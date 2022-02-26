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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Погронье
0' 14'
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Погронье
1.43
4.85
7.30
Все Коэффициенты
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
99
Лука
Якуб
2
Мойжиш
Александр
15
Герец
Штефан
4
Лютеран
Оливер
6
Лихи
Филип
31
Рымаренко
Мартин
11
Кочан
Матей
9
Регали
Мартин
18
Бодя
Мартин
1
Сланчик
Адриан
22
Саннех
Мухаммед
3
Капор
Милован
38
Martin
Klabnik
23
Шимчак
Милан
32
Гашек
Филип
29
Бангала
Давид
52
Adam
Pajer
35
Мигалик
Ярослав
20
Dan
Ozvolda
24
Ahmed
Fofana
Ружомберок
4-2-3-1
Погронье
4-4-2

История личных встреч

Ружомберок
Погронье

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
СГБ
1:0
СГБ
1:0
С
2:2
С
0:0
ТМС
3:1
С
1:2
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.32
Кочан Матей 6 (5) 0.27
Бодя Мартин 4 0.18
Масло Ян 4 0.18
Бренкус Адам 3 (1) 0.14
Бобчек Томаш 2 0.09
Шефчик Самуэль 2 0.09
Такач Далибор 1 0.05
Фабиш Лукаш 1 0.05
Герец Штефан 1 0.05
Костадинов Тихомир 1 0.05
Рымаренко Мартин 1 0.05
Мадленяк Матей 1 0.05
Мрва Марио 1 0.05
Лихи Филип 1 0.05
Допатер Михал 1 0.05
Домонкос Кристоф 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.27
Ladji Malle 2 0.09
Мигалик Ярослав 2 (2) 0.09
Бадоло Седрик 2 0.09
Мазань Петер 2 (1) 0.09
Загуменски Тимотей 1 0.05
Dan Ozvolda 1 0.05
Andrej Strba 1 0.05
Благут Патрик 0 0
Да Силва Адлер 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 6 0
Мадленяк Матей 5 0
Кочан Матей 4 0
Крайчирик Иван 3 0
Лютеран Оливер 3 0
Костадинов Тихомир 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Герец Штефан 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Танцик Якуб 1 0
Лука Якуб 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 5 0
Adam Pajer 4 0
Мазань Петер 3 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Лашик Ричард 2 0
Благут Патрик 2 0
Капор Милован 1 0
Коковас Стелиос 1 0
Саннех Мухаммед 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Andrej Strba 1 0
Ahmed Fofana 1 0
Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
11%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
6
33%
1
17%
61-75
3
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
25
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
17%
2
8%
1-15
3
50%
4
16%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
17%
5
20%
61-75
1
17%
6
24%
76-90

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
21%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
6
32%
3
25%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

12
22
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
5
42%
3
14%
61-75
3
25%
5
23%
76-90

Забито

37
18
16 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
6
16%
4
22%
1-15
2
5%
2
11%
16-30
8
22%
4
22%
31-45
9
24%
3
17%
46-60
7
19%
4
22%
61-75
5
14%
1
6%
76-90

Пропущено

18
47
7 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 19
2
11%
4
9%
1-15
3
17%
4
9%
16-30
2
11%
13
28%
31-45
1
6%
7
15%
46-60
6
33%
8
17%
61-75
4
22%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1
ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 21 15 5 1 49 - 16 50
2. Спартак Трнава 0:0 21 13 6 2 29 - 9 45
3. Ружомберок 0:0 22 10 9 3 38 - 17 39
4. ДАК 1:0 22 10 6 6 26 - 22 36
5. Жилина 0:1 22 8 6 8 34 - 32 30
6. Середь 0:1 22 8 5 9 26 - 28 29
7. Сеница 1:0 22 7 6 9 22 - 33 27
8. Тренчин 1:0 22 7 6 9 31 - 31 27
9. Земплин 0:1 22 7 2 13 20 - 31 23
10. Злате Моравце 1:0 22 5 7 10 22 - 34 22
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 22 5 5 12 25 - 42 20
12. Погронье 0:0 22 2 5 15 19 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 11 8 3 0 28 - 5 27
2. Спартак Трнава 0:0 10 6 3 1 16 - 6 21
3. ДАК 1:0 11 6 3 2 15 - 11 21
4. Ружомберок 0:0 11 5 5 1 18 - 6 20
5. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 11 5 2 4 16 - 15 17
6. Жилина 0:1 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Середь 0:1 11 5 1 5 15 - 12 16
8. Сеница 1:0 11 4 3 4 12 - 15 15
9. Тренчин 1:0 11 4 3 4 19 - 14 15
10. Земплин 0:1 11 4 0 7 12 - 16 12
11. Злате Моравце 1:0 11 2 5 4 11 - 12 11
12. Погронье 0:0 11 1 4 6 13 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 11 7 3 1 13 - 3 24
2. Слован Братислава 0:0 10 7 2 1 21 - 11 23
3. Ружомберок 0:0 11 5 4 2 20 - 11 19
4. ДАК 1:0 11 4 3 4 11 - 11 15
5. Жилина 0:1 11 3 4 4 15 - 18 13
6. Середь 0:1 11 3 4 4 11 - 16 13
7. Сеница 1:0 11 3 3 5 10 - 18 12
8. Тренчин 1:0 11 3 3 5 12 - 17 12
9. Земплин 0:1 11 3 2 6 8 - 15 11
10. Злате Моравце 1:0 11 3 2 6 11 - 22 11
11. Погронье 0:0 11 1 1 9 6 - 25 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 11 0 3 8 9 - 27 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Погронье
1.43
4.85
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 0:0 Погронье онлайн


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