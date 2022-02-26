Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Селхерст Парк
1:0
9' ГолШлупп Джеффри
30' Желтая карточкаБраунхилл Джош
1:1
46' Гол в свои воротаМиливоевич Лука
72' Желтая карточкаТарковски Джеймс
Ход матча
9'
1:0
30'
46'
1:1
72'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
11
Заха
Уилфрид
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
11
Макнил
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Бёрнли
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|8
|0.3
|Заха Уилфрид
|8 (2)
|0.3
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.22
|Бентеке Кристиан
|4
|0.15
|Шлупп Джеффри
|3
|0.11
|Олисе Майкл
|2
|0.07
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.07
|Гехи Марк
|2
|0.07
|Айю Джордан
|1
|0.04
|Томкинс Джеймс
|1
|0.04
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.25
|Вуд Крис
|3
|0.13
|Ми Бен
|3
|0.13
|Леннон Аарон
|2
|0.08
|Родригес Джей
|1
|0.04
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Вегхорст Ваут
|1
|0.04
|Выдра Матей
|1
|0.04
|Браунхилл Джош
|1
|0.04
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Галлахер Конор
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Куйяте Шейку
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунхилл Джош
|8
|0
|Тарковски Джеймс
|7
|0
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
11
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
8
35%
1
9%
76-90
Пропущено
16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
6
38%
6
29%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
19%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
20
10
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
1
10%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
5
25%
3
30%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
5
25%
3
30%
76-90
Забито
39
21
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
6
15%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
7
18%
5
24%
31-45
6
15%
5
24%
46-60
8
21%
3
14%
61-75
12
31%
1
5%
76-90
Пропущено
36
31
21 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
4
11%
5
16%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
11
31%
9
29%
29%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
9
25%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1
Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|27
|20
|4
|3
|63 - 17
|64
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|24 - 20
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 30
|33
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|33 - 37
|30
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|13.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|24
|6
|5
|13
|28 - 40
|23
|17.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|3
|12
|9
|22 - 30
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 10
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 8
|33
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 10
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|18.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Бёрнли
Исход игры
Кристал Пэлас
73.8% (90)
Ничья
19.7% (24)
Бёрнли
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
47.11% (57)
Меньше
52.89% (64)
Обе команды забьют
Да
61.98% (75)
Нет
38.02% (46)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
36.9% (45)
1:0 Кристал Пэлас
29.5% (36)
1:1 Ничья
16.4% (20)
2:0 Кристал Пэлас
4.9% (6)
1:2 Бёрнли
4.9% (6)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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