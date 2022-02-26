Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Бёрнли

92' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Макнил Дуайт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Барнс Эшли наказан за толчок Тайрик Митчелл

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

89' Леннон Аарон из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

89' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

87' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

87' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

83' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Тайрик Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

80' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

78' Матч возобновится спорным мячом

76' Гехи Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

73' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Олисе Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Тарковски Джеймс получил желтую карточку от судьи

72' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Заха Уилфрид пробил чуть мимо штанги!

71' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

70' Заха Уилфрид нанес удар, мяч был парирован, но Ник Поуп не удержал его в руках.

70' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Тарковски Джеймс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Гехи Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

64' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

63' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

63' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

62' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

62' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

59' Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Батлэнд Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Клайн Натаниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Браунхилл Джош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Вегхорст Ваут нанес удар головой, но Джек Батлэнд перевел мяч на угловой!

56' Гехи Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Ох, нехорошо это выглядит. Питерс Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Тайрик Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Бёрнли

51' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

51' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Г О О О О Л - Миливоевич Лука уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!