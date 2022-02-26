Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игрок Ларсен Йорген из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Саддики Дрейс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Томаш Суслов из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.

46' Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

45' Отличные скиллы показывает Томаш Суслов, обводя своих соперников

45' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Дуарте Ларос из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Паулос Абрахам нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Паулос Абрахам мяч отрикошетил от ворот

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' ШАНС! Де Леув Михаэль нанес удар с лета, но не попал по воротам!

38' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игра в одни ворота сейчас. Гронинген доминирует и владеет мячом

36' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

34' Паулос Абрахам из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

33' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

31' Саддики Дрейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Гронинген выполняет удар от ворот.

30' Нуннели Че не смог попасть в створ ударом издали

29' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Томаш Суслов из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

27' Паулос Абрахам нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

26' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

25' Тимон Велленройтер не дал случится голу! Паулос Абрахам должен был забивать, но Тимон Велленройтер сделал отличный сейв

25' Томаш Суслов из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

25' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Отличный пас сделал Томаш Суслов из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ларсен Йорген из команды Гронинген попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Тимон Велленройтер все равно смог отбить мяч.

15' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Команда Гронинген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Дуарте Ларос не смог попасть в створ ударом издали

14' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

11' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Гронинген выполняет удар от ворот.

10' Мервелд Ринго из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

9' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Отличный пас сделал Дуарте Ларос из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

6' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Кён Деррик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Отличный пас сделал Томаш Суслов из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

3' Паулос Абрахам нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Гронинген выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру