Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

93' Должен был быть гол! Лаурсен Николай имел отличный шанс, но Костас Лампроу не дал голу состоятся!

93' Элиас Сиерра из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

93' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Удар от ворот произведет Хераклес

92' Как он промахнулся? Дарфалу Усама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Элиас Сиерра имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

90' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

90' Андерсон Джаван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Элиас Сиерра наказан за толчок Паал Кеннет

88' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Хорошую попытку сделал Дарфалу Усама . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Де ла Торре Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Аджич Лука нанес удар издали, а Янис Бласвич отбил его обратно в игру!

80' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

78' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Киомурцоглу Орестис пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

73' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Хераклес

72' Киомурцоглу Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Голкипер мог бы сыграть и получше

72' Киомурцоглу Орестис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Джакомо Квальята предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Джакомо Квальята нанес удар, но промахнулся очень сильно.

67' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

66' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Игрок Фадига Ноа из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Какой промах! Бакыш Синан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

63' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает отличный кросс...

63' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Бакыш Синан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

60' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Бакыш Синан забивает ударом с левой ноги!

55' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Басачикоглу Билал из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

53' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Бакыш Синан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

51' Хераклес выполняет удар от ворот.

49' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Уахим Анас из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

46' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля