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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Виллем II
0' 6'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Виллем II
1.86
3.68
5.10
Все Коэффициенты
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
11
Эль-Ханкури
Мохамед
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
3
Хееркенс
Фреек
27
Кён
Деррик
19
Кроули
Дэниэл
17
Саддики
Дрейс
7
Нуннели
Че
16
Мервелд
Ринго
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
Гронинген
4-2-3-1
Виллем II
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Виллем II

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
7:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.39
Нгонж Сириль 7 0.3
Суслов Томаш 1 0.04
Дуарте Ларос 1 0.04
Ирандуст Далехо 1 0.04
Де Леув Михаэль 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Постема Романо 1 0.04
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Bjorn Meijer 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.17
Нуннели Че 4 0.17
Кёлерт Матс 3 0.13
Остинг Тейс 2 0.09
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 7 0
Те Вирик Мик 3 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Дуарте Ларос 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сверко Марин 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Каллей Яхья 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Кроули Дэниэл 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
30%
4
17%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
9
39%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
12%
3
33%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
6
32%
16-30
7
30%
2
11%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
6
26%
4
21%
76-90

Забито

25
21
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
4
16%
3
14%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
6
24%
2
10%
61-75
5
20%
5
24%
76-90

Пропущено

33
42
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
5
15%
4
10%
1-15
3
9%
10
24%
16-30
8
24%
3
7%
31-45
5
15%
6
14%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
7
21%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Виллем II
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1
ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 23 17 1 5 57 - 29 52
3. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
4. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
5. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
6. Витесс 23 11 4 8 28 - 37 37
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Гронинген 0:0 24 6 9 9 26 - 32 27
11. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
12. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
13. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
14. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
15. Виллем II 0:0 24 6 4 14 21 - 42 22
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
4. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Виллем II 0:0 12 4 1 7 10 - 18 13
10. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
11. Гронинген 0:0 12 2 7 3 9 - 9 13
12. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
15. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
6. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 0:0 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Виллем II 0:0 12 2 3 7 11 - 24 9
15. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Виллем II
1.86
3.68
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гронинген 0:0 Виллем II онлайн


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