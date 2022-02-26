ВАР проверил эпизод на предмет возможного офсайда Кейна - "вне игры" не было.

"Лидс" принялся окучивать чужую штрафную, но прямой опасности воротам гостей не просматривается.

Катают мяч лондонцы в середине и на своей половине поля.

Сессеньон пробовал забить примерно по кальке гола Кейна, но мяч намертво поймал Мелье.

Харрисон на левом фланге получил в свой адрес фол от Вертонгена.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Гарри Кейн!

Получив заброс на левый край вратарской от Хёйбьерга, Кейн в касание ногой переправил мяч в дальний угол.

26' Пока "шпоры" уверенно справляются с умеренным давлением "павлинов".

25' Дальний удар Далласа заблокирован.

24' В течение нескольких секунд уместилось несколько потерь мяча обеими командами вдали от ворот.

23' В центральном круге оказался на газоне Кулушевски из-за действий Фирпо.

21' Эйлинг попробовал навесить с правого края и заработал аут.

20' Но всё-таки на последних минутах игра проходит больше на половине гостей.

19' Игрок "шпор" оказался в офсайде на левом фланге.

18' "Тоттенхэм" играет так, что не прочь забить и третий гол.

17' Робин Кох со средней дистанции запустил мяч в правую штангу, отскок был в поле.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Деян Кулушевски!

Уведя мяч от Фирпо и Стрёка, Кулушевски поразил ближний угол.

15' Эйлинг придержал Сона возле чужой штрафной.

14' Попытка быстрой атаки в исполнении "павлинов" не обернулась каким-либо опасным моментом.

14' Мелье сыграл на выходе и поймал подачу Сона с корнера.

13' Угловой заработали "шпоры" после очередного прострела Сессеньона.

13' Кулушевски упал на газон в середине поля по вине Фирпо.

12' Прострел Эйлинга с правого края заблокирован гостями.

11' "Лидсу" пропускать не привыкать, так что хозяева должны были быть готовы оказаться в положении проигрывающих.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Мэтт Доэрти!

Сессеньон не первый раз уже прострелил с левого фланга, и Доэрти замкнул мяч под перекладину с подступов к штрафной.

8' Даллас отправил на газон Сессеньона - небольшой фол.

7' Кейн с 16 метров закинул мяч в направлении левой девятки - мимо.

6' Сон приложился во воротам из-за пределов штрафной - Мелье поймал.

5' Низкая подача Сессеньона привела мяч в руки Мелье.

4' Сон Хынмин навесил с корнера, после чего удара по воротам в исполнении "шпор" не состоялось.

4' Сессеньон попытался сделать доставку с левого края, а заработал угловой.

3' Даллас навесил со стандарта с левого фланга, и Стрёйк головой послал мяч рядом с дальней штангой.

2' Кулушевски подтолкнул Джеймса около своей штрафной.

1' "Лидс" вышел в белой форме, "Тоттенхэм" - в фиолетовой.