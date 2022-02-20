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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8052
Брондбю
0'
45' Желтая карточка
Рустед Сигурд
45' Желтая карточка
Радошевич Йосип
0:1
58' Гол
Слимане Анис
0:2
66' Гол
Бруус Андреас
90'+5

Ход матча

45'
 
Рустед Сигурд
45'
 
Радошевич Йосип
58'
0:1
Слимане Анис
(Менса Кевин)
64'
Фресе Мартин
Свенссон Даниэль
 
64'
Саймон Адингра
Антман Оливер
 
66'
0:2
Бруус Андреас
(Слимане Анис)
71'
 
Греве Матиас
Бьёрк Карл
82'
Leo Walta
Андерсен Магнус
 
82'
Lasso Coulibaly
Хансен Мадс
 
85'
 
Квистгарден Матиас
Дивкович Марко
88'
Кристенсен Якоб
Бидструп Мадс
 
89'
 
Каппис Кристиан
Слимане Анис

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
8
Андерсен
Магнус
II
48
Хансен
Мадс
9
Беньямин
Нюгрен
7
Andreas
Schjelderup
22
Антман
Оливер
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
14
Менса
Кевин
12
Бьёрк
Карл
24
Дивкович
Марко
Нордшелланн
4-2-3-1
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Нордшелланн
Брондбю

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

30 матчей

3.3%
96.7%
0 побед 1 ничья 29 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 28 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 22 победы

48 матчей

20.8%
18.8%
60.4%
10 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

14.6%
27.1%
58.3%
7 побед 13 ничьих 28 побед

Второй тайм

29.2%
25%
45.8%
14 побед 12 ничьих 22 победы

История матчей

СД
0:1
СДЧГ
2:0
СДЧГ
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СДЧГ
2:0
СДЧГ
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 5 0.28
Вилладсен Оливер 4 0.22
Антман Оливер 3 (1) 0.17
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.17
Фресе Мартин 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Тюкосен Мадс 1 0.06
Диоманде Мохаммед 1 0.06
Adamo Nagalo 1 0.06
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 11 0.61
Каппис Кристиан 3 0.17
Слимане Анис 2 0.11
Бруус Андреас 2 0.11
Френнруп Мортен 2 0.11
Хедлунд Симон 1 0.06
Менса Кевин 1 0.06
Радошевич Йосип 1 0.06
Рустед Сигурд 1 0.06
Бёркеейет Тобиас 1 0.06
Махсо Андреас 1 (1) 0.06
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Саймон Адингра 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 5 0
Бруус Андреас 4 0
Менса Кевин 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Павлович Андрия 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
33%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Пропущено

15
13
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
6
40%
2
15%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Забито

10
14
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
4
29%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
31%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

22
26
15 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
6
27%
2
8%
1-15
6
27%
5
19%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
3
14%
6
23%
76-90

