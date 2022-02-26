Второй тайм

103' Камбюр заслуженно побеждает в отличном матче

103' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

103' Удар от ворот произведет Камбюр

100' Камбюр остается без одного игрока, потому что Максим Гуллит уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

100' Матч возобновлен

99' Ох, нехорошо это выглядит. Максим Гуллит получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Максим Гуллит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Том Боер из команды Камбюр сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Шмидт Доке получил травму и заменен. Максим Гуллит выходит на поле.

93' Ох, нехорошо это выглядит. Шмидт Доке получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Шмидт Доке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Гладон Пол получил желтую карточку от судьи

91' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Гладон Пол завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

90' ШАНС! Гладон Пол вышел один на один с голкипером...

90' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Сегодняшная посещаемость составляет 9780 болельщиков

88' Удар от ворот произведет Камбюр

87' Кокс Джордж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Камбюр

84' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

78' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Отличный командный гол!

73' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Йоостен Патрик пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

72' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

68' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

65' Том Боер имел все шансы забить, но Яник ван Ош сделал отличный сейв!

64' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

64' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сиовас Димитрис и попал в перекладину!

61' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Маулун Робин не смог попасть в створ ударом издали

56' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Тирпан Микаэль получил желтую карточку от судьи

55' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Схаутен Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Схаутен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Худемакерс Меес нанес удар издали, а Яник ван Ош отбил его обратно в игру!

51' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

50' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Маулун Робин из команды Камбюр видит, как мяч после его удара был отбит Яник ван Ош и попал в штангу.'

48' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ринстра Бен получил желтую карточку от судьи

47' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля