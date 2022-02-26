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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ньюкасл
0'
11' Красная карточка
Дасилва Джошуа
0:1
33' Гол
Жоэлинтон
0:2
44' Гол
Уиллок Джо
45' Желтая карточка
Айер Кристоффер
59'

Ход матча

11'
Дасилва Джошуа
 
33'
0:1
Жоэлинтон
(Фрейзер Райан)
44'
0:2
Уиллок Джо
(Шёр Фабиан)
45'
Айер Кристоффер
 
52'
Эриксен Кристиан
Йенсен Матиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 124
Брентфорд 22.6% (28)
X 54% (67)
Ньюкасл 23.4% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Ньюкасл
67.00
3.13
3.26
Все Коэффициенты
Новости
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
10
Дасилва
Джошуа
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
20
Вуд
Крис
21
Фрейзер
Райан
Брентфорд
4-3-3
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Ньюкасл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:3
КЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.22
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.11
Висса Йоан 3 0.11
Норгор Кристиан 2 0.07
Каньос Серхи 2 0.07
Генри Рико 2 0.07
Янельт Витали 2 0.07
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.24
Сен-Максимен Аллан 5 0.2
Жоэлинтон 2 0.08
Шелви Джонджо 2 0.08
Триппьер Киран 2 0.08
Уиллок Джо 2 0.08
Фрейзер Райан 1 0.04
Манкильо Хави 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Хендрик Джефф 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Хэйден Айзак 1 0.04
Ритчи Мэтт 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Каньос Серхи 6 0
Янссон Понтус 5 0
Тони Айвен 5 0
Ониика Фрэнк 4 0
Айер Кристоффер 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Бех Мадс 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Жоэлинтон 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Крафт Эмиль 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
3
21%
4
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Пропущено

24
24
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
4
17%
3
13%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
7
29%
29%
3
13%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
25%
6
25%
61-75
4
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
26
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
3
11%
5
19%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
4
14%
8
31%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
4
14%
6
23%
61-75
8
29%
2
8%
76-90

Пропущено

41
45
20 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
6
15%
3
7%
1-15
5
12%
8
18%
16-30
9
22%
7
16%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
9
22%
10
22%
61-75
7
17%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Ньюкасл
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2
Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон 0:1 Заявка 26 7 12 7 25 - 29 33
11. Астон Вилла 1:0 Заявка 25 9 3 13 32 - 37 30
12. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд 0:2 Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Бёрнли 1:1 Заявка 24 3 12 9 22 - 30 21
19. Уотфорд 0:0 Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла 1:0 Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон 0:1 Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
16. Брентфорд 0:2 Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли 1:1 Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон 0:1 Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 13 5 0 8 12 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд 0:0 Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
15. Брентфорд 0:2 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
16. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
17. Бёрнли 1:1 Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
18. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Брентфорд 22.6% (28)
X 54% (67)
Ньюкасл 23.4% (29)
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Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Ньюкасл
67.00
3.13
3.26
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Где смотреть матч Брентфорд 0:2 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:2 Ньюкасл

Исход игры
Брентфорд
22.6% (28)
Ничья
54% (67)
Ньюкасл
23.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
32.79% (40)
Меньше
67.21% (82)
Обе команды забьют
Да
82.79% (101)
Нет
17.21% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (62)
1:2 Ньюкасл
13.7% (17)
2:1 Брентфорд
12.9% (16)
1:0 Брентфорд
8.1% (10)
0:1 Ньюкасл
5.6% (7)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:3 Ньюкасл
1.6% (2)
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