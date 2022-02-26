Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Камбюр
0:1
20' ГолДуарте Дерой
31' Undefined phrase: football_event_Бенсоп Чарлисон
1:1
35' ГолTom Boere
Ход матча
20'
0:1
31'
35'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
20
Маулун
Робин
23
Ринстра
Бен
35
Кокс
Джордж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
27 Sekou Sylla
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Кокс ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Камбюр
Фортуна Ситтард
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.21
|Tom Boere
|5
|0.21
|Робертс Улдрикис
|5
|0.21
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.17
|Каллон Исса
|3
|0.13
|Самбисса Давид
|3
|0.13
|Бангура Алекс
|3
|0.13
|Брей Майкл
|2
|0.08
|Схаутен Эрик
|2
|0.08
|Тол Марко
|2
|0.08
|Худемакерс Меес
|2
|0.08
|Киш Тамаш
|1
|0.04
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.04
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
|Йоостен Патрик
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|8 (2)
|0.35
|Флемминг Зиан
|5
|0.22
|Ринстра Бен
|2
|0.09
|Кокс Джордж
|2
|0.09
|Теки Тесфальдет
|1
|0.04
|Toshio Lake
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Samy Baghdadi
|1
|0.04
|Лонвейк Найджел
|1
|0.04
|Tijjani Noslin
|1
|0.04
|Тирпан Микаэль
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|6
|1
|Макинтош Келвин
|4
|0
|Маулун Робин
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Шмидт Доке
|0
|1
|Киш Тамаш
|1
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Sekou Sylla
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|0
|Ринстра Бен
|3
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тирпан Микаэль
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
5%
4
36%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Пропущено
27
27
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
11%
5
19%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
8
30%
30%
1
4%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
6
22%
6
22%
76-90
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
6
33%
3
23%
61-75
2
11%
4
31%
76-90
Пропущено
25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
6
24%
5
22%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
28%
4
17%
76-90
Забито
37
24
13 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
3
8%
5
21%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
3
8%
2
8%
31-45
10
27%
3
13%
46-60
10
27%
5
21%
61-75
4
11%
5
21%
76-90
Пропущено
52
50
27 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
3
6%
7
14%
1-15
10
19%
11
22%
16-30
14
27%
5
10%
31-45
7
13%
10
20%
46-60
5
10%
7
14%
61-75
13
25%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1
АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|23
|17
|1
|5
|57 - 29
|52
|3.
|Фейеноорд
|23
|16
|3
|4
|55 - 20
|51
|4.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|5.
|АЗ Алкмаар
|23
|14
|3
|6
|45 - 27
|45
|6.
|Витесс
|23
|11
|4
|8
|28 - 37
|37
|7.
|Утрехт
|23
|10
|6
|7
|40 - 30
|36
|8.
|Камбюр
|1:1
|24
|9
|4
|11
|40 - 51
|31
|9.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|12.
|Херенвен
|23
|7
|4
|12
|21 - 34
|25
|13.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|15.
|Виллем II
|24
|6
|3
|15
|21 - 43
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|23
|5
|5
|13
|25 - 51
|20
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|3.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|10.
|Камбюр
|1:1
|12
|4
|2
|6
|22 - 26
|14
|11.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|12.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|1:1
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2