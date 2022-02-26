РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Нижний Новгород
Ход матча
24
Гоцук
Кирилл
31
Ткачук
Денис
27
Милсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
-
31 Ткачук ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 МилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
История личных встреч
Нижний Новгород
Урал
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|5 (2)
|0.26
|Козлов Алексей
|4
|0.21
|Гоцук Кирилл
|2
|0.11
|Горбунов Игорь
|2
|0.11
|Сулейманов Тимур
|1
|0.05
|Кечкеш Акош
|1
|0.05
|Косарев Кирилл
|1
|0.05
|Берковский Илья
|1
|0.05
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|3
|0.16
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.11
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.11
|Егорычев Андрей
|1
|0.05
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|Максименко Артём
|1
|0.05
|Адамов Арсен
|1
|0.05
|Железнов Юрий
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|5
|0
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|4
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Балай Беким
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|5
|1
|Герасимов Алексей
|6
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Егорычев Андрей
|3
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Колесниченко Кирилл
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Кузьмичев Иван
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
20%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
3
15%
4
29%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
7
50%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
14%
76-90
Пропущено
28
16
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
9
32%
0
0%
31-45
5
18%
2
13%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
5
18%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0
Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2
Урал
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2
Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|2.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|33 - 20
|37
|3.
|Сочи
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 21
|31
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|5.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|7.
|Ахмат
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|24 - 24
|27
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 30
|20
|12.
|Урал
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|12 - 18
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 26
|16
|16.
|Химки
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|16 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Ахмат
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|0:0 Заявка
|10
|1
|7
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|15.
|Урал
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 10
|12
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|16.
|Химки
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Урал
Исход игры
Нижний Новгород
33.8% (51)
Ничья
45.7% (69)
Урал
20.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
29.1% (39)
Меньше
70.9% (95)
Обе команды забьют
Да
70.15% (94)
Нет
29.85% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (55)
1:0 Нижний Новгород
15.2% (23)
2:1 Нижний Новгород
13.9% (21)
1:2 Урал
10.6% (16)
0:0 Ничья
6% (9)
0:1 Урал
4.6% (7)
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