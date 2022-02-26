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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6788
ПЕК Зволле
0'
1:0
19' Гол
Де ла Торре Лука
2:0
55' Гол
Бакыш Синан
90'+4

Ход матча

19'
Де ла Торре Лука
(Уахим Анас)
1:0
46'
 
Ван дер Верфф Майкел
Вут Симен
46'
 
Андерсон Джаван
Саймак Мустафа
55'
Бакыш Синан
2:0
59'
 
Де Вал Макс
Ван Ден Белт Томас
62'
Ханссон Эмиль
Уахим Анас
 
62'
Хоогма Джастин
Басачикоглу Билал
 
71'
 
Аджич Лука
Клемент Пелле
71'
 
Кастанер Жервейн
Рейндерс Элиано
75'
Арментерос Самуэль
Бакыш Синан
 
84'
Сиерра Элиас
Де ла Торре Лука
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
30
Уахим
Анас
7
Басачикоглу
Билал
9
Бакыш
Синан
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
23
Рейндерс
Элиано
6
Саймак
Мустафа
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
5
Паал
Кеннет
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
Хераклес
4-2-3-1
ПЕК Зволле
3-5-2

История личных встреч

Хераклес
ПЕК Зволле

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:3
К
3:2
Э
1:1
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.17
Бюргзорг Делано 4 0.17
Аззауи Исмаил 3 0.13
Бакыш Синан 3 0.13
Лаурсен Николай 3 0.13
Влут Рай 3 (1) 0.13
Киомурцоглу Орестис 2 0.08
Басачикоглу Билал 1 0.04
Де ла Торре Лука 1 0.04
Ренте Марко 1 0.04
Кваглиата Джакомо 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.17
Mees de Wit 4 0.17
Ван Полен Брам 3 (2) 0.13
Ван Ден Белт Томас 2 0.08
Дарфалу Усама 1 0.04
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 8 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Басачикоглу Билал 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Накаяма Юта 4 0
Вут Симен 2 1
Ван Ден Белт Томас 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
6%
7
58%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

14
24
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
14%
6
25%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
5
36%
6
25%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
5
56%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
4
24%
4
33%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Забито

27
21
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
2
7%
8
38%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
7
26%
1
5%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
8
30%
30%
5
24%
76-90

Пропущено

31
36
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
3
10%
8
22%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
4
13%
6
17%
31-45
6
19%
7
19%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
7
23%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1
НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 23 17 1 5 57 - 29 52
3. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
4. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
5. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
6. Витесс 23 11 4 8 28 - 37 37
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Гронинген 0:0 24 6 9 9 26 - 32 27
11. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
12. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
13. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
14. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
15. Виллем II 0:0 24 6 4 14 21 - 42 22
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
4. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Виллем II 0:0 12 4 1 7 10 - 18 13
10. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
11. Гронинген 0:0 12 2 7 3 9 - 9 13
12. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
15. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
6. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 0:0 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Виллем II 0:0 12 2 3 7 11 - 24 9
15. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хераклес 2:0 ПЕК Зволле онлайн


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