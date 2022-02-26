Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Гудисон Парк
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
17
Айуоби
Алекс
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Алли ДелеПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
84 Сликер КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Манчестер Сити
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
32 матча
34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.21
|Ришарлисон
|4
|0.17
|Гордон Энтони
|3
|0.13
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.13
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.13
|Дукуре Абдулай
|2
|0.08
|Кин Майкл
|2
|0.08
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Рондон Саломон
|1
|0.04
|Дэвис Том
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.37
|Марез Рияд
|8 (4)
|0.3
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.26
|Силва Бернарду
|7
|0.26
|Фоден Фил
|6
|0.22
|Гюндоган Илкай
|5
|0.19
|Родри Эрнандес
|3
|0.11
|Лапорт Эмерик
|3
|0.11
|Жезус Габриэль
|2
|0.07
|Диаш Рубен
|2
|0.07
|Грилиш Джек
|2
|0.07
|Торрес Ферран
|2
|0.07
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.04
|Стоунс Джон
|1
|0.04
|Аке Натан
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|5
|0
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Годфри Бен
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
26
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
3
17%
6
23%
61-75
7
39%
5
19%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Забито
12
35
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
0
0%
7
20%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
2
17%
6
17%
31-45
3
25%
3
9%
46-60
5
42%
9
26%
61-75
0
0%
7
20%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
24%
1
10%
61-75
4
19%
3
30%
76-90
Забито
30
61
9 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
2
7%
10
16%
1-15
4
13%
7
11%
16-30
3
10%
11
18%
31-45
6
20%
6
10%
46-60
8
27%
15
25%
61-75
7
23%
12
20%
76-90
Пропущено
38
19
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
3
8%
5
26%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
8
21%
1
5%
31-45
4
11%
6
32%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
9
24%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1
Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|27
|20
|4
|3
|63 - 17
|64
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|24 - 20
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 30
|33
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|33 - 37
|30
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|13.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|24
|6
|5
|13
|28 - 40
|23
|17.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|3
|12
|9
|22 - 30
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 10
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 8
|33
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 10
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|18.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Эвертон
3% (4)
Ничья
7.4% (10)
Манчестер Сити
89.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
66.39% (81)
Меньше
33.61% (41)
Обе команды забьют
Да
67.21% (82)
Нет
32.79% (40)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
28.9% (39)
0:2 Манчестер Сити
23% (31)
1:3 Манчестер Сити
20.7% (28)
0:1 Манчестер Сити
4.4% (6)
1:1 Ничья
3% (4)
1:4 Манчестер Сити
3% (4)
0:3 Манчестер Сити
2.2% (3)
2:1 Эвертон
1.5% (2)
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