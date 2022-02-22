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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

Эвертон
Манчестер Сити

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

32 матча

34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
КЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.22
Ришарлисон 4 0.17
Гордон Энтони 3 0.13
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.13
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.13
Дукуре Абдулай 2 0.09
Кин Майкл 2 0.09
Айуоби Алекс 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.38
Марез Рияд 8 (4) 0.31
Де Брёйне Кевин 7 0.27
Силва Бернарду 7 0.27
Фоден Фил 6 0.23
Гюндоган Илкай 5 0.19
Родри Эрнандес 3 0.12
Лапорт Эмерик 3 0.12
Жезус Габриэль 2 0.08
Диаш Рубен 2 0.08
Грилиш Джек 2 0.08
Торрес Ферран 2 0.08
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 5 0
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Годфри Бен 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Грилиш Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
26
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
3
17%
6
23%
61-75
7
39%
5
19%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Забито

12
35
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
0
0%
7
20%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
2
17%
6
17%
31-45
3
25%
3
9%
46-60
5
42%
9
26%
61-75
0
0%
7
20%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
24%
1
10%
61-75
4
19%
3
30%
76-90

Забито

30
61
9 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
2
7%
10
16%
1-15
4
13%
7
11%
16-30
3
10%
11
18%
31-45
6
20%
6
10%
46-60
8
27%
15
25%
61-75
7
23%
12
20%
76-90

Пропущено

38
19
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
3
8%
5
26%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
8
21%
1
5%
31-45
4
11%
6
32%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
9
24%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1
Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 24 12 4 8 23 - 18 40
8. Тоттенхэм Заявка 24 12 3 9 31 - 32 39
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Кристал Пэлас Заявка 26 6 11 9 36 - 37 29
12. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 25 5 8 12 29 - 56 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Бёрнли Заявка 23 3 11 9 21 - 29 20
19. Уотфорд Заявка 25 5 3 17 25 - 47 18
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 2 5 13 - 17 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 42 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Эвертон 4.4% (2)
    X 11.1% (5)
    Манчестер Сити 84.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.60
    6.55
    1.31
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Эвертон
    4.5% (2)
    Ничья
    11.4% (5)
    Манчестер Сити
    84.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.74% (33)
    Меньше
    23.26% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    38.6% (17)
    1:3 Манчестер Сити
    20.5% (9)
    0:2 Манчестер Сити
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    1:4 Манчестер Сити
    4.5% (2)
    2:1 Эвертон
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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    Манчестер Сити

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