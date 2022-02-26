Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 59'
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
11' Красная карточкаДасилва Джошуа
0:1
33' ГолЖоэлинтон
0:2
44' ГолУиллок Джо
45' Желтая карточкаАйер Кристоффер
Ход матча
11'
33'
0:1
44'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
11
Висса
Йоан
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
20
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманНападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Ньюкасл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|6 (2)
|0.22
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.11
|Висса Йоан
|3
|0.11
|Норгор Кристиан
|2
|0.07
|Каньос Серхи
|2
|0.07
|Генри Рико
|2
|0.07
|Янельт Витали
|2
|0.07
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Расмуссен Мадс
|1
|0.04
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.24
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.2
|Жоэлинтон
|2
|0.08
|Шелви Джонджо
|2
|0.08
|Триппьер Киран
|2
|0.08
|Уиллок Джо
|2
|0.08
|Фрейзер Райан
|1
|0.04
|Манкильо Хави
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Лонгстафф Шон
|1
|0.04
|Хендрик Джефф
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Хэйден Айзак
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Янссон Понтус
|5
|0
|Тони Айвен
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Бех Мадс
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Крафт Эмиль
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Забито
14
18
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
3
21%
4
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Пропущено
24
24
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
4
17%
3
13%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
7
29%
29%
3
13%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
25%
6
25%
61-75
4
17%
7
29%
29%
76-90
Забито
28
26
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
3
11%
5
19%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
4
14%
8
31%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
4
14%
6
23%
61-75
8
29%
2
8%
76-90
Пропущено
41
45
20 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
6
15%
3
7%
1-15
5
12%
8
18%
16-30
9
22%
7
16%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
9
22%
10
22%
61-75
7
17%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Ньюкасл
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2
Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|24 - 20
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 29
|33
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 37
|30
|12.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|13.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|0:2 Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|24
|3
|12
|9
|22 - 30
|21
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|16.
|Брентфорд
|0:2 Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 10
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 10
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Брентфорд
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|17.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|18.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд 0:2 Ньюкасл
Исход игры
Брентфорд
22.6% (28)
Ничья
54% (67)
Ньюкасл
23.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
32.79% (40)
Меньше
67.21% (82)
Обе команды забьют
Да
82.79% (101)
Нет
17.21% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (62)
1:2 Ньюкасл
13.7% (17)
2:1 Брентфорд
12.9% (16)
1:0 Брентфорд
8.1% (10)
0:1 Ньюкасл
5.6% (7)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:3 Ньюкасл
1.6% (2)
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