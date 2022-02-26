Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Фалмер
16' Желтая карточкаКукурелья Марк
0:1
17' ГолКэш Мэтти
19' Желтая карточкаКэш Мэтти
25' Желтая карточкаТроссар Леандро
25' Желтая карточкаСоарес Дуглас
40' Желтая карточкаМингс Тайрон
40' Желтая карточкаУоткинс Олли
Ход матча
16'
17'
0:1
19'
25'
25'
40'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
15
Модер
Якуб
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
27
Динь
Люка
41
Рамси
Джакоб
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Леонард МаркПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ингс ДэнниНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
-
18 Янг ЭшлиНападающий
-
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Астон Вилла
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.31
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.15
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.15
|Уэлбек Данни
|3
|0.12
|Уэбстер Адам
|2
|0.08
|Мвепу Энок
|1
|0.04
|Даффи Шейн
|1
|0.04
|Бёрн Дэн
|1
|0.04
|Модер Якуб
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.2
|Рамси Джакоб
|5
|0.2
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.16
|Макгинн Джон
|3
|0.12
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.08
|Кэш Мэтти
|2
|0.08
|Конса Эзри
|2
|0.08
|Бэйли Леон
|1
|0.04
|Мингс Тайрон
|1
|0.04
|Таргетт Мэтт
|1
|0.04
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.04
|Хаус Кортни
|1
|0.04
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|6
|0
|Биссума Ив
|6
|0
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Данк Льюис
|1
|1
|Троссар Леандро
|2
|0
|Макаллистер Алексис
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Конса Эзри
|4
|2
|Макгинн Джон
|6
|0
|Мингс Тайрон
|6
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
11%
5
42%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Забито
15
18
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
8
53%
4
22%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
21%
5
23%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
29%
7
32%
76-90
Забито
24
30
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
6
25%
6
20%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
9
38%
9
30%
76-90
Пропущено
29
38
15 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
4
14%
8
21%
1-15
6
21%
4
11%
16-30
5
17%
8
21%
31-45
4
14%
3
8%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
6
21%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1
Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4
Астон Вилла
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1
Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|24 - 20
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 29
|33
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 37
|30
|12.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|13.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|0:2 Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|24
|3
|12
|9
|22 - 30
|21
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|16.
|Брентфорд
|0:2 Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 10
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 10
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Брентфорд
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|17.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|18.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон 0:1 Астон Вилла
Исход игры
Брайтон
40.3% (50)
Ничья
37.9% (47)
Астон Вилла
21.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
33.06% (40)
Меньше
66.94% (81)
Обе команды забьют
Да
68.6% (83)
Нет
31.4% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (43)
1:0 Брайтон
21% (26)
1:2 Астон Вилла
14.5% (18)
2:1 Брайтон
13.7% (17)
2:0 Брайтон
4% (5)
0:1 Астон Вилла
3.2% (4)
3:2 Брайтон
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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