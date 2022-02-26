Словакия: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Ружомберок
16' Желтая карточкаГашек Филип
30' Желтая карточкаБангала Давид
37' Желтая карточкаAdam Pajer
1:0
54' ГолЛихи Филип
59' Желтая карточкаЛютеран Оливер
69' Желтая карточкаБодя Мартин
83' Желтая карточкаРегали Мартин
Ход матча
16'
30'
37'
54'
1:0
59'
69'
83'
19
Фабиш
Лукаш
99
Лука
Якуб
15
Герец
Штефан
11
Кочан
Матей
18
Бодя
Мартин
23
Шимчак
Милан
20
Dan
Ozvolda
52
Adam
Pajer
32
Гашек
Филип
24
Ahmed
Fofana
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
99 Лука ЯкубЗащитник
- Защитник
-
15 Герец ШтефанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шимчак МиланЗащитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
-
52 Adam PajerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Гашек ФилипНападающий
-
24 Ahmed FofanaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Нападающий
-
-
19 Ladji Malle
-
27 Ivan Straka
-
Главный тренер: Martin Bittengl
История личных встреч
Ружомберок
Погронье
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|7
|0.32
|Кочан Матей
|6 (5)
|0.27
|Бодя Мартин
|4
|0.18
|Масло Ян
|4
|0.18
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.14
|Бобчек Томаш
|2
|0.09
|Шефчик Самуэль
|2
|0.09
|Лихи Филип
|2
|0.09
|Такач Далибор
|1
|0.05
|Фабиш Лукаш
|1
|0.05
|Герец Штефан
|1
|0.05
|Костадинов Тихомир
|1
|0.05
|Рымаренко Мартин
|1
|0.05
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|Мрва Марио
|1
|0.05
|Допатер Михал
|1
|0.05
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.27
|Ladji Malle
|2
|0.09
|Мигалик Ярослав
|2 (2)
|0.09
|Бадоло Седрик
|2
|0.09
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.09
|Загуменски Тимотей
|1
|0.05
|Dan Ozvolda
|1
|0.05
|Andrej Strba
|1
|0.05
|Благут Патрик
|0
|0
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|7
|0
|Мадленяк Матей
|5
|0
|Кочан Матей
|4
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Крайчирик Иван
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Бобчек Томаш
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Лука Якуб
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|5
|0
|Adam Pajer
|5
|0
|Мазань Петер
|3
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Лашик Ричард
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Капор Милован
|1
|0
|Гашек Филип
|1
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Саннех Мухаммед
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Бангала Давид
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Ahmed Fofana
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
6
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
11%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
5
26%
1
17%
46-60
6
32%
1
17%
61-75
3
16%
1
17%
76-90
Пропущено
6
26
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
1
17%
2
8%
1-15
3
50%
4
15%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
17%
5
19%
61-75
1
17%
6
23%
76-90
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
21%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
6
32%
3
25%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
12
22
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
5
42%
3
14%
61-75
3
25%
5
23%
76-90
Забито
38
18
16 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
6
16%
4
22%
1-15
2
5%
2
11%
16-30
8
21%
4
22%
31-45
10
26%
3
17%
46-60
7
18%
4
22%
61-75
5
13%
1
6%
76-90
Пропущено
18
48
7 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 20
2
11%
4
8%
1-15
3
17%
4
8%
16-30
2
11%
13
27%
31-45
1
6%
8
17%
46-60
6
33%
8
17%
61-75
4
22%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1
ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|21
|15
|5
|1
|49 - 16
|50
|2.
|Спартак Трнава
|21
|13
|6
|2
|29 - 9
|45
|3.
|Ружомберок
|22
|11
|8
|3
|39 - 17
|41
|4.
|ДАК
|22
|10
|6
|6
|28 - 23
|36
|5.
|Середь
|22
|9
|5
|8
|28 - 28
|32
|6.
|Жилина
|22
|8
|6
|8
|35 - 34
|30
|7.
|Сеница
|22
|7
|6
|9
|22 - 33
|27
|8.
|Тренчин
|22
|6
|7
|9
|32 - 33
|25
|9.
|Земплин
|22
|7
|2
|13
|20 - 31
|23
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|22
|5
|6
|11
|27 - 43
|21
|11.
|Злате Моравце
|22
|4
|7
|11
|22 - 36
|19
|12.
|Погронье
|22
|2
|4
|16
|19 - 47
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|11
|8
|3
|0
|28 - 5
|27
|2.
|Ружомберок
|11
|6
|4
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Спартак Трнава
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|4.
|ДАК
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|5.
|Середь
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|7.
|Жилина
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Сеница
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|9.
|Тренчин
|11
|3
|4
|4
|20 - 16
|13
|10.
|Земплин
|11
|4
|0
|7
|12 - 16
|12
|11.
|Злате Моравце
|11
|2
|5
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Погронье
|11
|1
|4
|6
|13 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|11
|7
|3
|1
|13 - 3
|24
|2.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Ружомберок
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|4.
|ДАК
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|5.
|Жилина
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Середь
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|7.
|Сеница
|11
|3
|3
|5
|10 - 18
|12
|8.
|Тренчин
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Земплин
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|10.
|Злате Моравце
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|0
|4
|7
|11 - 28
|4
|12.
|Погронье
|11
|1
|0
|10
|6 - 26
|3