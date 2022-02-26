Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Ньюкасл , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Игрок Янссон Понтус из команды Брентфорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Головой пробил Шёр Фабиан , но голкипер отбил его в поле!

48' Жоэлинтон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

47' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Айер Кристоффер получил желтую карточку от судьи

46' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Г О О О О Л - Уиллок Джо забивает с правой ноги!

44' Опасность! Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

44' Фрейзер Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Фрейзер Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Брентфорд

41' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Брентфорд

40' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вуд Крис нанес удар головой, но Дэвид Райя спокойно отбил мяч.

37' Дэвид Райя не дал случится голу! Фрейзер Райан должен был забивать, но Дэвид Райя сделал отличный сейв

37' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Янссон Понтус из команды Брентфорд

36' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Таргетт Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Команда Ньюкасл забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Дэвид Райя отбил мяч на угловой после удара Таргетт Мэтт из штрафной площади.

32' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Генри Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Пиннок Итан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Брентфорд

27' Крафт Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Жоэлинтон из команды Ньюкасл нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

27' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Почти гол! Вуд Крис пробил головой по воротам, но Дэвид Райя спас!

26' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Брентфорд

25' Отличный пас сделал Жоэлинтон из команды Ньюкасл . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

25' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Янельт Витали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Брентфорд

22' Ньюкасл выполняет удар от ворот.

21' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Брентфорд

15' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Шелви Джонджо бьет со штрафного в створ, но Дэвид Райя держит все под контролем

13' Матч возобновлен

12' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Дасилва Джошуа из команды Брентфорд - была желтая, а стала красная.

11' УДАЛЕНИЕ! - Дасилва Джошуа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

10' Таргетт Мэтт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Фрейзер Райан из команды Ньюкасл делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

9' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Ньюкасл

8' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Брентфорд выполняет удар от ворот.

7' Жоэлинтон из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.

6' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Таргетт Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Брентфорд

1' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ньюкасл начинает с центра поля