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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Астон Вилла
0'
16' Желтая карточка
Кукурелья Марк
0:1
17' Гол
Кэш Мэтти
19' Желтая карточка
Кэш Мэтти
25' Желтая карточка
Троссар Леандро
25' Желтая карточка
Соарес Дуглас
40' Желтая карточка
Мингс Тайрон
40' Желтая карточка
Уоткинс Олли
45'

Ход матча

16'
Кукурелья Марк
 
17'
0:1
Кэш Мэтти
19'
 
Кэш Мэтти
25'
Троссар Леандро
 
25'
 
Соарес Дуглас
40'
 
Мингс Тайрон
40'
 
Уоткинс Олли

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 124
Брайтон 40.3% (50)
X 37.9% (47)
Астон Вилла 21.8% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Астон Вилла
4.75
3.50
3.64
Все Коэффициенты
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
3
Кукурелья
Марк
2
Лемпти
Тарик
15
Модер
Якуб
8
Биссума
Ив
10
Макаллистер
Алексис
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
23
Коутиньо
Филиппе
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
Брайтон
3-5-2
Астон Вилла
4-3-1-2

История личных встреч

Брайтон
Астон Вилла

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:3
Ч
1:1
Ч
1:1
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.31
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.15
Троссар Леандро 4 (1) 0.15
Уэлбек Данни 3 0.12
Уэбстер Адам 2 0.08
Мвепу Энок 1 0.04
Даффи Шейн 1 0.04
Бёрн Дэн 1 0.04
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.2
Рамси Джакоб 5 0.2
Ингс Дэнни 4 (1) 0.16
Макгинн Джон 3 0.12
Буэндия Эмилиано 2 0.08
Коутиньо Филиппе 2 0.08
Кэш Мэтти 2 0.08
Конса Эзри 2 0.08
Бэйли Леон 1 0.04
Мингс Тайрон 1 0.04
Таргетт Мэтт 1 0.04
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.04
Хаус Кортни 1 0.04
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 6 0
Биссума Ив 6 0
Бёрн Дэн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Санчес Роберт 2 1
Данк Льюис 1 1
Троссар Леандро 2 0
Макаллистер Алексис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэш Мэтти 8 0
Конса Эзри 4 2
Макгинн Джон 6 0
Мингс Тайрон 6 0
Соарес Дуглас 5 0
Накамба Марвелус 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
8
53%
4
22%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
21%
5
23%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
29%
7
32%
76-90

Забито

24
30
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
6
25%
6
20%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
9
38%
9
30%
76-90

Пропущено

29
38
15 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
4
14%
8
21%
1-15
6
21%
4
11%
16-30
5
17%
8
21%
31-45
4
14%
3
8%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
6
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1
Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4
Астон Вилла
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1
Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон 0:1 Заявка 26 7 12 7 25 - 29 33
11. Астон Вилла 1:0 Заявка 25 9 3 13 32 - 37 30
12. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд 0:2 Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Бёрнли 1:1 Заявка 24 3 12 9 22 - 30 21
19. Уотфорд 0:0 Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла 1:0 Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон 0:1 Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
16. Брентфорд 0:2 Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли 1:1 Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон 0:1 Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 13 5 0 8 12 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд 0:0 Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
15. Брентфорд 0:2 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
16. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
17. Бёрнли 1:1 Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
18. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Брайтон 40.3% (50)
X 37.9% (47)
Астон Вилла 21.8% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Астон Вилла
4.75
3.50
3.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брайтон 0:1 Астон Вилла онлайн


Прогнозы на матч Брайтон 0:1 Астон Вилла

Исход игры
Брайтон
40.3% (50)
Ничья
37.9% (47)
Астон Вилла
21.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
33.06% (40)
Меньше
66.94% (81)
Обе команды забьют
Да
68.6% (83)
Нет
31.4% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (43)
1:0 Брайтон
21% (26)
1:2 Астон Вилла
14.5% (18)
2:1 Брайтон
13.7% (17)
2:0 Брайтон
4% (5)
0:1 Астон Вилла
3.2% (4)
3:2 Брайтон
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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