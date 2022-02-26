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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
1:1
Конец матча

Стадион:
Бёрнли
0'
1:0
9' Гол
Шлупп Джеффри
30' Желтая карточка
Браунхилл Джош
1:1
46' Гол в свои ворота
Миливоевич Лука
72' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
90'+6

Ход матча

9'
Шлупп Джеффри
(Олисе Майкл)
1:0
30'
 
Браунхилл Джош
46'
1:1
Миливоевич Лука
60'
Матета Жан-Филипп
Миливоевич Лука
 
60'
 
Вествуд Эшли
Корк Джек
60'
 
Тэйлор Чарли
Питерс Эрик
72'
 
Тарковски Джеймс
84'
Куйяте Шейку
Шлупп Джеффри
 
88'
 
Барнс Эшли
Родригес Джей

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 122
Кристал Пэлас 73.8% (90)
X 19.7% (24)
Бёрнли 6.6% (8)
Все прогнозы
1
Батлэнд
Джек
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
18
Макартур
Джеймс
23
Галлахер
Конор
4
Миливоевич
Лука
7
Олисе
Майкл
11
Заха
Уилфрид
15
Шлупп
Джеффри
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
4
Корк
Джек
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
9
Вегхорст
Ваут
Кристал Пэлас
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Кристал Пэлас
Бёрнли

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
Ч
1:0
Ч
4:3
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
4:2
Ч
0:0
Ч
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 8 0.3
Заха Уилфрид 8 (2) 0.3
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.22
Бентеке Кристиан 4 0.15
Шлупп Джеффри 3 0.11
Олисе Майкл 2 0.07
Матета Жан-Филипп 2 0.07
Гехи Марк 2 0.07
Айю Джордан 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.25
Вуд Крис 3 0.13
Ми Бен 3 0.13
Леннон Аарон 2 0.08
Родригес Джей 1 0.04
Лоутон Мэттью 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Вегхорст Ваут 1 0.04
Выдра Матей 1 0.04
Браунхилл Джош 1 0.04
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 6 0
Галлахер Конор 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Куйяте Шейку 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 8 0
Тарковски Джеймс 7 0
Вествуд Эшли 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Леннон Аарон 2 0
Барнс Эшли 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
11
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
8
35%
1
9%
76-90

Пропущено

16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
6
38%
6
29%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
19%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

20
10
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
1
10%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
5
25%
3
30%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
5
25%
3
30%
76-90

Забито

39
21
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
6
15%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
7
18%
5
24%
31-45
6
15%
5
24%
46-60
8
21%
3
14%
61-75
12
31%
1
5%
76-90

Пропущено

36
31
21 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
4
11%
5
16%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
11
31%
9
29%
29%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
9
25%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1
Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 27 20 4 3 63 - 17 64
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Эвертон 0:0 Заявка 24 6 5 13 28 - 40 23
17. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
18. Бёрнли Заявка 24 3 12 9 22 - 30 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон 0:0 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 14 10 3 1 27 - 8 33
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
14. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
15. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
16. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
17. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
18. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон 0:0 Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 122
Кристал Пэлас 73.8% (90)
X 19.7% (24)
Бёрнли 6.6% (8)
Все прогнозы
Где смотреть матч Кристал Пэлас 1:1 Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Бёрнли

Исход игры
Кристал Пэлас
73.8% (90)
Ничья
19.7% (24)
Бёрнли
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
47.11% (57)
Меньше
52.89% (64)
Обе команды забьют
Да
61.98% (75)
Нет
38.02% (46)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
36.9% (45)
1:0 Кристал Пэлас
29.5% (36)
1:1 Ничья
16.4% (20)
2:0 Кристал Пэлас
4.9% (6)
1:2 Бёрнли
4.9% (6)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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