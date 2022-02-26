Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Тирпан Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

40' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Флемминг Зиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Команда Камбюр сравняла счет! Игра продолжается!

34' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Фортуна Ситтард , будет отменен из-за фола.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Флемминг Зиан нанес удар, мяч был парирован, но Сонни Стивенс не удержал его в руках.

30' Ван Осх Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Яник ван Ош отбил мяч на угловой после удара Каллон Исса из штрафной площади.

30' Опасность! Бангура Алекс из команды Камбюр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

27' Маулун Робин пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

24' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Каллон Исса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Команда Фортуна Ситтард довольна результатом к этому моменту.

21' Команда Фортуна Ситтард забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О О О Л - Дуарте Дерой из команды Фортуна Ситтард с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

20' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Камбюр выполняет удар от ворот.

19' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Каллон Исса пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

18' Плохо сыграл Самарис Андреас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Шмидт Доке из команды Камбюр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Ох, нехорошо это выглядит. Бенсоп Чарлисон получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Бенсоп Чарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Сёнтьенс Матс из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

11' Камбюр выполняет удар от ворот.

10' Отличный пас сделал Бангура Алекс из команды Камбюр . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Флемминг Зиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.