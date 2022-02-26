Второй тайм

96' Жоэлинтон из команды Ньюкасл сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Янельт Витали получил желтую карточку от судьи

94' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Шелви Джонджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Жоэлинтон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Мартин Дубравка отбил мяч на угловой после удара Янельт Витали из штрафной площади.

93' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Удар от ворот произведет Ньюкасл

92' Опасность! Жоэлинтон из команды Ньюкасл отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

92' Отличный пас сделал Тони Айвен из команды Брентфорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

92' Альмирон Мигель пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

91' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Ньюкасл

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Ох, нехорошо это выглядит. Тони Айвен получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Тони Айвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Брентфорд

87' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' После штрафного удара,который нанес Шелви Джонджо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

85' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Брентфорд

85' Гимараэс Бруно не смог попасть в створ ударом издали

84' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Мбеумо Брайан получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Таргетт Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Брентфорд

81' Ох, нехорошо это выглядит. Уиллок Джо получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Отличный пас сделал Фрейзер Райан из команды Ньюкасл . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

79' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Генри Рико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Вуд Крис из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Жоэлинтон получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

70' Гимараэс Бруно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Дэвид Райя не дал случится голу! Таргетт Мэтт должен был забивать, но Дэвид Райя сделал отличный сейв

69' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Судье надоело, что Дубравка Мартин тянет время и он наказал его горчичником

68' Удар от ворот произведет Ньюкасл

64' Удар от ворот произведет Брентфорд

63' Уиллок Джо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Брентфорд

62' Мёрфи Джейкоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Игрок Вуд Крис из команды Ньюкасл неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

61' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Ньюкасл

59' Норгор Кристиан из команды Брентфорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

59' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Игра в одни ворота сейчас. Ньюкасл доминирует и владеет мячом

56' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Генри Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок Эриксен Кристиан из команды Брентфорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Брентфорд

51' Норгор Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Фрейзер Райан из команды Ньюкасл делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

50' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Ньюкасл выполняет удар от ворот.

50' Мбеумо Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Брентфорд

46' Пиннок Итан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...