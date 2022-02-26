Угловой удар разыграли футболисты "Манчестер Сити". Последовала подача с правого края на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

Штрафной удар на левом фланге заработали горожане. Готовятся Фоден и де Брейне выполнить навес со стандарта. Смотрим, чем это все закончится.

Стерлинг в итоге до мяча добрался, но толком головой он пробить не сумел. Снаряд полетел намного выше цели. Можно и нужно было здесь сыграть осторожнее.

По проценту владения мячом впереди "Манчестер Сити", оно и понятно. По данному показателю у нас 33% против 67%. Солидное преимущество имеют манчестерцы над соперником, но это касается лишь территории.

Спокойно после навеса от Стерлинга на выходе играет Пикфорд, который фиксирует снаряд в своих перчатках. Уверенно он сыграл и надежно.

18' Фоден получил мяч на правом фланге, выполнил перевод в центр. Оттуда на Стерлинга пошел пас, но Рахим до сферы не добрался. Зато де Брейне сумел снабдить сферой Фодена, который с правого края выполнил прострел точно в защитника.

17' Снова Гюндоган на левом фланге не смог совладать со снарядом, упустив его за лицевую линию. Судье не докажешь, что было касание соперником. От ворот.

16' Такое ощущение, что не хватает игрокам "Манчестер Сити" какой-то изюминки впереди. Мяч контролируют они здорово, но этим все и заканчивается.

15' 15 минут встречи позади. Очередную атаку проводили игроки "Эвертона" по левому флангу, но Канселу добраться до снаряда не удалось.

14' Неплохо контролируют сферу игроки "Эвертона". Удается им владеть инициативой у ворот соперника. Эдерсон выполняет прострел в штрафную, и Эдерсон играет на выходе, фиксируя снаряд в перчатках.

13' Стерлинг получил мяч на левом краю, после чего выкатил снаряд в центр, откуда удар по воротам не смог нанести Фоден. Было опасно!

12' Еще одна подача с левого фланга последовала в штрафную соперника. Скидывает Стоунз сферу на Стерлинга, у которого удар толком не получается.

10' Гюндоган попытался заработать угловой удар у ворот соперника, но коснулся снаряда последним. По итогу манчестерцы не заработали даже корнера в этой ситуации.

9' Не удалось по итогу в результате снаряда извлечь выгоды игрокам "ирисок". Отбиваются хозяева. Нам же показывают Лэмпарда, который с сосредоточенным видом смотрит за игрой.

8' Идут вперед игроки "Эвертона". Удается им на правом фланге заработать первый в матче угловой удар. Посмотрим, что из стандартного положения извлекут ливерпульцы.

7' Родри попытался протиснуться к воротам соперника, но упустил игрок футбольный снаряд за пределы газона. Снаряд достается "ирискам".

6' Фоден цепляет соперника на правом фланге. Гордон по ноге получает сейчас удар. Сможет он встречу продолжить. Показывают нам Фодена, который решением рефери остался недоволен.

4' Традиционно для себя активно стартовал "Манчестер Сити". "Эвертону" приходится бегать без мяча и пытаться зацепиться за футбольный снаряд.

3' Следует навес от де Брёйне, и кто-то из игроков "Сити" головой пробивает в сторону ворот. Снаряда улетает чуть выше цели. Не было рикошета. От ворот.

2' В своей первой же атаке зарабатывают футболисты "Манчестер Сити" штрафной удар. На правом фланге стандартное положение заработано.