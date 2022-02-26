Тайрик Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Кристал Пэлас имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Матч остановлен

43' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Бёрнли

41' Отличные скиллы показывает Шлупп Джеффри , обводя своих соперников

41' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Олисе Майкл нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

38' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

37' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

36' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

34' Игрок Родригес Джей из команды Бёрнли неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Олисе Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Бёрнли

31' Миливоевич Лука пробил со штрафного прямо в стенку

30' Браунхилл Джош получил желтую карточку от судьи

30' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

30' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Олисе Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Олисе Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Олисе Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

22' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Клайн Натаниэль пробует нанести удар издали, но Ник Поуп держит все под контролем

18' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тарковски Джеймс из команды Бёрнли

17' Тайрик Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Бёрнли

14' Олисе Майкл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

13' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

13' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Браунхилл Джош наказан за толчок Конор Галлахер

13' Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Г О О О О Л - Шлупп Джеффри забивает с левой ноги!

9' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

7' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Гехи Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Леннон Аарон не смог попасть в створ ударом издали

4' Конор Галлахер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Тайрик Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бёрнли начинает с центра поля