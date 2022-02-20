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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
3:0
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 6144
Вайле
0'
32' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
34' Желтая карточка
Муколли Арбнор
43' Желтая карточка
Соуза Аллан
1:0
45' Гол
Хелениус Никлас
58' Желтая карточка
Хетеми Лундрим
67' Желтая карточка
Чалышир Андре
68' Желтая карточка
Альборнос Миико
69' Желтая карточка
Lukas Engel
2:0
74' Гол
Sebastian Joergensen
3:0
78' Гол
Валлис Николай
90'+1

Ход матча

32'
 
Бабаян Эдгар
34'
 
Муколли Арбнор
43'
 
Соуза Аллан
45'
Хелениус Никлас
(Карстенсен Расмус)
1:0
46'
 
Понсе Андрес
Джорджевич Лука
53'
 
Альборнос Миико
Бабаян Эдгар
58'
 
Хетеми Лундрим
67'
Чалышир Андре
 
68'
 
Альборнос Миико
69'
Гояни Роберт
Andreas Oggesen
 
69'
Lukas Engel
 
74'
Sebastian Joergensen
(Lukas Engel)
2:0
75'
 
Эммануилидис Димитриос
Соуза Аллан
78'
Валлис Николай
3:0
80'
 
Драмме Муамаду
Офори Эбенезер
80'
 
Кустович Кевин
Гуннелунн Томас
88'
Рёйкьер Никлас
Lukas Engel
 
89'
Тенгстедт Сёрен
Хелениус Никлас
 
89'
Фредерик Карстенсен
Sebastian Joergensen
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Вайле
1.62
6.80
6.95
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
24
Andreas
Oggesen
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
1
Брунст
Александер
14
Гуннелунн
Томас
6
Альбентоса
Рауль
20
Колингер
Денис
2
Heron
34
Хетеми
Лундрим
15
Офори
Эбенезер
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
19
Джорджевич
Лука
30
Бабаян
Эдгар
Силькеборг
4-3-2-1
Вайле
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Вайле

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СД
2:4
ТМК
0:5
ТМК
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:3
ПД
5:0
ПД
1:3
ПД
0:2
ТМК
2:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ТМС
0:1
К
2:2
ТМС
1:1
ПД
1:0
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 8 0.44
Sebastian Joergensen 7 0.39
Хелениус Никлас 7 (1) 0.39
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.11
Карстенсен Расмус 1 0.06
Alexander Lind 1 0.06
Бринк Марк 1 0.06
Рёйкьер Никлас 1 0.06
Фредерик Карстенсен 1 0.06
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.11
Эммануилидис Димитриос 2 0.11
Джорджевич Лука 2 0.11
Фагир Вахид 2 0.11
Ханссон Халлюр 1 0.06
Понсе Андрес 1 0.06
Соуза Аллан II 1 (1) 0.06
Колингер Денис 1 0.06
Эзатолахи Саид 1 0.06
Муколли Арбнор 1 0.06
Скооп Якоб 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 6 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 2 0
Хелениус Никлас 1 0
Ларсен Николай 1 0
Гояни Роберт 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Oliver Sonne 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 5 0
Муколли Арбнор 5 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Lukas Engel 2 0
Фагир Вахид 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Скооп Якоб 1 0
Альборнос Миико 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Хетеми Лундрим 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
3
60%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
25
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
4
16%
1-15
1
17%
4
16%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
1
17%
4
16%
46-60
2
33%
2
8%
61-75
2
33%
8
32%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
5
56%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Пропущено

10
18
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

26
14
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
8%
1
7%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
2
8%
6
43%
31-45
2
8%
5
36%
46-60
8
31%
0
0%
61-75
7
27%
1
7%
76-90

Пропущено

16
43
8 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 17
2
13%
6
14%
1-15
2
13%
10
23%
16-30
4
25%
6
14%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
4
25%
3
7%
61-75
2
13%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0
Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0
Вайле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1
Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:2 18 11 2 5 31 - 18 35
2. Копенгаген 17 9 6 2 34 - 13 33
3. Ольборг 2:0 18 9 4 5 29 - 20 31
4. Брондбю 17 8 6 3 25 - 20 30
5. Силькеборг 3:0 18 6 10 2 29 - 16 28
6. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
7. Орхус 18 6 6 6 18 - 21 24
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
12. Вайле 0:3 18 2 3 13 16 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 0:2 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 3:0 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
5. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Ольборг 2:0 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 0:3 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 2:0 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 0:2 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 3:0 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Орхус 9 2 3 4 6 - 12 9
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 0:3 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Вайле
1.62
6.80
6.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Силькеборг 3:0 Вайле онлайн


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Силькеборг
Вайле

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