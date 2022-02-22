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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

История личных встреч

Лидс
Тоттенхэм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
2:1
К
1:3
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.36
Джеймс Дэниэл 4 0.16
Харрисон Джек 4 0.16
Морено Родриго 3 (1) 0.12
Бэмфорд Патрик 2 0.08
Льоренте Диего 2 0.08
Эйлинг Люк 1 0.04
Клих Матеуш 1 0.04
Даллас Стюарт 1 0.04
Робертс Тайлер 1 0.04
Гелхардт Джо 1 0.04
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 9 0.38
Кейн Гарри 7 (1) 0.29
Лукас Моура 2 0.08
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.08
Бергвейн Стевен 2 0.08
Санчес Давинсон 2 0.08
Регилон Серхио 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 7 0
Морено Родриго 6 0
Льоренте Диего 6 0
Стрёйк Паскаль 4 1
Робертс Тайлер 5 0
Рафинья Диас 5 0
Купер Лиам 4 0
Даллас Стюарт 4 0
Джеймс Дэниэл 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 3 0
Форшоу Адам 3 0
Гелхардт Джо 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 6 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Дэвис Бен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
2
14%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
6
43%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
25%
3
19%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
4
20%
5
31%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
6
40%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

35
18
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
11%
2
11%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
7
20%
3
17%
31-45
9
26%
2
11%
46-60
5
14%
4
22%
61-75
6
17%
4
22%
76-90

Забито

30
29
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
3
10%
4
14%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
6
20%
3
10%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
7
23%
7
24%
76-90

Пропущено

55
34
24 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
5
9%
4
12%
1-15
9
16%
6
18%
16-30
10
18%
5
15%
31-45
13
24%
4
12%
46-60
8
15%
6
18%
61-75
10
18%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3
Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 24 12 4 8 23 - 18 40
8. Тоттенхэм Заявка 24 12 3 9 31 - 32 39
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Кристал Пэлас Заявка 26 6 11 9 36 - 37 29
12. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 25 5 8 12 29 - 56 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Бёрнли Заявка 23 3 11 9 21 - 29 20
19. Уотфорд Заявка 25 5 3 17 25 - 47 18
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 2 5 13 - 17 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Где смотреть матч Лидс - Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Лидс - Тоттенхэм

Исход игры
Лидс
7.8% (4)
Ничья
23.5% (12)
Тоттенхэм
68.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (38)
Меньше
25.49% (13)
Обе команды забьют
Да
92.16% (47)
Нет
7.84% (4)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
62.7% (32)
1:1 Ничья
17.6% (9)
2:1 Лидс
3.9% (2)
0:0 Ничья
3.9% (2)
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Лидс
Тоттенхэм

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