Словакия: Суперлига 2021-2022
1:0
3' ГолКрстович Никола
Ход матча
3'
1:0
78
Пинту
Алекс
31
Дэвис
Эрик
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
16
Илько
Патрик
43
Мраз
Филип
29
Дурис
Давид
11
Машике
Элвис
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Lucian Vera
-
Главный тренер: Joao Pedro
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
11 Машике ЭлвисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Mario Sauer
-
Главный тренер: Кернак Петер
История личных встреч
ДАК
Жилина
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
29 матчей
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|3
|0.14
|Хахн Янош
|3
|0.14
|Крстович Никола
|3
|0.14
|Шефер Андраш
|3
|0.14
|Шарани Зуберу
|3
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.09
|Балич Андрия
|2
|0.09
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.09
|Кружляк Доминик
|2 (1)
|0.09
|Димун Милан
|1
|0.05
|Бескоровайный Данил
|1
|0.05
|Муму Брахим
|1
|0.05
|Дивкович Марко
|0
|0
|Дэвис Эрик
|0
|0
|Веселовски Доминик
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Фабри Андрей
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|6 (1)
|0.27
|Ямбор Тимотей
|4
|0.18
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.14
|Минарик Ян
|3
|0.14
|Капралик Адриан
|3
|0.14
|Дурис Давид
|2
|0.09
|Паур Якуб
|2
|0.09
|Яношик Лукаш
|2
|0.09
|Слука Бранислав
|1
|0.05
|Ананг Бенсон
|1
|0.05
|Копас Адам
|1 (1)
|0.05
|Кивиор Якуб
|1
|0.05
|Илько Патрик
|1
|0.05
|Немчик Томаш
|1
|0.05
|Mario Sauer
|1
|0.05
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Гоно Мирослав
|0
|0
|Гольян Адам
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Андрия
|4
|0
|Димун Милан
|4
|0
|Шефер Андраш
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Хахн Янош
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Шарани Зуберу
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lucian Vera
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фазлагич Энис
|6
|0
|Ананг Бенсон
|4
|0
|Слебодник Тибор
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Паур Якуб
|3
|0
|Мраз Филип
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Копас Адам
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Гольян Адам
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
43%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
7
44%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
36%
5
26%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Забито
25
33
14 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
24%
8
24%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
7
28%
8
24%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
5
20%
3
9%
61-75
3
12%
7
21%
76-90
Пропущено
22
30
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 18
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
5
23%
8
27%
61-75
5
23%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0
ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1
Жилина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2
Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|21
|15
|5
|1
|49 - 16
|50
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|21
|13
|6
|2
|29 - 9
|45
|3.
|Ружомберок
|0:0
|22
|10
|9
|3
|38 - 17
|39
|4.
|ДАК
|1:0
|22
|10
|6
|6
|26 - 22
|36
|5.
|Жилина
|0:1
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|6.
|Середь
|0:1
|22
|8
|5
|9
|26 - 28
|29
|7.
|Сеница
|1:0
|22
|7
|6
|9
|22 - 33
|27
|8.
|Тренчин
|1:0
|22
|7
|6
|9
|31 - 31
|27
|9.
|Земплин
|0:1
|22
|7
|2
|13
|20 - 31
|23
|10.
|Злате Моравце
|1:0
|22
|5
|7
|10
|22 - 34
|22
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|12.
|Погронье
|0:0
|22
|2
|5
|15
|19 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|11
|8
|3
|0
|28 - 5
|27
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|3.
|ДАК
|1:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|4.
|Ружомберок
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 6
|20
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|6.
|Жилина
|0:1
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Середь
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 12
|16
|8.
|Сеница
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|9.
|Тренчин
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|10.
|Земплин
|0:1
|11
|4
|0
|7
|12 - 16
|12
|11.
|Злате Моравце
|1:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Погронье
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|11
|7
|3
|1
|13 - 3
|24
|2.
|Слован Братислава
|0:0
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Ружомберок
|0:0
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|4.
|ДАК
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|5.
|Жилина
|0:1
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|6.
|Середь
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|7.
|Сеница
|1:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 18
|12
|8.
|Тренчин
|1:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Земплин
|0:1
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|10.
|Злате Моравце
|1:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|11.
|Погронье
|0:0
|11
|1
|1
|9
|6 - 25
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|11
|0
|3
|8
|9 - 27
|3