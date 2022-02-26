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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:2
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл
0'
11' Красная карточка
Дасилва Джошуа
0:1
33' Гол
Жоэлинтон
0:2
44' Гол
Уиллок Джо
45' Желтая карточка
Айер Кристоффер
68' Желтая карточка
Дубравка Мартин
84' Желтая карточка
Мбеумо Брайан
90' Желтая карточка
Янельт Витали
90'+6

Ход матча

11'
Дасилва Джошуа
 
33'
0:1
Жоэлинтон
(Фрейзер Райан)
44'
0:2
Уиллок Джо
(Шёр Фабиан)
45'
Айер Кристоффер
 
52'
Эриксен Кристиан
Йенсен Матиас
 
62'
Тони Айвен
Висса Йоан
 
64'
 
Гимараэс Бруно
Мёрфи Джейкоб
68'
 
Дубравка Мартин
72'
Каньос Серхи
Айер Кристоффер
 
83'
 
Ласcеллс Джамал
Уиллок Джо
84'
Мбеумо Брайан
 
90'
 
Альмирон Мигель
Фрейзер Райан
90'
Янельт Витали
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 11
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 124
Брентфорд 22.6% (28)
X 54% (67)
Ньюкасл 23.4% (29)
Все прогнозы
Новости
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
10
Дасилва
Джошуа
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
20
Вуд
Крис
21
Фрейзер
Райан
Брентфорд
4-3-3
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Ньюкасл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:3
КЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.22
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.11
Висса Йоан 3 0.11
Норгор Кристиан 2 0.07
Каньос Серхи 2 0.07
Генри Рико 2 0.07
Янельт Витали 2 0.07
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.24
Сен-Максимен Аллан 5 0.2
Жоэлинтон 2 0.08
Шелви Джонджо 2 0.08
Триппьер Киран 2 0.08
Уиллок Джо 2 0.08
Фрейзер Райан 1 0.04
Манкильо Хави 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Хендрик Джефф 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Хэйден Айзак 1 0.04
Ритчи Мэтт 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Каньос Серхи 6 0
Янссон Понтус 5 0
Тони Айвен 5 0
Ониика Фрэнк 4 0
Айер Кристоффер 3 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Мбеумо Брайан 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Бех Мадс 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Жоэлинтон 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Крафт Эмиль 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
4
19%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
21%
4
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Пропущено

24
24
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
4
17%
3
13%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
7
29%
29%
3
13%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
25%
6
25%
61-75
4
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
28
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
3
11%
5
18%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
4
14%
10
36%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
8
29%
2
7%
76-90

Пропущено

43
45
22 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
6
14%
3
7%
1-15
5
12%
8
18%
16-30
11
26%
7
16%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
9
21%
10
22%
61-75
7
16%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Ньюкасл
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2
Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 27 20 4 3 63 - 17 64
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Эвертон 0:0 Заявка 24 6 5 13 28 - 40 23
17. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
18. Бёрнли Заявка 24 3 12 9 22 - 30 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон 0:0 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 14 10 3 1 27 - 8 33
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
14. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
15. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
16. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
17. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
18. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон 0:0 Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
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  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Брентфорд 22.6% (28)
X 54% (67)
Ньюкасл 23.4% (29)
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Где смотреть матч Брентфорд 0:2 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:2 Ньюкасл

Исход игры
Брентфорд
22.6% (28)
Ничья
54% (67)
Ньюкасл
23.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
32.79% (40)
Меньше
67.21% (82)
Обе команды забьют
Да
82.79% (101)
Нет
17.21% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (62)
1:2 Ньюкасл
13.7% (17)
2:1 Брентфорд
12.9% (16)
1:0 Брентфорд
8.1% (10)
0:1 Ньюкасл
5.6% (7)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:3 Ньюкасл
1.6% (2)
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