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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
0:3
Первый тайм: 33'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
10' Гол
Доэрти Мэтт
0:2
15' Гол
Кулушевски Деян
0:3
27' Гол
Кейн Гарри
33'

Ход матча

10'
0:1
Доэрти Мэтт
(Сессеньон Райан)
15'
0:2
Кулушевски Деян
(Доэрти Мэтт)
27'
0:3
Кейн Гарри
(Хёйбьерг Пьер-Эмиль)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 131
Лидс 6.1% (8)
X 17.6% (23)
Тоттенхэм 76.3% (100)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Тоттенхэм
3.94
4.15
1.96
Все Коэффициенты
Новости
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
3
Фирпо
Жуниор
5
Кох
Робин
10
Рафинья
Диас
15
Даллас
Стюарт
4
Форшоу
Адам
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
8
Уинкс
Гарри
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Лидс
4-1-4-1
Тоттенхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Лидс
Тоттенхэм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
2:1
К
1:3
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.35
Джеймс Дэниэл 4 0.15
Харрисон Джек 4 0.15
Морено Родриго 3 (1) 0.12
Бэмфорд Патрик 2 0.08
Льоренте Диего 2 0.08
Эйлинг Люк 1 0.04
Клих Матеуш 1 0.04
Даллас Стюарт 1 0.04
Робертс Тайлер 1 0.04
Гелхардт Джо 1 0.04
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 9 0.36
Кейн Гарри 7 (1) 0.28
Лукас Моура 2 0.08
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.08
Бергвейн Стевен 2 0.08
Кулушевски Деян 2 0.08
Санчес Давинсон 2 0.08
Регилон Серхио 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 7 0
Морено Родриго 6 0
Льоренте Диего 6 0
Стрёйк Паскаль 4 1
Робертс Тайлер 5 0
Рафинья Диас 5 0
Купер Лиам 4 0
Даллас Стюарт 4 0
Джеймс Дэниэл 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 3 0
Форшоу Адам 3 0
Гелхардт Джо 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 6 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Дэвис Бен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
2
14%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
6
43%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
25%
3
19%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
4
20%
5
31%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
6
40%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

35
18
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
11%
2
11%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
7
20%
3
17%
31-45
9
26%
2
11%
46-60
5
14%
4
22%
61-75
6
17%
4
22%
76-90

Забито

30
29
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
3
10%
4
14%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
6
20%
3
10%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
7
23%
7
24%
76-90

Пропущено

55
34
24 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
5
9%
4
12%
1-15
9
16%
6
18%
16-30
10
18%
5
15%
31-45
13
24%
4
12%
46-60
8
15%
6
18%
61-75
10
18%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3
Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм 3:0 Заявка 25 13 3 9 34 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
11. Кристал Пэлас Заявка 26 6 11 9 36 - 37 29
12. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс 0:3 Заявка 26 5 8 13 29 - 59 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Бёрнли Заявка 23 3 11 9 21 - 29 20
19. Уотфорд Заявка 25 5 3 17 25 - 47 18
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Тоттенхэм 3:0 Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс 0:3 Заявка 13 3 4 6 15 - 24 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм 3:0 Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Лидс 0:3 Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
18. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    Харрисон на левом фланге получил в свой адрес фол от Вертонгена.
  • 31'
    Сессеньон пробовал забить примерно по кальке гола Кейна, но мяч намертво поймал Мелье.
  • 30'
    Катают мяч лондонцы в середине и на своей половине поля.
  • 29'
    "Лидс" принялся окучивать чужую штрафную, но прямой опасности воротам гостей не просматривается.
  • Видеоповтор
    28'
    ВАР проверил эпизод на предмет возможного офсайда Кейна - "вне игры" не было.
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Гарри Кейн!
    Получив заброс на левый край вратарской от Хёйбьерга, Кейн в касание ногой переправил мяч в дальний угол.
  • 26'
    Пока "шпоры" уверенно справляются с умеренным давлением "павлинов".
  • 25'
    Дальний удар Далласа заблокирован.
  • 24'
    В течение нескольких секунд уместилось несколько потерь мяча обеими командами вдали от ворот.
  • Фол, нарушение
    23'
    В центральном круге оказался на газоне Кулушевски из-за действий Фирпо.
  • 21'
    Эйлинг попробовал навесить с правого края и заработал аут.
  • 20'
    Но всё-таки на последних минутах игра проходит больше на половине гостей. 
  • Офсайд
    19'
    Игрок "шпор" оказался в офсайде на левом фланге.
  • 18'
    "Тоттенхэм" играет так, что не прочь забить и третий гол.
  • 17'
    Робин Кох со средней дистанции запустил мяч в правую штангу, отскок был в поле.
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Деян Кулушевски!
    Уведя мяч от Фирпо и Стрёка, Кулушевски поразил ближний угол.
  • Фол, нарушение
    15'
    Эйлинг придержал Сона возле чужой штрафной.
  • 14'
    Попытка быстрой атаки в исполнении "павлинов" не обернулась каким-либо опасным моментом.
  • 14'
    Мелье сыграл на выходе и поймал подачу Сона с корнера.
  • Угловой
    13'
    Угловой заработали "шпоры" после очередного прострела Сессеньона.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кулушевски упал на газон в середине поля по вине Фирпо.
  • 12'
    Прострел Эйлинга с правого края заблокирован гостями.
  • 11'
    "Лидсу" пропускать не привыкать, так что хозяева должны были быть готовы оказаться в положении проигрывающих.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Мэтт Доэрти!
    Сессеньон не первый раз уже прострелил с левого фланга, и Доэрти замкнул мяч под перекладину с подступов к штрафной.
  • Фол, нарушение
    8'
    Даллас отправил на газон Сессеньона - небольшой фол.
  • 7'
    Кейн с 16 метров закинул мяч в направлении левой девятки - мимо.
  • 6'
    Сон приложился во воротам из-за пределов штрафной - Мелье поймал.
  • 5'
    Низкая подача Сессеньона привела мяч в руки Мелье.
  • 4'
    Сон Хынмин навесил с корнера, после чего удара по воротам в исполнении "шпор" не состоялось.
  • Угловой
    4'
    Сессеньон попытался сделать доставку с левого края, а заработал угловой.
  • Опасный момент
    3'
    Даллас навесил со стандарта с левого фланга, и Стрёйк головой послал мяч рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    2'
    Кулушевски подтолкнул Джеймса около своей штрафной.
  • 1'
    "Лидс" вышел в белой форме, "Тоттенхэм" - в фиолетовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 0:3 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Лидс 0:3 Тоттенхэм

Исход игры
Лидс
6.1% (8)
Ничья
17.6% (23)
Тоттенхэм
76.3% (100)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (90)
Меньше
26.83% (33)
Обе команды забьют
Да
85.37% (105)
Нет
14.63% (18)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
53.4% (70)
1:1 Ничья
11.5% (15)
0:1 Тоттенхэм
6.9% (9)
1:3 Тоттенхэм
6.1% (8)
0:2 Тоттенхэм
3.8% (5)
2:1 Лидс
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:3 Тоттенхэм
2.3% (3)
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Лидс
Тоттенхэм

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