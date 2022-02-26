Словакия: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Ружомберок
19
Фабиш
Лукаш
99
Лука
Якуб
15
Герец
Штефан
11
Кочан
Матей
18
Бодя
Мартин
23
Шимчак
Милан
32
Гашек
Филип
52
Adam
Pajer
20
Dan
Ozvolda
24
Ahmed
Fofana
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
99 Лука ЯкубЗащитник
- Защитник
-
15 Герец ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шимчак МиланЗащитник
-
32 Гашек ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Adam PajerПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Dan OzvoldaНападающий
-
24 Ahmed FofanaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Нападающий
-
-
19 Ladji Malle
-
27 Ivan Straka
-
Главный тренер: Martin Bittengl
История личных встреч
Ружомберок
Погронье
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|7
|0.32
|Кочан Матей
|6 (5)
|0.27
|Бодя Мартин
|4
|0.18
|Масло Ян
|4
|0.18
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.14
|Бобчек Томаш
|2
|0.09
|Шефчик Самуэль
|2
|0.09
|Такач Далибор
|1
|0.05
|Фабиш Лукаш
|1
|0.05
|Герец Штефан
|1
|0.05
|Костадинов Тихомир
|1
|0.05
|Рымаренко Мартин
|1
|0.05
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|Мрва Марио
|1
|0.05
|Лихи Филип
|1
|0.05
|Допатер Михал
|1
|0.05
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.27
|Ladji Malle
|2
|0.09
|Мигалик Ярослав
|2 (2)
|0.09
|Бадоло Седрик
|2
|0.09
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.09
|Загуменски Тимотей
|1
|0.05
|Dan Ozvolda
|1
|0.05
|Andrej Strba
|1
|0.05
|Благут Патрик
|0
|0
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|6
|0
|Мадленяк Матей
|5
|0
|Кочан Матей
|4
|0
|Крайчирик Иван
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Бобчек Томаш
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
|Лука Якуб
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|5
|0
|Adam Pajer
|4
|0
|Мазань Петер
|3
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Лашик Ричард
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Капор Милован
|1
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Саннех Мухаммед
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Ahmed Fofana
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
6
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
11%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
6
33%
1
17%
61-75
3
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
25
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
17%
2
8%
1-15
3
50%
4
16%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
17%
5
20%
61-75
1
17%
6
24%
76-90
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
21%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
6
32%
3
25%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
12
22
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
5
42%
3
14%
61-75
3
25%
5
23%
76-90
Забито
37
18
16 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
6
16%
4
22%
1-15
2
5%
2
11%
16-30
8
22%
4
22%
31-45
9
24%
3
17%
46-60
7
19%
4
22%
61-75
5
14%
1
6%
76-90
Пропущено
18
47
7 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 19
2
11%
4
9%
1-15
3
17%
4
9%
16-30
2
11%
13
28%
31-45
1
6%
7
15%
46-60
6
33%
8
17%
61-75
4
22%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1
ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|21
|15
|5
|1
|49 - 16
|50
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|21
|13
|6
|2
|29 - 9
|45
|3.
|Ружомберок
|0:0
|22
|10
|9
|3
|38 - 17
|39
|4.
|ДАК
|1:0
|22
|10
|6
|6
|26 - 22
|36
|5.
|Жилина
|0:1
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|6.
|Середь
|0:1
|22
|8
|5
|9
|26 - 28
|29
|7.
|Сеница
|1:0
|22
|7
|6
|9
|22 - 33
|27
|8.
|Тренчин
|1:0
|22
|7
|6
|9
|31 - 31
|27
|9.
|Земплин
|0:1
|22
|7
|2
|13
|20 - 31
|23
|10.
|Злате Моравце
|1:0
|22
|5
|7
|10
|22 - 34
|22
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|12.
|Погронье
|0:0
|22
|2
|5
|15
|19 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|11
|8
|3
|0
|28 - 5
|27
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|3.
|ДАК
|1:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|4.
|Ружомберок
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 6
|20
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|6.
|Жилина
|0:1
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Середь
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 12
|16
|8.
|Сеница
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|9.
|Тренчин
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|10.
|Земплин
|0:1
|11
|4
|0
|7
|12 - 16
|12
|11.
|Злате Моравце
|1:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Погронье
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|11
|7
|3
|1
|13 - 3
|24
|2.
|Слован Братислава
|0:0
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Ружомберок
|0:0
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|4.
|ДАК
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|5.
|Жилина
|0:1
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|6.
|Середь
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|7.
|Сеница
|1:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 18
|12
|8.
|Тренчин
|1:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Земплин
|0:1
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|10.
|Злате Моравце
|1:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|11.
|Погронье
|0:0
|11
|1
|1
|9
|6 - 25
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|11
|0
|3
|8
|9 - 27
|3