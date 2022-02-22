Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Манчестер Сити
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
32 матча
34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.22
|Ришарлисон
|4
|0.17
|Гордон Энтони
|3
|0.13
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.13
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.13
|Дукуре Абдулай
|2
|0.09
|Кин Майкл
|2
|0.09
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Рондон Саломон
|1
|0.04
|Дэвис Том
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.38
|Марез Рияд
|8 (4)
|0.31
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.27
|Силва Бернарду
|7
|0.27
|Фоден Фил
|6
|0.23
|Гюндоган Илкай
|5
|0.19
|Родри Эрнандес
|3
|0.12
|Лапорт Эмерик
|3
|0.12
|Жезус Габриэль
|2
|0.08
|Диаш Рубен
|2
|0.08
|Грилиш Джек
|2
|0.08
|Торрес Ферран
|2
|0.08
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.04
|Стоунс Джон
|1
|0.04
|Аке Натан
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|5
|0
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Годфри Бен
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
26
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
3
17%
6
23%
61-75
7
39%
5
19%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Забито
12
35
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
0
0%
7
20%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
2
17%
6
17%
31-45
3
25%
3
9%
46-60
5
42%
9
26%
61-75
0
0%
7
20%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
24%
1
10%
61-75
4
19%
3
30%
76-90
Забито
30
61
9 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
2
7%
10
16%
1-15
4
13%
7
11%
16-30
3
10%
11
18%
31-45
6
20%
6
10%
46-60
8
27%
15
25%
61-75
7
23%
12
20%
76-90
Пропущено
38
19
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
3
8%
5
26%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
8
21%
1
5%
31-45
4
11%
6
32%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
9
24%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1
Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 34
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 26
|42
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|23 - 18
|40
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|31 - 32
|39
|9.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|32 - 37
|32
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|36 - 37
|29
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|13.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|29 - 56
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|21 - 29
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|25 - 47
|18
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|15 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 10
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 17
|17
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|16.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|17.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 28
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Сити
Исход игры
Эвертон
4.5% (2)
Ничья
11.4% (5)
Манчестер Сити
84.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
76.74% (33)
Меньше
23.26% (10)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
38.6% (17)
1:3 Манчестер Сити
20.5% (9)
0:2 Манчестер Сити
15.9% (7)
1:1 Ничья
6.8% (3)
1:4 Манчестер Сити
4.5% (2)
2:1 Эвертон
4.5% (2)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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