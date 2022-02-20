Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Силькеборг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Расмус Карстенсен сделал результативную передачу.

46' Г О О О О Л - Хелениус Никлас забивает с правой ноги!

45' Расмус Карстенсен делает длинную передачу вперед

44' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

44' Валлис Николай из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Глупую желтую получил Соуза Аллан II за то, что отбил ногой мяч после свистка

42' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

40' Хелениус Никлас сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

39' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

39' Игрок Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

38' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

37' Удар от ворот произведет Вайле

37' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бабаян Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Рефери не любит споров - именно за это Муколли Арбнор сейчас получил желтую

34' Андреас Оггесен нанес удар, мяч был парирован, но Александр Брюнст-Зеллнер не удержал его в руках.

34' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

33' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Себастьян Йоргенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Бабаян Эдгар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.

30' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

30' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Муколли Арбнор не смог попасть в створ ударом издали

28' Удар от ворот произведет Вайле

28' Отличный пас сделал Расмус Карстенсен из команды Силькеборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

26' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Отличные скиллы показывает Валлис Николай , обводя своих соперников

26' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Александр Брюнст-Зеллнер отбил мяч на угловой после удара Андерс Клинге из штрафной площади.

26' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.

25' Удар от ворот произведет Вайле

21' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Вайле

21' Лукас Энгель из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг в офсайде

19' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Вайле

14' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Удар от ворот произведет Силькеборг

12' Хелениус Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Удар от ворот произведет Вайле

9' Брунст Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Себастьян Йоргенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Вайле

4' Валлис Николай из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

3' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Вайле

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Силькеборг начинает с центра поля