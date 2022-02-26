Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:3
Первый тайм: 33'
Стадион: Элланд Роуд
0:1
10' ГолДоэрти Мэтт
0:2
15' ГолКулушевски Деян
0:3
27' ГолКейн Гарри
Ход матча
10'
0:1
15'
0:2
27'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
10
Рафинья
Диас
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Кенне НоанПолузащитник
- Нападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
45 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лидс
Тоттенхэм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|9 (3)
|0.35
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.15
|Харрисон Джек
|4
|0.15
|Морено Родриго
|3 (1)
|0.12
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.08
|Льоренте Диего
|2
|0.08
|Эйлинг Люк
|1
|0.04
|Клих Матеуш
|1
|0.04
|Даллас Стюарт
|1
|0.04
|Робертс Тайлер
|1
|0.04
|Гелхардт Джо
|1
|0.04
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|9
|0.36
|Кейн Гарри
|7 (1)
|0.28
|Лукас Моура
|2
|0.08
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.08
|Бергвейн Стевен
|2
|0.08
|Кулушевски Деян
|2
|0.08
|Санчес Давинсон
|2
|0.08
|Регилон Серхио
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.04
|Алли Деле
|1 (1)
|0.04
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|7
|0
|Морено Родриго
|6
|0
|Льоренте Диего
|6
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|1
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Рафинья Диас
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Даллас Стюарт
|4
|0
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Клих Матеуш
|3
|0
|Форшоу Адам
|3
|0
|Гелхардт Джо
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Кох Робин
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
2
14%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
6
43%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
25%
3
19%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
4
20%
5
31%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
6
40%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
35
18
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
11%
2
11%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
7
20%
3
17%
31-45
9
26%
2
11%
46-60
5
14%
4
22%
61-75
6
17%
4
22%
76-90
Забито
30
29
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
3
10%
4
14%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
6
20%
3
10%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
7
23%
7
24%
76-90
Пропущено
55
34
24 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
5
9%
4
12%
1-15
9
16%
6
18%
16-30
10
18%
5
15%
31-45
13
24%
4
12%
46-60
8
15%
6
18%
61-75
10
18%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3
Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 34
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Тоттенхэм
|3:0 Заявка
|25
|13
|3
|9
|34 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|24 - 20
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|36 - 37
|29
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|13.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|0:3 Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 59
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|21 - 29
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|25 - 47
|18
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Тоттенхэм
|3:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|0:3 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 24
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 10
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 10
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|3:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|15.
|Лидс
|0:3 Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|16.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс 0:3 Тоттенхэм
Исход игры
Лидс
6.1% (8)
Ничья
17.6% (23)
Тоттенхэм
76.3% (100)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (90)
Меньше
26.83% (33)
Обе команды забьют
Да
85.37% (105)
Нет
14.63% (18)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
53.4% (70)
1:1 Ничья
11.5% (15)
0:1 Тоттенхэм
6.9% (9)
1:3 Тоттенхэм
6.1% (8)
0:2 Тоттенхэм
3.8% (5)
2:1 Лидс
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:3 Тоттенхэм
2.3% (3)
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