Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Right To Dream Park Зрители: 8052
45' Желтая карточкаРустед Сигурд
45' Желтая карточкаРадошевич Йосип
0:1
58' ГолСлимане Анис
0:2
66' ГолБруус Андреас
Ход матча
45'
45'
58'
0:1
66'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
15
Марксен
Эрик
48
Хансен
Мадс
25
Слимане
Анис
6
Белл
Джо
14
Менса
Кевин
12
Бьёрк
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Leo Walta
-
39 Adamo Nagalo
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
12 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Нордшелланн
Брондбю
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
30 матчей
3.3%
96.7%
0 побед 1 ничья 29 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 28 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 22 победы
48 матчей
20.8%
18.8%
60.4%
10 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
14.6%
27.1%
58.3%
7 побед 13 ничьих 28 побед
Второй тайм
29.2%
25%
45.8%
14 побед 12 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|5
|0.28
|Вилладсен Оливер
|4
|0.22
|Антман Оливер
|3 (1)
|0.17
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.17
|Фресе Мартин
|1
|0.06
|Хансен Киан
|1
|0.06
|Тюкосен Мадс
|1
|0.06
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.06
|Adamo Nagalo
|1
|0.06
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Воледзи Максвелл
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|11
|0.61
|Каппис Кристиан
|3
|0.17
|Слимане Анис
|2
|0.11
|Бруус Андреас
|2
|0.11
|Френнруп Мортен
|2
|0.11
|Хедлунд Симон
|1
|0.06
|Менса Кевин
|1
|0.06
|Радошевич Йосип
|1
|0.06
|Рустед Сигурд
|1
|0.06
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.06
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.06
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Саймон Адингра
|3
|0
|Lasso Coulibaly
|3
|0
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Бредаль Андреас
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Emmanuel Ogura
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|5
|0
|Бруус Андреас
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Павлович Андрия
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
33%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
Пропущено
15
13
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
6
40%
2
15%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Забито
10
14
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
4
29%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
31%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
22
26
15 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
6
27%
2
8%
1-15
6
27%
5
19%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
Пропущено
31
21
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
16%
5
24%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
8
26%
4
19%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
5
16%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0
Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1
Брондбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1
Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|18
|10
|6
|2
|35 - 13
|36
|2.
|Митьюлланд
|18
|11
|2
|5
|31 - 18
|35
|3.
|Брондбю
|18
|9
|6
|3
|27 - 20
|33
|4.
|Ольборг
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|5.
|Силькеборг
|18
|6
|10
|2
|29 - 16
|28
|6.
|Раннерс
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|7.
|Орхус
|18
|6
|6
|6
|18 - 21
|24
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|0:1
|18
|4
|7
|7
|25 - 25
|19
|10.
|Нордшелланн
|18
|4
|4
|10
|20 - 33
|16
|11.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|12.
|Вайле
|18
|2
|3
|13
|16 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Копенгаген
|1:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Оденсе
|0:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|6.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|7.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Оденсе
|0:1
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0