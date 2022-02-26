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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 17977
Виллем II
0'
1:0
14' Гол
Bjorn Meijer
62' Желтая карточка
Суслов Томаш
89' Желтая карточка
Бёйс Данни
90'+6

Ход матча

14'
Bjorn Meijer
(Ван Хинтум Барт)
1:0
62'
Суслов Томаш
 
65'
 
Кабангу Элтон
Нуннели Че
65'
 
Саглам Геркем
Мервелд Ринго
68'
Ирандуст Далехо
Де Леув Михаэль
 
68'
Данкерлёй Дамил
Ван Хинтум Барт
 
68'
Богард Мелайро
Суслов Томаш
 
81'
 
Румерату Годфрид
Кроули Дэниэл
81'
 
Кёлерт Матс
Свенссон Макс
84'
Нгонж Сириль
Эль-Ханкури Мохамед
 
84'
Постема Романо
Paulos Abraham
 
84'
 
Кампецис Анаргирос
Хееркенс Фреек
89'
Бёйс Данни
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
11
Эль-Ханкури
Мохамед
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
3
Хееркенс
Фреек
27
Кён
Деррик
19
Кроули
Дэниэл
17
Саддики
Дрейс
7
Нуннели
Че
16
Мервелд
Ринго
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
Гронинген
4-2-3-1
Виллем II
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Виллем II

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
7:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.38
Нгонж Сириль 7 0.29
Суслов Томаш 1 0.04
Дуарте Ларос 1 0.04
Ирандуст Далехо 1 0.04
Bjorn Meijer 1 0.04
Де Леув Михаэль 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Постема Романо 1 0.04
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.17
Нуннели Че 4 0.17
Кёлерт Матс 3 0.13
Остинг Тейс 2 0.08
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 3 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Бёйс Данни 2 0
Дуарте Ларос 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сверко Марин 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Каллей Яхья 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Кроули Дэниэл 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
30%
5
21%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
9
38%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
12%
3
33%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
6
32%
16-30
7
30%
2
11%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
6
26%
4
21%
76-90

Забито

26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
5
19%
3
14%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Пропущено

33
43
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 21
5
15%
5
12%
1-15
3
9%
10
23%
16-30
8
24%
3
7%
31-45
5
15%
6
14%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
7
21%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1
Виллем II
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1
ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 23 17 1 5 57 - 29 52
3. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
4. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
5. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
6. Витесс 23 11 4 8 28 - 37 37
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. Камбюр 1:1 24 9 4 11 40 - 51 31
9. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
12. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
13. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
14. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Фортуна Ситтард 1:1 23 5 5 13 25 - 51 20
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
4. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
9. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
10. Камбюр 1:1 12 4 2 6 22 - 26 14
11. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
12. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 1:1 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
6. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 1:1 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 1:1 13 2 3 8 12 - 28 9
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гронинген 1:0 Виллем II онлайн


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