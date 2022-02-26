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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Манчестер Сити
0' 22'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 135
Эвертон 3% (4)
X 7.4% (10)
Манчестер Сити 89.6% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Манчестер Сити
14.75
6.80
1.31
Все Коэффициенты
Новости
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
2
Кенни
Джонджо
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
30
Ван
де
Бек
Донни
17
Айуоби
Алекс
7
Ришарлисон
24
Гордон
Энтони
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
47
Фоден
Фил
20
Силва
Бернарду
7
Стерлинг
Рахим
Эвертон
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Манчестер Сити

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

32 матча

34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
КЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.21
Ришарлисон 4 0.17
Гордон Энтони 3 0.13
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.13
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.13
Дукуре Абдулай 2 0.08
Кин Майкл 2 0.08
Айуоби Алекс 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.37
Марез Рияд 8 (4) 0.3
Де Брёйне Кевин 7 0.26
Силва Бернарду 7 0.26
Фоден Фил 6 0.22
Гюндоган Илкай 5 0.19
Родри Эрнандес 3 0.11
Лапорт Эмерик 3 0.11
Жезус Габриэль 2 0.07
Диаш Рубен 2 0.07
Грилиш Джек 2 0.07
Торрес Ферран 2 0.07
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 5 0
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Годфри Бен 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Грилиш Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
26
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
3
17%
6
23%
61-75
7
39%
5
19%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Забито

12
35
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
0
0%
7
20%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
2
17%
6
17%
31-45
3
25%
3
9%
46-60
5
42%
9
26%
61-75
0
0%
7
20%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
24%
1
10%
61-75
4
19%
3
30%
76-90

Забито

30
61
9 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
2
7%
10
16%
1-15
4
13%
7
11%
16-30
3
10%
11
18%
31-45
6
20%
6
10%
46-60
8
27%
15
25%
61-75
7
23%
12
20%
76-90

Пропущено

38
19
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
3
8%
5
26%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
8
21%
1
5%
31-45
4
11%
6
32%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
9
24%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1
Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 27 20 4 3 63 - 17 64
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Эвертон 0:0 Заявка 24 6 5 13 28 - 40 23
17. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
18. Бёрнли Заявка 24 3 12 9 22 - 30 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон 0:0 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 14 10 3 1 27 - 8 33
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
14. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
15. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
16. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
17. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
18. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон 0:0 Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 24'
    Спокойно после навеса от Стерлинга на выходе играет Пикфорд, который фиксирует снаряд в своих перчатках. Уверенно он сыграл и надежно.
  • 22'
    По проценту владения мячом впереди "Манчестер Сити", оно и понятно. По данному показателю у нас 33% против 67%. Солидное преимущество имеют манчестерцы над соперником, но это касается лишь территории.
  • 21'
    Стерлинг в итоге до мяча добрался, но толком головой он пробить не сумел. Снаряд полетел намного выше цели. Можно и нужно было здесь сыграть осторожнее.
  • Фол, нарушение
    20'
    Штрафной удар на левом фланге заработали горожане. Готовятся Фоден и де Брейне выполнить навес со стандарта. Смотрим, чем это все закончится.
  • Угловой
    19'
    Угловой удар разыграли футболисты "Манчестер Сити". Последовала подача с правого края на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.
  • 18'
    Фоден получил мяч на правом фланге, выполнил перевод в центр. Оттуда на Стерлинга пошел пас, но Рахим до сферы не добрался. Зато де Брейне сумел снабдить сферой Фодена, который с правого края выполнил прострел точно в защитника.
  • 17'
    Снова Гюндоган на левом фланге не смог совладать со снарядом, упустив его за лицевую линию. Судье не докажешь, что было касание соперником. От ворот.
  • 16'
    Такое ощущение, что не хватает игрокам "Манчестер Сити" какой-то изюминки впереди. Мяч контролируют они здорово, но этим все и заканчивается.
  • 15'
    15 минут встречи позади. Очередную атаку проводили игроки "Эвертона" по левому флангу, но Канселу добраться до снаряда не удалось.
  • 14'
    Неплохо контролируют сферу игроки "Эвертона". Удается им владеть инициативой у ворот соперника. Эдерсон выполняет прострел в штрафную, и Эдерсон играет на выходе, фиксируя снаряд в перчатках.
  • 13'
    Стерлинг получил мяч на левом краю, после чего выкатил снаряд в центр, откуда удар по воротам не смог нанести Фоден. Было опасно!
  • 12'
    Еще одна подача с левого фланга последовала в штрафную соперника. Скидывает Стоунз сферу на Стерлинга, у которого удар толком не получается.
  • 10'
    Гюндоган попытался заработать угловой удар у ворот соперника, но коснулся снаряда последним. По итогу манчестерцы не заработали даже корнера в этой ситуации.
  • 9'
    Не удалось по итогу в результате снаряда извлечь выгоды игрокам "ирисок". Отбиваются хозяева. Нам же показывают Лэмпарда, который с сосредоточенным видом смотрит за игрой.
  • Угловой
    8'
    Идут вперед игроки "Эвертона". Удается им на правом фланге заработать первый в матче угловой удар. Посмотрим, что из стандартного положения извлекут ливерпульцы.
  • 7'
    Родри попытался протиснуться к воротам соперника, но упустил игрок футбольный снаряд за пределы газона. Снаряд достается "ирискам".
  • Фол, нарушение
    6'
    Фоден цепляет соперника на правом фланге. Гордон по ноге получает сейчас удар. Сможет он встречу продолжить. Показывают нам Фодена, который решением рефери остался недоволен.
  • 4'
    Традиционно для себя активно стартовал "Манчестер Сити". "Эвертону" приходится бегать без мяча и пытаться зацепиться за футбольный снаряд.
  • Опасный момент
    3'
    Следует навес от де Брёйне, и кто-то из игроков "Сити" головой пробивает в сторону ворот. Снаряда улетает чуть выше цели. Не было рикошета. От ворот.
  • Фол, нарушение
    2'
    В своей первой же атаке зарабатывают футболисты "Манчестер Сити" штрафной удар. На правом фланге стандартное положение заработано.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча стартовала! Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Эвертон
3% (4)
Ничья
7.4% (10)
Манчестер Сити
89.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
66.39% (81)
Меньше
33.61% (41)
Обе команды забьют
Да
67.21% (82)
Нет
32.79% (40)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
28.9% (39)
0:2 Манчестер Сити
23% (31)
1:3 Манчестер Сити
20.7% (28)
0:1 Манчестер Сити
4.4% (6)
1:1 Ничья
3% (4)
1:4 Манчестер Сити
3% (4)
0:3 Манчестер Сити
2.2% (3)
2:1 Эвертон
1.5% (2)
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Эвертон
Манчестер Сити

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