Пропущено

31
21
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
16%
5
24%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
8
26%
4
19%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
5
16%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0
Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1
Брондбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1
Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 18 10 6 2 35 - 13 36
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Ольборг 18 9 4 5 29 - 20 31
5. Силькеборг 18 6 10 2 29 - 16 28
6. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
7. Орхус 18 6 6 6 18 - 21 24
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 0:1 18 4 7 7 25 - 25 19
10. Нордшелланн 18 4 4 10 20 - 33 16
11. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
12. Вайле 18 2 3 13 16 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 1:0 9 4 4 1 14 - 7 16
5. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 0:1 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 9 2 3 4 11 - 16 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
6. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
7. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
8. Орхус 9 2 3 4 6 - 12 9
9. Оденсе 0:1 9 1 4 4 9 - 14 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • Второй тайм
  • 95'
    Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Брондбю: 38%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8052 болельщиков
  • 95'
    Хансен Киан нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 94'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 94'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Угловой
    94'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 94'
    Саймон Адингра нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Квистгарден Матиас
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Белл Джо
  • 92'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Брондбю: 42%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 90'
    Лео Вальта не смог попасть в створ ударом издали
  • 89'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Менса Кевин из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Тактическая замена. Слимане Анис уходит с поля и его заменяет Каппис Кристиан
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
  • 88'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 88'
    Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Кристенсен Якоб
  • 88'
    Саймон Адингра нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 87'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    87'
    Белл Джо из команды Брондбю подал угловой слева.
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Менса Кевин
  • 85'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Тактическая замена. Дивкович Марко уходит с поля и его заменяет Квистгарден Матиас
  • 84'
    Саймон Адингра бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
  • 83'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 83'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Угловой
    83'
    Лео Вальта из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 82'
    Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
  • 82'
    Тактическая замена. Андерсен Магнус II уходит с поля и его заменяет Лео Вальта
  • 82'
    Менса Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 82'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
  • 81'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Слимане Анис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Марксен Эрик из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 81'
    Андреас Шельдеруп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья свистит. Хеггхейм Хенрик атаковал сзади соперника. Это Андреас Шельдеруп заработал своей команде штрафной
  • 80'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 79'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 78'
    Отличные скиллы показывает Слимане Анис, обводя своих соперников
  • 78'
    Брондбю начинает контратаку
  • 78'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Брондбю: 45%.
  • 76'
    Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    76'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 76'
    Матч возобновлен
  • 76'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 76'
    Бидструп Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    75'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 75'
    Саймон Адингра нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    74'
    Греве Матиас наказан за толчок Хансен Андреас III
  • Угловой
    74'
    Дивкович Марко из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 72'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Бьёрк Карл уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Бьёрк Карл из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
  • 71'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
  • 71'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 70'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 69'
    Саймон Адингра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 69'
    Бьёрк Карл из команды Брондбю делает пас партнеру.
  • 68'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 67'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 67'
    Слимане Анис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 67'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
  • 66'
    Слимане Анис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Бруус Андреас забивает с правой ноги!
  • 66'
    Слимане Анис из команды Брондбю делает пас партнеру.
  • 66'
    Бруус Андреас из команды Брондбю идет с мячом вперед на обострение...
  • 65'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 65'
    Отличные скиллы показывает Андреас Шельдеруп, обводя своих соперников
  • 64'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 64'
    Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Саймон Адингра
  • 64'
    Даниэль Свенссон получил травму и заменен. Фресе Мартин выходит на поле.
  • 63'
    Хеггхейм Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Рустед Сигурд из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 61'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бьёрк Карл
  • 60'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
  • 59'
    Бьёрк Карл нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
  • 59'
    Менса Кевин из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Менса Кевин сделал результативную передачу.
  • 58'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Слимане Анис забивает с левой ноги!
  • Описание гола
    58'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    57'
    Слимане Анис из команды Брондбю в офсайде
  • 57'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает пас партнеру.
  • Травма, повреждение
    56'
    Даниэль Свенссон возвращается на поле.
  • 56'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    55'
    Ох, нехорошо это выглядит. Даниэль Свенссон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    55'
    Даниэль Свенссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 55'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Бруус Андреас из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
  • 54'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Рустед Сигурд из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
  • 53'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 52'
    Опасность предотвращена - Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю вступил в отбор удачно
  • 52'
    Отличные скиллы показывает Антман Оливер, обводя своих соперников
  • 51'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Брондбю: 45%.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
  • 50'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 50'
    Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 50'
    Бьёрк Карл нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.
  • 49'
    Бруус Андреас нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 48'
    Шанс! Бьёрк Карл из команды Брондбю пробил головой, но мимо
  • 48'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Брондбю: 45%.
  • 47'
    Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 46'
    Бьёрк Карл из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Желтая карточка
    46'
    Радошевич Йосип получает желтую карточку за толчок соперника.
  • Желтая карточка
    45'
    Судья подбегает и показывает Рустед Сигурд из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    45'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Белл Джо.
  • 45'
    Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    44'
    Белл Джо из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 43'
    Слимане Анис из команды Брондбю отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 43'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
  • 42'
    Слимане Анис из команды Брондбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 42'
    Отличные скиллы показывает Антман Оливер, обводя своих соперников
  • 41'
    Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Дивкович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Хорошую попытку сделал Слимане Анис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья свистит. Рустед Сигурд атаковал сзади соперника. Это Бидструп Мадс заработал своей команде штрафной
  • 39'
    Бруус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дивкович Марко
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Брондбю: 44%.
  • 36'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 35'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Менса Кевин из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бьёрк Карл
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья свистит. Рустед Сигурд атаковал сзади соперника. Это Бидструп Мадс заработал своей команде штрафной
  • 32'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Отличные скиллы показывает Менса Кевин, обводя своих соперников
  • 31'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
  • 30'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Белл Джо из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
  • 29'
    Белл Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 27'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Слимане Анис из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Даниэль Свенссон делает длинную передачу вперед
  • 26'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Брондбю: 42%.
  • 25'
    Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • Травма, повреждение
    25'
    Дивкович Марко возвращается на поле.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    25'
    Дивкович Марко из команды Брондбю покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • Травма, повреждение
    24'
    Дивкович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Бруус Андреас из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 21'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Брондбю: 42%.
  • 21'
    Менса Кевин имел все шансы забить, но Андреас Хансен сделал отличный сейв!
  • 21'
    Отличные скиллы показывает Менса Кевин, обводя своих соперников
  • 20'
    Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Бьёрк Карл из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    17'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Белл Джо.
  • 17'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
  • 16'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 16'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 15'
    Белл Джо из команды Брондбю пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    15'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Менса Кевин.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 14'
    Махсо Андреас делает длинную передачу вперед
  • 14'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 13'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 12'
    Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 11'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 11'
    Дивкович Марко из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 11'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
  • 11'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 10'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 8'
    Отличные скиллы показывает Андреас Шельдеруп, обводя своих соперников
  • 7'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Менса Кевин из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Брондбю: 56%.
  • 5'
    Рустед Сигурд пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
  • 5'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 3'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 3'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Белл Джо из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 2'
    Вилладсен Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нордшелланн 0:2 Брондбю онлайн


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