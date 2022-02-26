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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9780
Фортуна Ситтард
0'
0:1
20' Гол
Дуарте Дерой
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Бенсоп Чарлисон
1:1
35' Гол
Tom Boere
48' Желтая карточка
Ринстра Бен
55' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
2:1
74' Гол
Tom Boere
90' Желтая карточка
Гладон Пол
90'+13

Ход матча

20'
0:1
Дуарте Дерой
(Тирпан Микаэль)
31'
 
Бенсоп Чарлисон
35'
Tom Boere
(Йоостен Патрик)
1:1
48'
 
Ринстра Бен
55'
 
Тирпан Микаэль
56'
Тол Марко
Схаутен Эрик
 
69'
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями
 
74'
Tom Boere
(Паулиссен Митчелл)
2:1
75'
Самбисса Давид
Йоостен Патрик
 
80'
 
Ботака Жордан
Тирпан Микаэль
80'
 
Гладон Пол
Ринстра Бен
90'
 
Гладон Пол
90'
Гюллит Максим
Шмидт Доке
 
90'
Ван дер Мер Йондли
Tom Boere
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
11
Йоостен
Патрик
1
Ван
Осх
Яник
2
Анга-Лётшер
Мартин
22
Самарис
Андреас
33
Сиовас
Димитрис
25
Тирпан
Микаэль
23
Ринстра
Бен
6
Дуарте
Дерой
35
Кокс
Джордж
8
Флемминг
Зиан
9
Бенсоп
Чарлисон
10
Сёнтьенс
Матс
Камбюр
4-3-3
Фортуна Ситтард
3-4-1-2

История личных встреч

Камбюр
Фортуна Ситтард

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ВД(GD
1:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:4
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.25
Якобс Ями 5 0.21
Робертс Улдрикис 5 0.21
Маулун Робин 4 (2) 0.17
Каллон Исса 3 0.13
Самбисса Давид 3 0.13
Бангура Алекс 3 0.13
Брей Майкл 2 0.08
Схаутен Эрик 2 0.08
Тол Марко 2 0.08
Худемакерс Меес 2 0.08
Паулиссен Митчелл 1 0.04
Киш Тамаш 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
Йоостен Патрик 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.35
Флемминг Зиан 5 0.22
Ринстра Бен 2 0.09
Кокс Джордж 2 0.09
Теки Тесфальдет 1 0.04
Toshio Lake 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Samy Baghdadi 1 0.04
Лонвейк Найджел 1 0.04
Tijjani Noslin 1 0.04
Тирпан Микаэль 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 4 0
Маулун Робин 3 0
Якобс Ями 3 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Брей Майкл 2 0
Шмидт Доке 0 1
Киш Тамаш 1 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Sekou Sylla 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Ринстра Бен 4 0
Анга-Лётшер Мартин 4 0
Пинту Иву 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Кокс Джордж 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Гладон Пол 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
5%
4
33%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
29%
3
25%
46-60
5
24%
2
17%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Пропущено

28
29
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
11%
5
17%
1-15
5
18%
6
21%
16-30
8
29%
2
7%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
6
21%
6
21%
76-90

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
6
33%
3
23%
61-75
2
11%
4
31%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
6
24%
5
22%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
28%
4
17%
76-90

Забито

39
25
14 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
3
8%
5
20%
1-15
7
18%
5
20%
16-30
4
10%
2
8%
31-45
10
26%
3
12%
46-60
11
28%
5
20%
61-75
4
10%
5
20%
76-90

Пропущено

53
52
28 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
3
6%
7
13%
1-15
11
21%
11
21%
16-30
14
26%
6
12%
31-45
7
13%
10
19%
46-60
5
9%
8
15%
61-75
13
25%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1
АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 23 17 1 5 57 - 29 52
3. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
4. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
5. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
6. Витесс 23 11 4 8 28 - 37 37
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
12. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
13. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
14. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
4. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
9. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
10. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
11. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
12. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
6. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 2:1 Фортуна Ситтард онлайн


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