Бруус Андреас
(Слимане Анис)
71'
 
Греве Матиас
Бьёрк Карл

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Брондбю
3.00
4.27
2.65
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
8
Андерсен
Магнус
II
48
Хансен
Мадс
9
Беньямин
Нюгрен
7
Andreas
Schjelderup
22
Антман
Оливер
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
14
Менса
Кевин
12
Бьёрк
Карл
24
Дивкович
Марко
Нордшелланн
4-2-3-1
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Нордшелланн
Брондбю

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

30 матчей

3.3%
96.7%
0 побед 1 ничья 29 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 28 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 22 победы

48 матчей

20.8%
18.8%
60.4%
10 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

14.6%
27.1%
58.3%
7 побед 13 ничьих 28 побед

Второй тайм

29.2%
25%
45.8%
14 побед 12 ничьих 22 победы

История матчей

СД
0:1
СДЧГ
2:0
СДЧГ
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СДЧГ
2:0
СДЧГ
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 5 0.28
Вилладсен Оливер 4 0.22
Антман Оливер 3 (1) 0.17
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.17
Фресе Мартин 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Тюкосен Мадс 1 0.06
Диоманде Мохаммед 1 0.06
Adamo Nagalo 1 0.06
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 11 0.61
Каппис Кристиан 3 0.17
Слимане Анис 2 0.11
Френнруп Мортен 2 0.11
Хедлунд Симон 1 0.06
Менса Кевин 1 0.06
Радошевич Йосип 1 0.06
Рустед Сигурд 1 0.06
Бруус Андреас 1 0.06
Бёркеейет Тобиас 1 0.06
Махсо Андреас 1 (1) 0.06
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Саймон Адингра 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 5 0
Бруус Андреас 4 0
Менса Кевин 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
4
33%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
5
38%
2
15%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

10
14
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
4
29%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
31%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

22
24
15 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
6
27%
2
8%
1-15
6
27%
5
21%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
17%
5
24%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
7
24%
4
19%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0
Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1
Брондбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1
Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
2. Копенгаген 17 9 6 2 34 - 13 33
3. Брондбю 2:0 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Ольборг 18 9 4 5 29 - 20 31
5. Силькеборг 18 6 10 2 29 - 16 28
6. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
7. Орхус 18 6 6 6 18 - 21 24
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 0:2 18 4 4 10 20 - 33 16
11. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
12. Вайле 18 2 3 13 16 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:0 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
5. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 0:2 9 2 3 4 11 - 16 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Брондбю 2:0 9 3 4 2 13 - 12 13
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
6. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
7. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
8. Орхус 9 2 3 4 6 - 12 9
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Нордшелланн 0:2 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • Второй тайм
  • 76'
    Матч возобновлен
  • 76'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 76'
    Бидструп Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    75'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 75'
    Саймон Адингра нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    74'
    Греве Матиас наказан за толчок Хансен Андреас III
  • Угловой
    74'
    Дивкович Марко из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 72'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Бьёрк Карл уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Бьёрк Карл из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
  • 71'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
  • 71'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 70'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 69'
    Саймон Адингра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 69'
    Бьёрк Карл из команды Брондбю делает пас партнеру.
  • 68'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 67'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 67'
    Слимане Анис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 67'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
  • 66'
    Слимане Анис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Бруус Андреас забивает с правой ноги!
  • 66'
    Слимане Анис из команды Брондбю делает пас партнеру.
  • 66'
    Бруус Андреас из команды Брондбю идет с мячом вперед на обострение...
  • 65'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 65'
    Отличные скиллы показывает Андреас Шельдеруп, обводя своих соперников
  • 64'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 64'
    Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Саймон Адингра
  • 64'
    Даниэль Свенссон получил травму и заменен. Фресе Мартин выходит на поле.
  • 63'
    Хеггхейм Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Рустед Сигурд из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 61'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бьёрк Карл
  • 60'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
  • 58'
    Менса Кевин сделал результативную передачу.
  • 58'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Слимане Анис забивает с правой ноги!
  • Описание гола
    58'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    57'
    Слимане Анис из команды Брондбю в офсайде
  • 57'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает пас партнеру.
  • Травма, повреждение
    56'
    Даниэль Свенссон возвращается на поле.
  • 56'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    55'
    Ох, нехорошо это выглядит. Даниэль Свенссон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    55'
    Даниэль Свенссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 55'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Бруус Андреас из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
  • 54'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 53'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 52'
    Опасность предотвращена - Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю вступил в отбор удачно
  • 52'
    Отличные скиллы показывает Антман Оливер, обводя своих соперников
  • 51'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Брондбю: 45%.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
  • 50'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 50'
    Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 50'
    Бьёрк Карл нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.
  • 49'
    Бруус Андреас нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 48'
    Шанс! Бьёрк Карл из команды Брондбю пробил головой, но мимо
  • 48'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Брондбю: 45%.
  • 47'
    Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 46'
    Бьёрк Карл из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Желтая карточка
    46'
    Радошевич Йосип получает желтую карточку за толчок соперника.
  • Желтая карточка
    45'
    Судья подбегает и показывает Рустед Сигурд из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    45'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Белл Джо.
  • 45'
    Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    44'
    Белл Джо из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 43'
    Слимане Анис из команды Брондбю отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 43'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
  • 42'
    Слимане Анис из команды Брондбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 42'
    Отличные скиллы показывает Антман Оливер, обводя своих соперников
  • 41'
    Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Хорошую попытку сделал Слимане Анис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья свистит. Рустед Сигурд атаковал сзади соперника. Это Бидструп Мадс заработал своей команде штрафной
  • 39'
    Бруус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дивкович Марко
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Брондбю: 44%.
  • 36'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 35'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Менса Кевин из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бьёрк Карл
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья свистит. Рустед Сигурд атаковал сзади соперника. Это Бидструп Мадс заработал своей команде штрафной
  • 32'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Отличные скиллы показывает Менса Кевин, обводя своих соперников
  • 31'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
  • 30'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Белл Джо из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
  • 29'
    Белл Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 27'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Слимане Анис из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Даниэль Свенссон делает длинную передачу вперед
  • 26'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Брондбю: 42%.
  • 25'
    Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • Травма, повреждение
    25'
    Дивкович Марко возвращается на поле.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    25'
    Дивкович Марко из команды Брондбю покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • Травма, повреждение
    24'
    Дивкович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Бруус Андреас из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 21'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Брондбю: 42%.
  • 21'
    Менса Кевин имел все шансы забить, но Андреас Хансен сделал отличный сейв!
  • 21'
    Отличные скиллы показывает Менса Кевин, обводя своих соперников
  • 20'
    Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Бьёрк Карл из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
  • 16'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 16'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 15'
    Белл Джо из команды Брондбю пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    15'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Менса Кевин.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 14'
    Махсо Андреас делает длинную передачу вперед
  • 14'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 13'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 12'
    Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 11'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 11'
    Дивкович Марко из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 11'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
  • 11'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 10'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 8'
    Отличные скиллы показывает Андреас Шельдеруп, обводя своих соперников
  • 7'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Менса Кевин из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Брондбю: 56%.
  • 5'
    Рустед Сигурд пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
  • 5'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 3'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 3'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Белл Джо из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 2'
    Вилладсен Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Брондбю
3.00
4.27
2.65
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Нордшелланн
Брондбю

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