Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
14' ГолBjorn Meijer
62' Желтая карточкаСуслов Томаш
89' Желтая карточкаБёйс Данни
Ход матча
14'
1:0
62'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
40
Bjorn
Meijer
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Виллем II
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
25 матчей
52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|9
|0.38
|Нгонж Сириль
|7
|0.29
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Bjorn Meijer
|1
|0.04
|Де Леув Михаэль
|1
|0.04
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.04
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|Постема Романо
|1
|0.04
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.17
|Нуннели Че
|4
|0.17
|Кёлерт Матс
|3
|0.13
|Остинг Тейс
|2
|0.08
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Саддики Дрейс
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.04
|Румерату Годфрид
|1
|0.04
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.04
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|8
|0
|Те Вирик Мик
|3
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|1
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Дуарте Ларос
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Саддики Дрейс
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Кроули Дэниэл
|1
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
30%
5
21%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
9
38%
76-90
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
12%
3
33%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Пропущено
23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
6
32%
16-30
7
30%
2
11%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
6
26%
4
21%
76-90
Забито
26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
5
19%
3
14%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
5
19%
5
24%
76-90
Пропущено
33
43
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 21
5
15%
5
12%
1-15
3
9%
10
23%
16-30
8
24%
3
7%
31-45
5
15%
6
14%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
7
21%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Виллем II
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1
ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|23
|17
|1
|5
|57 - 29
|52
|3.
|Фейеноорд
|23
|16
|3
|4
|55 - 20
|51
|4.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|5.
|АЗ Алкмаар
|23
|14
|3
|6
|45 - 27
|45
|6.
|Витесс
|23
|11
|4
|8
|28 - 37
|37
|7.
|Утрехт
|23
|10
|6
|7
|40 - 30
|36
|8.
|Камбюр
|1:1
|24
|9
|4
|11
|40 - 51
|31
|9.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|12.
|Херенвен
|23
|7
|4
|12
|21 - 34
|25
|13.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|15.
|Виллем II
|24
|6
|3
|15
|21 - 43
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|23
|5
|5
|13
|25 - 51
|20
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|3.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|10.
|Камбюр
|1:1
|12
|4
|2
|6
|22 - 26
|14
|11.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|12.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|1:1
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|1:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2