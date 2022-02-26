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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Уотфорд
Прогнозы 129
Манчестер Юнайтед 94.6% (122)
X 4.7% (6)
Уотфорд 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Уотфорд
1.42
5.29
9.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
19
Варан
Рафаэль
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
36
Эланга
Энтони
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
7
Роналду
Криштиану
1
Фостер
Бен
2
Нгакиа
Джереми
15
Каткарт
Крейг
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
6
Луза
Имран
8
Клеверли
Том
23
Сарр
Исмаила
7
Кинг
Джошуа
25
Деннис
Эммануэль
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Уотфорд
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Уотфорд

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:1
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 9 0.35
Роналду Криштиану 9 (2) 0.35
Гринвуд Мэйсон 5 0.19
Рэшфорд Маркус 4 0.15
Фред Сантос 3 0.12
Санчо Джедон 2 0.08
Кавани Эдинсон 2 0.08
Лингард Джесси 2 0.08
Эланга Энтони 2 0.08
Погба Поль 1 0.04
Мактоминай Скотт 1 0.04
Магуайр Гарри 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Ван де Бек Донни 1 0.04
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 9 0.36
Кинг Джошуа 5 (1) 0.2
Сарр Исмаила 5 0.2
Педро Жоао 2 0.08
Эрнандес Хуан 2 0.08
Сиссоко Мусса 1 0.04
Куцка Юрай 1 0.04
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 7 1
Мактоминай Скотт 8 0
Фернандеш Бруну 7 0
Шоу Люк 7 0
Погба Поль 5 1
Роналду Криштиану 5 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 3 0
Самир Каэтано 2 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Камара Ассан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
7
54%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
5
31%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
4%
2
14%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
4
29%
61-75
6
25%
3
21%
76-90

Пропущено

17
29
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
3
18%
5
17%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
8
47%
8
28%
76-90

Забито

45
27
16 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
3
7%
3
11%
1-15
5
11%
5
19%
16-30
8
18%
3
11%
31-45
9
20%
0
0%
46-60
9
20%
6
22%
61-75
11
24%
10
37%
76-90

Пропущено

33
45
13 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
4
12%
5
11%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
8
24%
7
16%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
10
30%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Уотфорд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
11. Кристал Пэлас Заявка 26 6 11 9 36 - 37 29
12. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Бёрнли Заявка 23 3 11 9 21 - 29 20
19. Уотфорд Заявка 25 5 3 17 25 - 47 18
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
18. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 16 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 129
    Манчестер Юнайтед 94.6% (122)
    X 4.7% (6)
    Уотфорд 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Уотфорд
    1.42
    5.29
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Уотфорд

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    94.1% (128)
    Ничья
    4.4% (6)
    Уотфорд
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (46)
    Меньше
    61.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    35.83% (43)
    Нет
    64.17% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    43.4% (59)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    16.2% (22)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.6% (13)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.6% (9)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    5.9% (8)
    1:1 Ничья
    3.7% (5)
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    Манчестер Юнайтед
    Уотфорд

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