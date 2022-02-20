Второй тайм

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

75' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

72' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

69' Удар от ворот произведет Брондбю

69' Саймон Адингра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Норшеланн контролирует мяч.

67' Удар от ворот произведет Норшеланн

67' Слимане Анис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Г О О О О Л - Бруус Андреас забивает с правой ноги!

65' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

65' Отличные скиллы показывает Андреас Шельдеруп , обводя своих соперников

64' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

64' Даниэль Свенссон получил травму и заменен. Фресе Мартин выходит на поле.

63' Хеггхейм Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Рустед Сигурд из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

61' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

58' Г О О О О Л - Слимане Анис забивает с правой ноги!

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

56' Даниэль Свенссон возвращается на поле.

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Даниэль Свенссон получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Даниэль Свенссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Менса Кевин из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Отличные скиллы показывает Антман Оливер , обводя своих соперников

50' Удар от ворот произведет Норшеланн

50' Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Бьёрк Карл нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.

49' Бруус Андреас нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.

48' Удар от ворот произведет Норшеланн

47' Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Норшеланн контролирует мяч.