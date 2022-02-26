Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Erve Asito
1:0
20' ГолДе ла Торре Лука
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
30
Уахим
Анас
19
Редан
Дайшон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хераклес
ПЕК Зволле
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4
|0.17
|Бюргзорг Делано
|4
|0.17
|Аззауи Исмаил
|3
|0.13
|Лаурсен Николай
|3
|0.13
|Влут Рай
|3 (1)
|0.13
|Бакыш Синан
|2
|0.08
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.08
|Басачикоглу Билал
|1
|0.04
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Ренте Марко
|1
|0.04
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|4
|0.17
|Mees de Wit
|4
|0.17
|Ван Полен Брам
|3 (2)
|0.13
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.08
|Дарфалу Усама
|1
|0.04
|Накаяма Юта
|1
|0.04
|Саймак Мустафа
|1
|0.04
|Хюйбертс Дин
|1
|0.04
|Samir Lagsir
|1
|0.04
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|8
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Басачикоглу Билал
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Накаяма Юта
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Кастанер Жервейн
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
7
58%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
14
22
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
6
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
5
36%
6
27%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
5
56%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
4
24%
4
33%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
2
8%
8
38%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
3
12%
4
19%
61-75
8
32%
5
24%
76-90
Пропущено
31
34
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 17
3
10%
8
24%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
6
19%
6
18%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
7
23%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1
НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|23
|17
|1
|5
|57 - 29
|52
|3.
|Фейеноорд
|23
|16
|3
|4
|55 - 20
|51
|4.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|5.
|АЗ Алкмаар
|23
|14
|3
|6
|45 - 27
|45
|6.
|Витесс
|23
|11
|4
|8
|28 - 37
|37
|7.
|Утрехт
|23
|10
|6
|7
|40 - 30
|36
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|23
|9
|3
|11
|39 - 50
|30
|10.
|Хераклес
|1:0
|24
|7
|5
|12
|25 - 32
|26
|11.
|Гронинген
|23
|6
|8
|9
|26 - 32
|26
|12.
|Херенвен
|23
|7
|4
|12
|21 - 34
|25
|13.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|15.
|Виллем II
|23
|6
|3
|14
|21 - 42
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|24
|4
|5
|15
|18 - 38
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|3.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|1:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|11.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|15.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|16.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|0:1
|12
|2
|1
|9
|10 - 25
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|1:0
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2