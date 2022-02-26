Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Киомурцоглу Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Лаурсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Фадига Ноа из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

39' Саймак Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Редан Дайшон нанес удар головой, но Янис Бласвич спокойно отбил мяч.

36' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Как он промахнулся? Джакомо Квальята имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Хераклес

32' Клемент Пелле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Кнустер Матс пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

30' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Саймак Мустафа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

27' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

26' Бакыш Синан нанес удар головой, но Костас Лампроу спокойно отбил мяч.

26' Киомурцоглу Орестис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Плохо сыграл Вут Симен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Бакыш Синан пробил со штрафного прямо в стенку

21' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Де ла Торре Лука первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

19' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Кнустер Матс нанес удар головой, но Костас Лампроу спокойно отбил мяч.

18' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лаурсен Николай нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

16' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

16' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Хераклес выполняет удар от ворот.

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Хераклес

13' Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Бакыш Синан из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Игрок Бакыш Синан из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Костас Лампроу не дал случится голу! Лаурсен Николай должен был забивать, но Костас Лампроу сделал отличный сейв

6' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Какой промах! Джакомо Квальята имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

1' Плохо сыграл Накаяма Юта - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хераклес начинает с центра поля