Вместо Козлова на поле Юлдошев появился. Отметим первую ротацию в этом противостоянии. В составе "Нижнего Новгорода" замена происходит.

Виктор Александров попытался разогнать атаку своей команды по правому флангу, однако слишком сильно прокинул сферу себе на ход, в результате чего сферу он потерял.

Юлдошев в опасном подкате сыграл против Гаджимурадова. Судья дает понять, что в следующий раз он желтую карточку обязательно покажет карточку провинившемуся игроку.

Юлдошев снова в центре внимания. Снова срубает он Гаджимурадова. Думается, что рефери точно покажет ему карточку, если игрок будет таким же агрессивным.

25 минут играют соперники в этой встрече. По сути, голевых моментов пока что не было у нас. Есть наметки, но не более того.

19' МОМЕНТ! Бикфалви сейчас вырвался на рандеву с Нигматуллиным. Пробивал Эрик по рамке противника, но коленом кипер отразил сферу на угловой.

17' Козлов что-то выговаривает судье, который отправляется за пределы поля. Неужели футболист "Нижнего Новгорода" получает повреждение? Все может быть!

16' Активно фанаты поддерживают своих футболистов в этой встрече, но сегодня слишком мало болельщиков пришло на стадион, чтобы поддержать своих любимцев. Дела, дела...

15' Милсон обыграл Августиняка, который зарядил сопернику по опорной ноге. Была тут же остановлена игра. Карточки не последовало от рефери.

14' Зарабатывает команда хозяев право на стандартное положение. Последовал прострел с левого края на дальнюю штангу, где никого из партнеров Ткачука, выполнявшего навес, не оказалось.

13' Бикфалви нанес удар по воротам соперника, но угодил прямо в защитника, стоявшего в районе 11-метровой отметки. Было очень опасно.

11' В центре поля совершили перехват уральцы. На Бикфалви пошла проникающая передача в штрафную, но удается отбиться хозяевам. Мяч выбивается в центр поля.

10' 10 минут соперники отыграли в первом тайме нашего матча. Будем надеяться, что дальше на поле будет еще веселее, и соперники смогут отметиться забитыми голами.

9' Да, ни на секунду тем игры у нас не уменьшается. Очень активно действуют соперники на всех участках футбольного поля, но в атаке выглядят зрелищнее пока что хозяева встречи.

8' В итоге последовала подача в район 11-метровой отметки. Защитник "Урала" сыграл головой, да прямо в руки своему киперу Помазуну. Удачные действия кипера в рамке.

7' Первый в матче угловой зарабатывает сейчас "Нижний Новгород". Милсон сумел по правой бровки уйти от одного защитника, но на подстраховке сыграл другой.

5' Сегодня, кстати, Владимир Казаков у бровки будет руководить действиями нижегородцев. Дело в том, что приболел Александр Кержаков. Он вынужден пропустить эту встречу.

4' Милсон отпасовал снаряд на Ткачука. Тот оставлял партнерам сферу, но до удара дело не довели футболисты "Нижнего Новгорода".

3' Спокойно примеряется "Нижний Новгород" к своему сопернику, пытаясь спровоцировать его на атаку. Пока получается далеко не все, что хотят хозяева, но попытки атаковать имеются.

2' Футболисты "Нижнего Новгорода" вышли сегодня на газон в голубых футболках и белых трусах, в то время, как игроки "Урала" предстали перед нами в чисто оранжевом обмундировании.