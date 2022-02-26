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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
20' Гол
Де ла Торре Лука
44'

Ход матча

20'
Де ла Торре Лука
(Уахим Анас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
ПЕК Зволле
2.22
4.94
9.77
Все Коэффициенты
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
30
Уахим
Анас
7
Басачикоглу
Билал
9
Бакыш
Синан
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
23
Рейндерс
Элиано
6
Саймак
Мустафа
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
5
Паал
Кеннет
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
Хераклес
4-2-3-1
ПЕК Зволле
3-5-2

История личных встреч

Хераклес
ПЕК Зволле

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:3
К
3:2
Э
1:1
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.17
Бюргзорг Делано 4 0.17
Аззауи Исмаил 3 0.13
Лаурсен Николай 3 0.13
Влут Рай 3 (1) 0.13
Бакыш Синан 2 0.08
Киомурцоглу Орестис 2 0.08
Басачикоглу Билал 1 0.04
Де ла Торре Лука 1 0.04
Ренте Марко 1 0.04
Кваглиата Джакомо 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.17
Mees de Wit 4 0.17
Ван Полен Брам 3 (2) 0.13
Ван Ден Белт Томас 2 0.08
Дарфалу Усама 1 0.04
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 8 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Басачикоглу Билал 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Накаяма Юта 4 0
Вут Симен 2 1
Ван Ден Белт Томас 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
7
58%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

14
22
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
6
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
5
36%
6
27%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
5
56%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
4
24%
4
33%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
2
8%
8
38%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
3
12%
4
19%
61-75
8
32%
5
24%
76-90

Пропущено

31
34
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 17
3
10%
8
24%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
6
19%
6
18%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
7
23%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1
НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 23 17 1 5 57 - 29 52
3. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
4. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
5. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
6. Витесс 23 11 4 8 28 - 37 37
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Хераклес 1:0 24 7 5 12 25 - 32 26
11. Гронинген 23 6 8 9 26 - 32 26
12. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
13. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
14. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 0:1 24 4 5 15 18 - 38 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
4. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 1:0 13 7 3 3 18 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
15. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
16. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 0:1 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
6. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 0:1 12 2 1 9 10 - 25 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 1:0 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
ПЕК Зволле
2.22
4.94
9.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хераклес 1:0 ПЕК Зволле онлайн


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Хераклес
ПЕК Зволле

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