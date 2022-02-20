Второй тайм

95' Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 8052 болельщиков

95' Хансен Киан нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

95' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

94' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

94' Норшеланн пытается что-то создать.

94' Норшеланн пытается что-то создать.

94' Саймон Адингра из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

92' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Брондбю

90' Лео Вальта не смог попасть в створ ударом издали

89' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Брондбю

87' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Саймон Адингра бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

83' Удар от ворот произведет Брондбю

83' Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

83' Лео Вальта из команды Норшеланн подал угловой справа.

82' Менса Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

82' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Слимане Анис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Марксен Эрик из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.

81' Андреас Шельдеруп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Норшеланн пытается что-то создать.

79' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

78' Отличные скиллы показывает Слимане Анис , обводя своих соперников

76' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

75' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

72' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

69' Удар от ворот произведет Брондбю

69' Саймон Адингра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Норшеланн контролирует мяч.

67' Удар от ворот произведет Норшеланн

67' Слимане Анис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Г О О О О Л - Бруус Андреас забивает с правой ноги!

65' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

65' Отличные скиллы показывает Андреас Шельдеруп , обводя своих соперников

64' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

64' Даниэль Свенссон получил травму и заменен. Фресе Мартин выходит на поле.

63' Хеггхейм Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Рустед Сигурд из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

61' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Бьёрк Карл нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

58' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

58' Г О О О О Л - Слимане Анис забивает с левой ноги!

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

56' Даниэль Свенссон возвращается на поле.

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Даниэль Свенссон получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Даниэль Свенссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Менса Кевин из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Отличные скиллы показывает Антман Оливер , обводя своих соперников

50' Удар от ворот произведет Норшеланн

50' Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Бьёрк Карл нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.

49' Бруус Андреас нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.

48' Удар от ворот произведет Норшеланн

47' Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Норшеланн контролирует мяч.