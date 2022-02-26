  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:1
Перерыв

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
0:1
20' Гол
Дуарте Дерой
31' Undefined phrase: football_event_
Бенсоп Чарлисон
1:1
35' Гол
Tom Boere

Ход матча

20'
0:1
Дуарте Дерой
(Тирпан Микаэль)
31'
 
Бенсоп Чарлисон
35'
Tom Boere
(Йоостен Патрик)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Фортуна Ситтард
2.15
3.84
3.78
Все Коэффициенты
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
11
Йоостен
Патрик
1
Ван
Осх
Яник
2
Анга-Лётшер
Мартин
22
Самарис
Андреас
33
Сиовас
Димитрис
25
Тирпан
Микаэль
23
Ринстра
Бен
6
Дуарте
Дерой
35
Кокс
Джордж
8
Флемминг
Зиан
9
Бенсоп
Чарлисон
10
Сёнтьенс
Матс
Камбюр
4-3-3
Фортуна Ситтард
3-4-1-2

История личных встреч

Камбюр
Фортуна Ситтард

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ВД(GD
1:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:4
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.21
Tom Boere 5 0.21
Робертс Улдрикис 5 0.21
Маулун Робин 4 (2) 0.17
Каллон Исса 3 0.13
Самбисса Давид 3 0.13
Бангура Алекс 3 0.13
Брей Майкл 2 0.08
Схаутен Эрик 2 0.08
Тол Марко 2 0.08
Худемакерс Меес 2 0.08
Киш Тамаш 1 0.04
Паулиссен Митчелл 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
Йоостен Патрик 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.35
Флемминг Зиан 5 0.22
Ринстра Бен 2 0.09
Кокс Джордж 2 0.09
Теки Тесфальдет 1 0.04
Toshio Lake 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Samy Baghdadi 1 0.04
Лонвейк Найджел 1 0.04
Tijjani Noslin 1 0.04
Тирпан Микаэль 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 4 0
Маулун Робин 3 0
Якобс Ями 3 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Брей Майкл 2 0
Шмидт Доке 0 1
Киш Тамаш 1 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Sekou Sylla 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 4 0
Ринстра Бен 3 0
Пинту Иву 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Кокс Джордж 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Самбу Бассала 2 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
5%
4
36%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Пропущено

27
27
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
11%
5
19%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
8
30%
30%
1
4%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
6
22%
6
22%
76-90

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
6
33%
3
23%
61-75
2
11%
4
31%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
6
24%
5
22%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
28%
4
17%
76-90

Забито

37
24
13 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
3
8%
5
21%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
3
8%
2
8%
31-45
10
27%
3
13%
46-60
10
27%
5
21%
61-75
4
11%
5
21%
76-90

Пропущено

52
50
27 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
3
6%
7
14%
1-15
10
19%
11
22%
16-30
14
27%
5
10%
31-45
7
13%
10
20%
46-60
5
10%
7
14%
61-75
13
25%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1
АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 23 17 1 5 57 - 29 52
3. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
4. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
5. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
6. Витесс 23 11 4 8 28 - 37 37
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. Камбюр 1:1 24 9 4 11 40 - 51 31
9. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
12. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
13. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
14. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Фортуна Ситтард 1:1 23 5 5 13 25 - 51 20
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
4. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
9. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
10. Камбюр 1:1 12 4 2 6 22 - 26 14
11. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
12. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 1:1 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
6. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 1:1 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 1:1 13 2 3 8 12 - 28 9
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Фортуна Ситтард
2.15
3.84
3.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Камбюр 1:1 Фортуна Ситтард онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Камбюр
Фортуна Ситтард

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 