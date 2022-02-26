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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ДАК
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Жилина
0'
1:0
3' Гол
Крстович Никола
13'

Ход матча

3'
Крстович Никола
1:0
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Жилина
1.80
4.02
4.05
Все Коэффициенты
1
Рикарду
Абел
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
31
Дэвис
Эрик
17
Андзуана
Иоан
77
Небыла
Себастьян
6
Балич
Андрия
7
Шарани
Зуберу
45
Крстович
Никола
9
Хахн
Янош
22
Петраш
Самуэл
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
45
Овусу
Ричмонд
16
Илько
Патрик
6
Гоно
Мирослав
24
Слебодник
Тибор
43
Мраз
Филип
29
Дурис
Давид
11
Машике
Элвис
ДАК
4-4-2
Жилина
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Жилина

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

29 матчей

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
СГА
2:1
СГА
3:3
С
1:1
С
4:1
СГА
2:0
С
2:2
С
1:0
СГА
1:2
СГА
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 3 0.14
Хахн Янош 3 0.14
Крстович Никола 3 0.14
Шефер Андраш 3 0.14
Шарани Зуберу 3 0.14
Ламкель Зе Дидье 2 0.09
Балич Андрия 2 0.09
Тайво Абдулрахман 2 0.09
Кружляк Доминик 2 (1) 0.09
Димун Милан 1 0.05
Бескоровайный Данил 1 0.05
Муму Брахим 1 0.05
Дивкович Марко 0 0
Дэвис Эрик 0 0
Веселовски Доминик 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Фабри Андрей 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 6 (1) 0.27
Ямбор Тимотей 4 0.18
Мыслович Патрик 3 (1) 0.14
Минарик Ян 3 0.14
Капралик Адриан 3 0.14
Дурис Давид 2 0.09
Паур Якуб 2 0.09
Яношик Лукаш 2 0.09
Слука Бранислав 1 0.05
Ананг Бенсон 1 0.05
Копас Адам 1 (1) 0.05
Кивиор Якуб 1 0.05
Илько Патрик 1 0.05
Немчик Томаш 1 0.05
Mario Sauer 1 0.05
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0
Гоно Мирослав 0 0
Гольян Адам 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Андрия 4 0
Димун Милан 4 0
Шефер Андраш 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Хахн Янош 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Шарани Зуберу 2 0
Нджие Сейни 2 0
Кружляк Доминик 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Крстович Никола 1 0
Пинту Алекс 1 0
Дивкович Марко 1 0
Николаеску Йон 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Муму Брахим 1 0
Lucian Vera 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фазлагич Энис 6 0
Ананг Бенсон 4 0
Слебодник Тибор 4 0
Немчик Томаш 4 0
Паур Якуб 3 0
Мраз Филип 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Копас Адам 2 0
Слука Бранислав 2 0
Руснак Матуш 2 0
Яношик Лукаш 1 0
Минарик Ян 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Капралик Адриан 1 0
Гольян Адам 1 0
Ямбор Тимотей 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
43%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
7
44%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
36%
5
26%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
5
26%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Забито

25
33
14 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
24%
8
24%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
7
28%
8
24%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
5
20%
3
9%
61-75
3
12%
7
21%
76-90

Пропущено

22
30
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 18
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
5
23%
8
27%
61-75
5
23%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0
ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1
Жилина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2
Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 21 15 5 1 49 - 16 50
2. Спартак Трнава 0:0 21 13 6 2 29 - 9 45
3. Ружомберок 0:0 22 10 9 3 38 - 17 39
4. ДАК 1:0 22 10 6 6 26 - 22 36
5. Жилина 0:1 22 8 6 8 34 - 32 30
6. Середь 0:1 22 8 5 9 26 - 28 29
7. Сеница 1:0 22 7 6 9 22 - 33 27
8. Тренчин 1:0 22 7 6 9 31 - 31 27
9. Земплин 0:1 22 7 2 13 20 - 31 23
10. Злате Моравце 1:0 22 5 7 10 22 - 34 22
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 22 5 5 12 25 - 42 20
12. Погронье 0:0 22 2 5 15 19 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 11 8 3 0 28 - 5 27
2. Спартак Трнава 0:0 10 6 3 1 16 - 6 21
3. ДАК 1:0 11 6 3 2 15 - 11 21
4. Ружомберок 0:0 11 5 5 1 18 - 6 20
5. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 11 5 2 4 16 - 15 17
6. Жилина 0:1 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Середь 0:1 11 5 1 5 15 - 12 16
8. Сеница 1:0 11 4 3 4 12 - 15 15
9. Тренчин 1:0 11 4 3 4 19 - 14 15
10. Земплин 0:1 11 4 0 7 12 - 16 12
11. Злате Моравце 1:0 11 2 5 4 11 - 12 11
12. Погронье 0:0 11 1 4 6 13 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 11 7 3 1 13 - 3 24
2. Слован Братислава 0:0 10 7 2 1 21 - 11 23
3. Ружомберок 0:0 11 5 4 2 20 - 11 19
4. ДАК 1:0 11 4 3 4 11 - 11 15
5. Жилина 0:1 11 3 4 4 15 - 18 13
6. Середь 0:1 11 3 4 4 11 - 16 13
7. Сеница 1:0 11 3 3 5 10 - 18 12
8. Тренчин 1:0 11 3 3 5 12 - 17 12
9. Земплин 0:1 11 3 2 6 8 - 15 11
10. Злате Моравце 1:0 11 3 2 6 11 - 22 11
11. Погронье 0:0 11 1 1 9 6 - 25 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 11 0 3 8 9 - 27 3
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Жилина
1.80
4.02
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 1:0 Жилина онлайн


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