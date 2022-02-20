Дания: Суперлига Дании 2021-2022
3:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: JYSK Park Зрители: 6144
32' Желтая карточкаБабаян Эдгар
34' Желтая карточкаМуколли Арбнор
43' Желтая карточкаСоуза Аллан
1:0
45' ГолХелениус Никлас
58' Желтая карточкаХетеми Лундрим
67' Желтая карточкаЧалышир Андре
68' Желтая карточкаАльборнос Миико
69' Желтая карточкаLukas Engel
2:0
74' ГолSebastian Joergensen
3:0
78' ГолВаллис Николай
Ход матча
32'
34'
43'
45'
58'
67'
68'
69'
74'
78'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
2
Heron
30
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 HeronЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Вайле
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|8
|0.44
|Sebastian Joergensen
|7
|0.39
|Хелениус Никлас
|7 (1)
|0.39
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.11
|Карстенсен Расмус
|1
|0.06
|Alexander Lind
|1
|0.06
|Бринк Марк
|1
|0.06
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.06
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.06
|Гояни Роберт
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.11
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.11
|Джорджевич Лука
|2
|0.11
|Фагир Вахид
|2
|0.11
|Ханссон Халлюр
|1
|0.06
|Понсе Андрес
|1
|0.06
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.06
|Колингер Денис
|1
|0.06
|Эзатолахи Саид
|1
|0.06
|Муколли Арбнор
|1
|0.06
|Скооп Якоб
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|6
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Хелениус Никлас
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
|Oliver Sonne
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|8
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Муколли Арбнор
|5
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|Lukas Engel
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Альборнос Миико
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Хетеми Лундрим
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
3
60%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
25
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
4
16%
1-15
1
17%
4
16%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
1
17%
4
16%
46-60
2
33%
2
8%
61-75
2
33%
8
32%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
5
56%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Пропущено
10
18
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Забито
26
14
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
8%
1
7%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
2
8%
6
43%
31-45
2
8%
5
36%
46-60
8
31%
0
0%
61-75
7
27%
1
7%
76-90
Пропущено
16
43
8 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 17
2
13%
6
14%
1-15
2
13%
10
23%
16-30
4
25%
6
14%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
4
25%
3
7%
61-75
2
13%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0
Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0
Вайле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1
Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:2
|18
|11
|2
|5
|31 - 18
|35
|2.
|Копенгаген
|17
|9
|6
|2
|34 - 13
|33
|3.
|Ольборг
|2:0
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|4.
|Брондбю
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|5.
|Силькеборг
|3:0
|18
|6
|10
|2
|29 - 16
|28
|6.
|Раннерс
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|7.
|Орхус
|18
|6
|6
|6
|18 - 21
|24
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|17
|4
|4
|9
|20 - 31
|16
|11.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|12.
|Вайле
|0:3
|18
|2
|3
|13
|16 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|0:2
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|3:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|5.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|6.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Ольборг
|2:0
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|0:3
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Ольборг
|2:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|0:2
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|3:0
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|0:3
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0